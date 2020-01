HOROSCOP 2020 LIDIA FECIORU. Abundenţă pentru multe zodii, noroc în dragoste pentru altele. Ce luni sunt mai norocoase

"Sa incepem de la BERBECUTI, tre sa se ocupe de comert, le va merge foarte bine, au multa viata sociala, schimbari bruste in zilele lor, pot avea o ascnesiune brusca, dar nu fatala. Afacerile cor fi variabile, are perioada cand poate face vanzari multe, perioade in care poate sta linistit

Hai sa mergem la TAUR. Sa Stiu si eu ca ma priveste direct si personal. Munca este excelenta, sanatatea este excelenta, va ramane un an bun economic pentu tine, important este sa vrei sa castigi cat ti-ai acoperi platile pe care le ai de facut. Desi taurii sunt omul banului ii umbla creierul la afaceri, munceste mult, ii place confortul si asta trebuie sa faci, sa-ti iei sfaturi bune inainte sa iei decizii.

Pentru GEMENI relatia poate fi un pic complicata cu banii, o recompensa a unei asigurari sau o mostenire, buna treaba, dar trebuie sa fie atenti la chestii economice pentru ca atunci cand castiga mult au tendinta sa si cheltuiasca mult.

RACII au un an destul de bunicel si plin de prosperitate, mai ales incepand din luna mai. Se descurca bine, mai intai e famili, pe ei ii motiveaza foarte mult pentru ca sunt familisti convinsi si asta ii motiveaza mult.

Horoscopul LEULUI – uite pentru ei banii nu prea sunt importanti, dar, fundalul este prosper in sine, pentru ca sunt bazati pe niste mosteniri, bani veniti din contracte

FECIOARELE au un an destul de bun, prosper, la nivelul lor de cumparare si crestere isi pot indeplini capriciile. Vor fi foarte calmi si lipsiti de griji.

BALANTELE stii ca sunt oameni tot ai banilor si daca vrei sa gasesti o balanta o gasesti intr-o echipa de economii, intr-o banca, ei sunt cu finantele, pe ei acolo ii gasesti.

SCORPIONII vor ramane la fel ca in anul precedent, nu evolueaza, au o viata letargica, construiesc.

SAGETATORII sunt pe un plan financiar bun, vor face contracte, vor avea idei de afaceri foarte bune, vor calatori foarte mult intre afaceri

CAPRICORNII AU un an destul de bun, se simt fericiti, astia tot fac banuti, dar la nivel individual, deci daca castiga, o fac putin si des, isi pot cumpara bilete la loterie.

VARSATORII sunt intr-un fel mai catre spiritualitate, religie, mai usor pe material, ei se duc sa isi caute identitatea.

PESTISORII, care sunt de fapt niste zodii legate foarte mult de divinitate, Dumnezeu pe ei i-a luata sa si ii pazeste incontinuu, roadele muncii sunt semnificative, unii au o perioada de neintelegeri la nivelul familiei.", a spus Lidia Fecioru în exclusivitate la România TV.