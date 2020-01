Horoscop 2020 SANATATE! Predictii şi sfaturi pentru toate zodiile

Horoscop 2020 SANATATE Berbec

Lasa grijile deoparte si onoreaza-ti corpul! Daca nu ai timpul necesar sa faci miscare, urmareste-ti regimul alimentar. Petrece mai mult timp in natura, iesi cu prietenii, vorbeste cu oamenii, astfel incat sa—ti ridici tot timpul starea de spirit. Cu cat petreci mai putin timp in drame (ale tale sau ale altora), cu atat vei avea mai multa energie. In perioada iunie-august, evita activitatile care ar putea genera accidente.

Horoscop 2020 SANATATE Taur

Bucura-te de viata, iar starea de sanatate va fi infloritoare. Nu te lasa influentat de gandurile negative. Ramai tot timpul pozitiv. Petrece mai mult timp in natura, evita munca in exces. Fa-ti o rutina de exercitii fizice sau de miscare in aer liber. Nu te angaja in mai multe proiecte simultan. Fa o lista de prioritati si incepe ceva nou numai dupa ce ai finalizat un proiect vechi. Gaseste echilibru intre viata profesionala si cea de familie.

Horoscop 2020 SANATATE Gemeni

Un an satisfacator in ceea ce priveste sanatatea, insa asta nu inseamna ca nu e nevoie sa te ingrijesti de starea fizica si mentala. Evita consumul de alcool, in special in a doua jumatate a anului. Prezenta lui Saturn in casa a opta din zodia ta nu este chiar benefica, de aceea trebuie sa fii precaut. Excesul de alimente iti poate cauza, de asemenea, neplaceri, daca nu esti atent. Ai nevoie de un program de exercitii si alimentatie bogat in fibre. De asemenea, nu este indicat sa neglijezi capitolul odihna.

