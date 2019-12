HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Ce zodii au parte de noroc bănesc, cine rupe inimi, cui îi joacă feste sănătatea

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Anul începe cu o aglomerare foarte mare de planete în zodia Capricornului, care pune accentul de data aceasta puțin mai bine, a intrat și Jupiter, marele benefic în Capricorn. Este un sector astrologic care a fost cu probleme, a fost blocat, a fost traversat de tot felul de energii puțin mai problematice și pentru fiecare zodie în parte, intrarea lui Jupiter nu face decât să decongestioneze puțin acest sector.Avem un an în care, dacă până acum ne-am conectat cu trecutul și a fost o perioadă karmică, de eliberare, intrarea lui Lilith, a lui Marte, care va avea un traseu foarte lung în zodia Berbecului, care este o zodie a lui azi, apoi intrarea lui Saturn în Vărsător, ne poziționăm în prezent și apoi spre viitor, ca din 2021 să fie într-adevăr un an de modernizare. Începe o nouă etapă, care este marcată chiar din luna ianuarie. Este un an intens, poate un an prea pe repede înainte, suntem mai puțin lipsiți de răbdare, ceea ce este un minus.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Berbec: Provocările sunt extrem de mari, din punct de vedere profesional, această aliniere, acest ciorchine de planete se poziționează în sfera profesională. Dacă până acuma, Berbecul trebuia să-și împartă timpul și să echilibreze lucrurile între familie și profesie, în funcție de vârstă și de priorități, de data aceasta Berbecul nu trebuie să rateze oportunitățile lui 2020. Este un an de provocare din punct de vedere profesional și pentru cei mai tineri, și pentru cei mai în vârstă, și pentru cei care vor să se angajeze sau doresc să se afirme cu activități independente. Există și noroc, există și schimbări. Trebuie să fie pregătiți, poate să mai studieze, pentru că undeva, în data de 5 iunie, axa destinului va schimba ruta, asta înseamnă mai multă comunicare, mai mult studiu, mai multă readaptare în prezent. Vestea bună este că se eliberează în luna ianuarie de o etapă karmică, de descărcare, pe care mulți poate nu au înțeles-o. Trebuie să fie atent la impulsivitate tot acest an. Greșelile începătorului s-ar putea să coste.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Taur: Au anumite provocări de alt tip. Cei care vor să călătorească, să studieze au un an foarte bun, tinerii care vor să urmeze studii sau cei care sunt trecuți de o anumită vârstă și vor să se ducă spre un alt domeniu este un an de experiență și trebuie să fie deschiși noilor experiențe și să depășească anumite limite cu care ei practic au fost obișnuiți. Aceste prime zodii sunt bine aspectate din punct de vedere al provocărilor profesionale și al evoluției pe care pot merge. Trebuie să fie atenți la sănătate, anul acesta este bine ca lucrurile să fie luate din timp pentru că acest Lilith coboară spre zona sănătății, aduce o serie de erori medicale, nu știi ce ai, iar din 29 iunie, când intră Marte, este posibil și unele intervenții. În rest, sunt puși pe investiții. Vor avea niște demersuri profitabile, că tot ceea ce fac fac cu gândul de a câștiga mai bine.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Gemeni: O să urmeze o perioadă excepțională pentru Gemeni. Perioada excepțională pentru zodiile de Aer va începe odată cu mutarea energiilor a lui Saturn, care iese din Capricorn și intră în Vărsător, care o să se potrivească foarte bine cu destinul care intră în Gemeni și vine cu schimbări. Dar aceste energii de aer când destinul intră în 5 iunie și o să stea un an și jumătate, Saturn va sta temporar între 3 martie și 2 iulie. Trebuie să-și finalizeze în 2020 toate schimbările, sunt schimbări fundamentale pe care unii le-au înțeles. Pur și simplu devii alt om, altcineva, trebuie să-ți studiezi anumite valențe. Problema asta este foarte serioasă atâta vreme cât toată această aglomerare de planete stă pe casa transformărilor. Poate fi supus și la schimbări involuntare, care vin de la destin, se poate ajunge și la divorțuri, și la partaje. Pentru ei, este un an de câștig, dar nu putem știi de unde câștigă sau de unde vin acești bani. Este un an foarte profitabil, în care pot recupera pierderi pe care le-au avut în anii precedenți. Atenție la relațiile cu prietenii care nu sunt atât de bune.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Rac: Mai are până pe data de 5 iunie sensul vieții pe zodia lor, ceea ce înseamnă că puterea este în mâinile lor, dincolo de lucrurile de destin care se pot întâmpla. Presiunea la zodia Rac este foarte mare pentru că planetele sunt vizavi de ei, adică Racul nu mai poate. Trebuie să se scuture puțin de orice fel de obligații, presiunea este mare și e posibil să nu mai facă față, pentru că este momentul ca Racul să se gândească și la el. După data de 5 iunie, sensul vieții intră pe o zonă de sănătate, de încercare, epuizarea energiei este cea care sau faptul că Racul nu știe să-și facă puțin echilibru și să nu mai facă lucrurile pentru că trebuie, ci și atunci când le simte, este posibil ca starea lui fizică, de sănătate sau alte tipuri de situație, de încercări să le pună capac după vară încolo. Mai primesc puțină susținere și de la partenerul de viață, acolo unde sunt. Mai sunt Raci care se pot căsători, dar presiunea pe această casă astrologică este foarte mare. Aspecte profesionale nu tocmai bune cu șefii și să se pregătească pentru schimbările anilor viitori. Ceea ce nu le place acum, trebuie să se aștepte că se va schimba.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Leu: Scapă de niște probleme. 2019 a fost un am mai creativ sau legat de iubire, doar că din punct de vedere al problemelor medicale, al sarcinilor, al datoriilor, al muncii, presiunea a fost foarte mare pe zodia Leu și termină o perioadă și de datorii financiare și de griji financiare. Stă mai puțin bine cu călătoriile și cei care doresc să urmeze studii trebuie să se gândească foarte bine. Profesional le merge bine, Jupiter intră pe zona aceasta a activității profesionale, cunosc oameni, se pot duce către noi domenii, se afirmă, destinul lor este în creștere, cunosc oamenii potriviți sau ei devin oamenii potriviți pentru alții și asta înseamnă că Leul intră cumva în elementul lui, acela de a se lăsa provocat de anumite lucruri. Atenție la relații, cel puțin în 2020 și atenție la provocările partenerilor pentru că lecțiile care vin pe relație nu sunt atât de simple, sunt mai complicate.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Fecioară: Este un an de succes, este și foarte creativ, este și un an în care se rezolvă multe chestiuni legate de dragoste, de copii. Sunt lucruri care se rezolvă în zona asta. Atenție la bani anul acesta și la niște pierderi financiare. Nu că nu câștigă, dar să nu riște, să nu investească prost, să fie atentă la amenzi, să-și verifice de fiecare dată impozitele. Atenție la accidente. Destinul se va poziționa pe carieră, ceea ce înseamnă un apogeu, ucenicii, lucruri care încep noi.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Balanță: Veștile sunt bune o dată cu deplasarea energiilor către zodiile de Aer. În ultima perioadă a fost destul de blocată și începe cumva să-și recapete suflul și să se ducă spre idei și idealuri puțin mai înalte, călătorește mai mult, își face planuri de viitor. Atenție la relații! Nu este un an bun pentru căsătorii, pentru nunți, pentru parteneriate, din contră. S-ar putea să se rupă. Este un an important din punct de vedere sentimental și ceea ce își fixează pentru viitor.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Scorpion: Vor intra de la jumătatea anului, undeva într-o schimbare majoră. Se eliberează un spațiu numit dragoste, se mai liniștesc lucrurile. Atenție la relațiile de muncă, sunt lucururi care nu le convine și sunt puși pe schimbare, studiază în această perioadă, comunică mai bine și s-ar putea să se apuce de zona asta a scrisului, a predării, să scoată din ei exact această zonă a comunicării, care pentru ei poate să fie profitabilă.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Săgetător: Devine mai calculat, mai precaut, mai econom. Axa destinului este în zona financiară. Nu mai este atât de expansiv ca în momentul de față, în funcție de problemele pe care și le rezervă. O energie mai puțin plăcută iese de pe zona casei, a familiei, dar intră undeva pe segmentul iubirii. Trebuie să fie mai atenți la escapade și la riscurile, pentru că axa destinului intră pe zona relațională.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Capricorn: Este una din zodiile greu încercate în ultimii ani prin lecțiile pe care le-au traversat, Jupiter aduce o formă de eliberare, atenție la zona casei, la zona domiciliului, sunt foarte multe lucruri care țin de puterea Capricornului. Nu ai cum să dai vina pe nimeni, uită-te în ograda ta, s-ar putea să se mute, să nu le mai convină unde stau și să încerce o schimbare, dar să nu o încerce în pripă. Vor munci, schimbă ceva la nivel profesional și rezolvă niște lucruri legate de relațiile lor.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Vărsător: Intră într-o perioadă de vindecare, beneficiază de energiile noi, lucruri pozitive, mai multă putere. Este zodia vedetă, nu atât a lui 2020, cât a lui 2021. Trebuie să-și recapete forțele, să se vindece, să se regăsească. Este mai mult un an spiritual, de regăsire pentru că urmează o etapă pe care nu au mai avut-o de foarte multă vreme. Totuși, atenție la comunicare, atenție la accidente, atenție la frați, surori, vecini. Este un an sentimental, de iubire pentru Vărsători.

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Pești: Scapă de o presiune a lui Lilith, a Lunii Negre, sunt mai puțin confuzi, sunt mai canalizați, este o etapă în care Peștele poate să devină independent, este o etapă foarte bună. Peștele se mută, își găsește locul, poate fi în țară sau în afara granițelor, în casă la cineva, cu cineva în casă. Profită în 2020.