HOROSCOP 2020. Cine va avea de suferit în următorul an

Este clar că viaţa nu înseamnă doar lapte şi miere, că poate momentele în care suferim sunt mai multe decât cele în care zâmbim, însă niciodată nu trebuie să renunţăm.

Fiecare obstacol pe care îl întâlnim, fiecare moment dificil peste care trecem cu greutate, fiecare situaţie dificile are rolul ei de a ne maturiza şi de a ne face să fim mai puternici. Doar în acest mod vom aprecia ce avem de fapt, vom şti să ne bucurăm cu adevărat de tot ce ne înconjoară şi vom lupta cu toată fiinţa pentru a ţine lângă noi pe cei ce ne iubesc.

În anul 2020 câteva zodii vor avea de suferit, însă această stare va trece mai devreme sau mai târziu, iar soarele va răsări din nou. Astrele sfătuiesc cele 5 zodii care vor suferi să nu se dea bătute, să continue să creadă în propriile forţe şi în ceea ce îşi doresc. Viaţa este uneori nedreaptă, însă sunt de nepreţuit momentele eliberării.

Astfel că astrele spun că gemenii vor primi papucii încă din primele zile ale noului an, ceea ce le va aduce multă suferinţă, sentimente de regret şi chiar se vor duce cu gândul spre unele gesturi extreme, lei sunt zodiile care vor suferi foarte mult pe plan financiar, ajungând până la avertismentul de a fi concediaţi şi de a se trezi peste noapte fără un job, iar fecioarele nu se vor regăsi sub nici o formă în noul an, ajungând să sufere de singurătate şi de nevoia de a împărtăşi cu cineva experienţele pe care le trăiesc.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Taurii sunt primele zodii care vor avea de suferit în anul 2020. Aceştia vor trece prin nişte discuţii foarte aprinse cu cei dragi în care reproşurile vor fi cele mai dureroase şi nu îi vor menaja deloc. Taurii vor fi surprinşi de ce vor auzi şi vor suferi în tăcere, până la proba contrarie în care vor începe să îşi verse of-ul la rândul lor.

Această tensiune care se va instala în familie va fi greu de trecut cu vederea, deoarece din cauza orgoliului nimeni nu vrea să cedeze şi să o dea la pace primul. Astfel nou an va începe pentru nativii din zodia taur cu nişte note tensionate, care se vor diminua odată cu trecerea timpului, însă suferinţa trăită va lăsa răni adânci în sufletele lor.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Astrele anunţă că gemenii vor primi o veste neplăcută încă din primele zile ale anului 2020, deoarece persoana iubită consideră că este momentul să pună punct relaţiei şi să meargă mai departe pe drumuri separate.

