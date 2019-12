HOROSCOP 2020 GENERAL. Un nou an, un nou deceniu, o nouă eră!

HOROSCOP 2020. Anul 2020 este plin de o activitate planetara intensa, multe surprize, redefiniri in relatii si oportunitati de cariera pentru toate zodiile. Urmeaza eclipse, Luni pline si Luni noi, planete retrograde, tranzite cum nu au mai fost laolalta de zeci de ani. Insa cum te vor afecta personal acestea ? Unde se anunta pentru tine acele oportunitati de aur si de care capcane ar trebui sa te feresti ? Si mai important, este dragostea ori abundenta menita pentru tine in planurile Universului in 2020?

Si ce ai putea tu face ca sa le aduci in viata ta ?

Din pozitia sa confortabila aflata in zodia pe care o coordoneaza, anume seriosul Capricorn, Saturn lordul karmei si planeta responsabilitatii si muncii va conduce aproape tot spectacolul astral in acest an. Focusat pe realizari si succes, Saturn ne va sustine si indemna sa mergem spre ce ne dorim. Seteaza obiective. Urmeaza un plan. Saturn ne provoaca sa facem tot ce putem mai bine si mai mult decat atat. Esti pregatit si te simti in stare ?

De-a lungul intregului an 2020, intreaba-te ce ai nevoie sa eliberezi din structurile vietii tale ca sa creezi spatiu pentru ce conteaza cu adevarat pentru tine, pentru noul TU, pentru ca se anunta a fi disponibil un potential urias dar necunoscut pe masura ce intram colectiv in era lui Jupiter si Saturn uniti in semne de aer ce vor defini o noua realitate, fie ca vrem fie ca nu.

Iata principalul mesaj de care sa tii cont, in functie de zodia ta, pentru anul 2020 aici:

Horoscop 2020 BERBEC

Pentru tine, draga Berbec, anul 2020 este un an de balansare, de cautare de echilibru si de experiente aliniate cu acest tip de energie, cel putin din punct de vedere al tendintelor astrologice. Vei fi deseori prins in dileme intre doua directii, ambele la fel de valoroase si pentru care ai argumente solide, intre cariera si viata personala, intre doua iubiri, intre doua oportunitati. Va fi nevoie sa te decizi sau sa inveti sa te decizi cand stii ca ambele sunt la fel de bune pentru tine. Ultima perioada de timp te-a facut sa fii mai intelept si mai matur, deci acele decizii vor veni mai natural pentru tine, desi nu vei fi scutit de un anumit efort. Focusul pe anul 2020 va fi mai mult pe viata ta profesionala, iar zeii amorului se pregatesc sa iti scuture corabia pentru mai multa condimentare abia spre finele anului. Daca reusesti sa iti tii impulsivitatea sub control si sa iti faci planurile riguros in avans, vei fi rasplatit deseori de viata de-a lungul anului. Dragostea, cariera, banii, sanatatea sau schimbarile necesare de facut in 2020 – iata teme separate pe care sa le citesti aici in curand.

Horoscop 2020 TAUR

Draga Taurule, predictiile pentru anul 2020 in cazul tau par a continua aceleasi tipare pe care le-ai stabilit in ultimii doi ani. Esti intr-o etapa de a construi fundatiile pe subiecte si directii care sunt importante pentru tine iar astrele iti dau mai mult timp pentru a face exact asta. Intrucat tu te-ai schimbat mult, in mod special datorita influentei rebelului Uranus pe care il gazduiesti pana in 2026, nevoile si dorintele tale s-au schimbat si ele iar acum este timpul de a gasi noi cai pentru a le implini. Situatia ta de acasa si din familie, sau chiar din casnicie, va fi focusul cheie al anului 2020. Asteapta-te la noi aranjamente care se vor consolida in preajma verii si toamnei 2020. Dragostea, cariera, banii, sanatatea sau schimbarile necesare de facut in 2020 – iata teme separate pe care sa le citesti aici in curand.

Horoscop 2020 GEMENI

Draga Gemeni, predictiile astrologice pentru 2020 in cazul zodiei tale sunt foarte interesante si bogate in semne bune, in special pe domeniile iubirii si relatiilor. Planeta dragostei Venus isi va petrece o treime de an in zodia ta iar asta nu se intampla des ! Pregateste-te sa ii primesti darurile pentru ca amorul va fi distractiv, spontan si va aduce mult entuziasm in acest an. Acum fii atent, sa nu ai prea multa distractie daca nu vrei sa afectezi alte domenii ale vietii si sa suporti consecinte negative datorate superficialitatii. Daca exagerezi cu rasfatul, exista un pret platit. Cariera si banii vor fi aspecte prezente in mintea ta, dar acestea sunt sub control si destul de stabile cu exceptia cazului ca te ia valul si faci cine stie ce boacana. Oricum, anul 2020 te va tine cu picioarele pe pamant si asta se va potrivi destul de bine cu personalitatea ta, de aceea te vei bucura destul de mult de acest an. Dragostea, cariera, banii, sanatatea sau schimbarile necesare de facut in 2020 – iata teme separate pe care sa le citesti aici in curand.

