HOROSCOP 2020 DRAGOSTE. Cine va primi inelul în acest an, pentru cine se anunţă un an cu lacrimi amare

Horoscop 2020 dragoste – BERBEC

In ultimele luni ai depus eforturi pentru a ajunge in miezul problemelor relatiei tale de cuplu. Ai aflat ce-si doreste partenerul de la tine si stii cam ce vei avea de facut pentru 2020. Indiferent daca esti singur, intr-o relatie de lunga durata, sau esti la inceputul unei idile, 2020 inseamna pentru tine o viziune clara asupra a ceea ce esti, a ceea ce-ti doresti. Dar poate exista si o lipsa a dorintei de a face ca lucrurile sa functioneze. Esti pregatit sa faci ceva?

Pentru majoritatea timpului, anul 2020 va fi unul linistit din punct de vedere amoros. Marte te-a tot pus la munca in 2019, dar pana in 2021 te va lasa linistit. Pot aparea cateva "momente agitate" ce au la baza Lunile pline si Lunile noi (9 februarie, 7 aprilie). Fii atent la revelatii importante in jurul acestor date.

O alta influenta majora o va avea Venus care, in calatoriile sale va aduce putina magie in viata ta. Ceva special pluteste in aer, apar oportunitati de romantism (in special dupa 6 septembrie si pana pe 2 octombrie). Daca esti implicat intr-o relatie, pregateste-te pentru o condimentare a acesteia. Venus vegheaza ca totul sa mearga struna, mai ales in perioada octombrie-noiembrie 2020.

Anul 2020 nu are evenimente majore, dramatice, dar este un an in care iti poti consolida relatia, iti poti implini visurile alaturi de partenerul de cuplu sau poti sa iti construiesti o relatie de la zero. Chiron, planeta vindecarii, este in Berbec de ceva vreme si va ramane aici cativa ani buni. Da-ti voie sa te cureti de povara trecutului si sa te ocupi de destinul tau de aici inainte.

Horoscop 2020 dragoste – TAUR

Anul 2020 se anunta foarte interesant din punct de vedere amoros. Lucrurile merg putin mai lent, asa cum este un Taur obisnuit. Nativii zodiei au toate motivele sa fie increzatori in ceea ce le rezerva viitorul. Daca in prima parte a anului situatia este calma, din a doua jumatate, totul se electrizeaza.

Ai parte de doua Luni pline romantice (9 martie si 7 mai), o planeta Venus care intra in miscare retrograda si pare ca totul sta pe loc. In functie de starea in care se afla relatia ta, aceasta ar putea fi o veste buna. Daca ai probleme nerezolvate, acum este un moment prielnic sa pui lucrurile la punct. Atunci cand Venus va intra in sectorul romantic al zodiei tale, va incepe actiunea si vei recupera timpul pierdut.

Pana in decembrie 2020, vei avea o idee clara asupra ceea ce-ti doresti de la relatia ta de cuplu. Stii ce a fost in trecut, stii ce iti doresti in viitor. Daca esti singur, poti incepe ceva special. Poate o calatorie la sfarsit de an poate pune bazele unei relatii solide din 2021. Invata sa ai rabdare dupa ce ti-ai setat un obiectiv, asteapta ca lucrurile sa se manifeste si nu te da batut. Finalul anului 2020 se anunta promitator!

Horoscop 2020 dragoste – GEMENI

Anul 2020 se anunta pentru tine unul relaxant, ca un oftat de usurare. Ai avut un 2019 provocator, acum trebuie sa fi inteles aceste lectii. Pe tot parcursul anului 2020 ar trebui sa apara evolutii majore in materie de dragoste si relatii. Ar trebui sa fi realizat ce anume trebuie schimbat, ce vrei si cum sa ceri aceste lucruri.

Marte intra in sectorul relatiilor din zodia ta si alimenteaza cu pasiune toate dorintele tale. Ai incredere si urmeaza-ti inima! Dupa ce Venus va intra in Gemeni in miscarea sa retrograde vei resimti oarecare intarzieri ale realizarii planurilor tale amoroase. Insa vei avea tot timpul sa analizezi daca nu cumva ti se da o a doua sansa in unele chestiuni. Vezi ce anume merita salvat.

Cea mai romantica perioada din 2020 pare a fi cea cuprinsa intre iunie si decembrie. Eclipsa de Luna din iunie va aduce o puternica influenta romantica, iar eclipsa de Soare din 14 decembrie va sublinia ideea de karma si destin. Pentru cei singuri va fi vremea unui nou inceput. Tine minte, nu vei uita anul 2020.

Citeste articolul integral pe SFATULPARINTILOR. RO.