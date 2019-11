HOROSCOP 2020. Cele mai norocoase zodi ale anului viitor

Un an nou înseamnă noi planuri, rezoluții și așteptări, iar pentru unele zodii, anul 2020 înseamnă un an plin de noroc atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Într-adevăr, norocul ți-l faci și singur, dar conform astrologiei, fiecare planetă are propriile caracteristici care pot influența cursul evenimentelor pe Pământ.