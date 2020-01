HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Contextul astrologic al anului aduce schimbări profunde, cum este Axa Destinului pentru fiecare

HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Un alt element dominant va ramane, si in 2020, prezenta planetei Uranus in zodia Taur, care va aduce schimbari cu efecte greu de anticipat in domeniul financiar, in relatia cu bancile si in atitudinea oamenilor fata de bani si resurse, in mod general.

Nodul Nord, unul dintre pilonii Axei Destinului, va ramane in Rac pana in luna mai si va continua sa sustina intoarcerea la valorile reale, la respectul fata de istorie, tara, natiune, familie si traditie.

Din luna mai, Nodul Nord va intra in zodia Gemeni si va aduce schimbari in comunicare, in sistemul educational, in comert si afaceri.

Contextul astrologic al anului 2020 aduce schimbări profunde si in plan personal, si fiecare semn zodiacal va avea perioade favorabile, pe care va trebui sa le valorifice din plin, dar si perioade cu provocari, pe care va trebui sa le depaseasca.

Semnificativ este, in acest an, ajutorul pe care Jupiter il aduce fiecarei zodii, pentru ca Marele Benefic (cum este numit Jupiter in astrologie) va atenua ”incercarile” si ”testele” aduse de Pluton si Saturn in ultimii ani.

Inceputul de an este dominat de energie astrala pozitiva si multi nativi vor reusi, in ianuarie, sa isi transforme visele in realitate sau macar sa faca pasi importanti, cu efecte pe termen lung, in drumul lor spre succes.

Din februarie, lucrurile se complica, planetele personale (Mercur, Marte si Venus) intra, pe rand, in miscare retrograda si apar provocarile, intarzierile, amanarile etc.

Dar chiar si in lunile provocatoare vor exista, asa cum spuneam, momente favorabile, sanse, oportunitati si noroc.

2020 este un an special in care visele pot deveni realitate. Este un an marcat de cifra 4 (2+0+2+0=4) care simbolizeaza puterea de materializare.

Citeste aici horoscopul 2020 pentru fiecare zodie:

BERBEC

Horoscopul zodiei Berbec pentru anul 2020 anunta sanse extraordinare in cariera si relatii excelente cu persoane care au putere de decizie, cu ”V.I.P”-uri care pot schimba destinul nativilor. Toate acestea, pentru că în casa Carierei din astrograma lor se vor afla, aproape tot anul, 3 planete: Pluton, Saturn si Marele Benefic Jupiter.

Dar succesul nu va veni in mod miraculos, ci prin multa munca si prin asumarea unor responsabilitati pe care, poate, in trecut, nativii le-ar fi evitat.

Nici ajutorul unor persoane importante nu va veni „de la sine”, ci numai dupa ce acestea se vor convinge de calitatile nativilor Berbec si le vor aprecia munca si rezultatele.

Horoscopul zodiei Berbec este influentat si de tranzitul planetei Marte care patroneaza acest semn astrologic.

Marte este planeta Razboiului si Actiunii si, in prima saptamana din ianuarie, va intra in zodia Sagetator, unde va ramane pana la jumatatea lui februarie.

Aflat in Sagetator, Marte ii va ajuta pe Berbeci sa promoveze examene importante, sa castge procese (daca e cazul), sa isi dezvolte afaceri in strainatate sau sa colaboreze cu persoane din alte tari sau sa calatoreasca ”peste hotare”.

De asemenea, va fi o perioada foarte buna petru cei care au de rezolvat probleme legate de acte in vederea stabilirii in alta tara, sau in vederea obtinerii unei anumite cetatenii etc.

De la jumatatea lui februarie si pana la sfarsitul lui martie, Marte se va afla in Capricorn, alaturandu-se planetelor Saturn, Pluton si Jupiter, aflate, deja, acolo. Deci, Marte va actiona in sectorul Carierei si le va aduce nativilor energie si ambitie, dar s-ar putea sa le sporeasca si impulsivitatea si dorinta de a avea ultimul cuvant, chiar in fata sefilor. Berbecilor li se recomanda prudenta pentru ca, altfel, pot avea de pierdut. Si ar pierde ”pe mana lor”.

La inceputul lui aprilie, Marte se va afla in sectorul Prietenilor din astrograma Berbecilor, unde, in 23 martie, va ajunge si Saturn (care va ramane aici pana in iulie). Aceasta ”combinatie astrala” ii va ajuta pe Berbeci sa isi faca ordine in cercul de prieteni si sa isi creioneze strategii realiste pentru a-si pune planurile personale sau profesionale in practica.

In a doua parte a lunii mai si in luna iunie, Marte va actiona, alaturi de planeta Neptun in sectorul Trecutului, al secretelor si al spiritualitatii din astrograma Berbecilor. Inspiratia, intuitia si creativitatea Berbecilor vor fi ”la cote inalte” sau multi dintre ei vor fi mai interesati de spiritualitate. Perioada amintita va fi potrivita si pentru rezolvarea unor probleme din trecutul nativilor.

De la sfarsitul lunii iunie, Marte va ajunge chiar in zodia Berbec, pe care o patroneaza si unde va ramana pana in 7 ianuarie 2021!

Astfel, in a doua jumatate a lui 2020, Berbecii vor lupta pentru drepturile, interesele, afacerile, relatiile sau viitorul lor.

Nu va fi intotdeauna usor, pentru ca planetele Saturn si Pluton din Capricorn vor aduce ”presiuni”, provocari, responsabilitati multiple ”pe umerii„ Berbecilor, in timp ce Jupiter va veni cu oportunitati, optimism si dorinta de a evolua si de a nu rata nicio sansa.

Cine isi va calcula realist resursele si fiecare pas, va obtine tot -ce isi doreste.

Horoscopul sentimental 2020 pentru nativii Berbec anunta cateva perioade favorabile:

-luna februarie – cand Venus, planeta Iubirii, se va afla in zodia lor

-luna septembrie -cand Venus se va afla chiar in sectorul Iubirii din astrograma lor;

-luna noiembrie – cand Venus se va afla in sectorul Mariajului din astrograma lor.

Horoscopul banilor anunta castiguri neasteptate, dar si cheltuieli neprevazute. Uranus, planeta schimbarilor si surprizelor va ramane si in 2020 in casa Banilor din astrograma generala a Berbecilor.

