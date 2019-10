Articol publicat in: Life

HOROSCOP 22-28 OCTOMBRIE. Zodiile care au săptămână de coşmar şi zodiile pentru care urmează zile de vis

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Saptamana 22 - 28 octombrie 2019 nu aduce nimic bun pentru trei zodii, dar numai fericire pentru alte trei. Vezi dacă te numeri printre norocoşi sau printre ghinionişti. TREI ZODII au o săptămână grea BERBEC - Nu poti evita partile intunecate ale acestei saptamani, asa ca accepta-le. Este totul sau nimic. In loc sa te retragi, confrunta tot ceea ce simti. Daca persoanele din viata ta nu fac fata adevarului, inseamna ca nu ai ce cauta acolo. Foloseste energia negativa a acestei saptamani pentru a-ti transforma perspectiva asupra relatiilor. LEU - Sufletul tau are nevoie de odihna. Iar tu ai nevoie de o pauza pentru ca simti ca nu mai pot face fata angajamentelor sociale din aceasta saptamana. Ai fost mereu plina de energie, insa bateria s-a terminat. SAGETATOR - Apar secrete in viata ta de care nu erai constienta. De aceea, iti va fi greu sa ramai conectata la realitate si sa intelegi ce se intampla cu adevarat in jurul tau. Incearca sa meditezi, sa te plimbi, sa dormi mai mult. Chiar ai nevoie pentru a-ti reincarca bateriile. Trei zodii care sunt fericite RAC - Te simti romantica si creativa. Ai depasit o perioada proasta, iar acum meriti sa te odihnesti, sa te relaxezi si sa te bucuri de energia pe care o ai in aceasta saptamana. A venit momentul sa incepi proiectele pe care le-ai amanat atat de mult timp. Esti indragostita de oameni si de tine. SCORPION - Incepi sa te cunosti cu adevarat si stii ca esti puternica. Ai incredere in tine si intelegi in sfarsit ca trebuie sa fii buna cu tine. Nimeni nu este perfect, insa tu esti frumoasa si increzatoare si nu ai fi ajuns in acest punct fara cateva greseli. Intelegi totul dintr-o alta perspectiva. PESTI - Vezi lumea intr-o lumina noua. Monotonia vietii tale zilnice nu mai exista. Incepi sa faci altceva, esti mereu plina de energie si pasiune. Totul este posibil in aceasta saptamana daca iti pui in cap. Deschide-ti mintea si sufletul si primeste noile experiente. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay