HOROSCOP 2020. Zodii cu noroc uriaş anul viitor, astrele s-au aliniat perfect pentru ele

Pesti



Pestii incheie anul 2019 intr-un impas financiar, insa anul viitor se anunta unul promitator pentru acesti nativi. Vor avea idei sclipitoare si vor pune bazele unor afaceri de succes, care le vor aduce castiguri substantiale. Pestii pot sa aiba un an in care viata lor se poate schimba radical. Tot ceea ce nu trebuie insa sa uite este sa fie cumpatati. Au tendinta de a arunca banii pe lucruri inutile.



Fecioara



Fecioarele sunt foarte rationale si cumpatate. Vor reusi sa stranga anul viitor banii la care au visat si isi vor indeplini toate dorintele. Au succes pe plan profesional. Vor schimba jobul, iar la actualul loc de munca eforturile lor vor fi apreciate pe masura.



Taur



Taurii dau in sfarsit lovitura in afaceri. Vor reusi sa faca bani din orice. Toate planurile le merg bine si castigurile vin parca pe neasteptate. Ei vor fi norocosii anului 2020.