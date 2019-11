HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019. Este o zi în care banii şi planurile de weekend sunt pe primul plan

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



O zi dedicata muncii si activitatilor de rutina. Muncesti mult, mai ales ca ai tendinta sa faci si treaba altora, dar o faci cu spor si responsabilitate. Atentia la detalii, disciplina si meticulozitatea te pot ajuta astazi, fie sa finalizezi o lucrare cu care erai in intarziere, fie sa imbuntatesti rezultatele intregii echipe si astfel sa o salvezi de la o penalizare sau o paguba.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Ai tendinta sa privesti in mod practic si realist o relatie de iubire, in sensul ca ai nevoie sa stii incotro se indreapta aceasta, pe ce se bazeaza, ce planuri de viitor concrete ai putea face in acest sens. Este o zi care aduce reconcilieri cu persoane dragi, in cazul in care au existat tensiuni sau conflicte, dar aduce si mari semne de intrebare, framantari si nesiguranta in privinta traseului profesional.

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Este necesar sa-ti imparti timpul in mod egal intre sarcinile profesionale si indatoririle familiale sau preocuparile de ordin personal. Chiar daca ai multe lucruri de rezolvat la locul de munca, se pare ca si acasa e nevoie de tine si ar fi bine sa arati disponibilitate pentru nevoile celor dragi sau pentru rezolvarea unor probleme casnice. Daca ai de semnat un document important sau de discutat pe marginea unui contract, fii atent.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Comunicarea este esentiala astazi, asa ca fii deschis, receptiv, gata sa accepti orice invitatie la discutii sau intalniri. Vin vesti prin multe canale de comunicare, afli informatii pretioase, sau poti planifica o calatorie indepartata. Toate acestea te-ar putea conduce catre perfectarea unui contract sau a unei colaborari. Cat despre bani, fii in continuare precaut si rezervat.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Astazi te intereseaza in mod special banii si siguranta materiala. Tocmai de aceea, este posibil, fie sa descoperi o noua sursa de venit, fie sa devii dintr-odata extrem de practic si precaut. Cert este ca doresti sa-ti dramuiesti cat mai bine banii, mai ales daca ai de facut o investitie intr-un bun pentru casa sau trebuie sa onorezi invitatia la un eveniment in familie. Asadar, o zi excelenta pentru administrarea resurselor materiale.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Luna se afla astazi in zodia ta si formeaza aspecte frumoase cu planetele din zona comunicarii, ceea ce indica un mental foarte bun, inspiratie, inteligenta ascutita si o abilitate extraordinara de-ti atinge scopurile si a convinge, prin talentul oratoric deosebit. Cu alte cuvinte, astazi poti avea succes in toate demersurile care presupun expunere de idei, schimb de opinii, transmitere de informatii, negocieri.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Ziua de astazi este mai mult una de refacere decat de munca asidua. De fapt, chiar nu e recomandat sa te surmenezi, asumandu-ti mai multe resposnabilitati decat poti duce. Este o zi numai buna pentru relaxare, introspectie, analiza si informare. Pe de alta parte, s-ar putea ca astazi sa culegi roade ale unor actiuni intreprinse in trecut, sau sa primesti sprijin de la o ruda, in schimbul generozitatii pe care i-ai aratat-o candva.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Relatiile sociale si amicale sunt in prim plan astazi. Daca stii sa te folosesti de informatiile primite si apelezi la persoanele potrivite pentru a te ajuta, poti rezolva o problema familiala sau locativa. Este o zi in care totul pare sa se rezolve cu ajutorul relatiilor si comunicarii, de aceea, incearca sa fii mai deschis si mai dispus sa impartasesti celorlalti experientele tale. Daca primesti o invitatie la un eveniment sau la cina, accept-o fara sa stai pe ganduri.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Se pare ca ajung la tine tot felul de informatii, ponturi si date utile, pe baza carora te poti afirma sau poti face un pas inainte in plan profesional. Totusi, as recomanda prudenta in gestionarea acestor informatii, pentru ca unele s-ar putea sa fie false sau gresit intelese. Pe de alta parte, cei care ti le furnizeaza pot urmari niste interese personale, ceea ce-i determina sa fie doar pe jumatate sinceri. Oricum, o zi fructuoasa din punct de vedere profesional.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Este posibil sa te gandesti mai mult la viitor sau la posibilitatea de a porni la un drum impreuna cu cineva, fie ca e vorba despre persoana iubita, sau despre un prieten. Cert este ca ai nevoie sa te asiguri ca aceste persoane sunt sincere, vrei sa afli ce gandesc cu adevarat si astepti tot felul de dovezi si confirmari. Practic, intr-un fel sau altul, unele lucruri se pot lamuri astazi in relatiile tale.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Probabil ca astazi, cel mai important pentru tine este sa te simti in siguranta din punct de vedere material. Tocmai de aceea, vei incerca sa te folosesti de toate parghiile pe care le ai la indemana, pentru a obtine bani sau alte avantaje materiale. Este vorba despre bani castigati prin intermediul altora sau veniti ca sprijin sau cadou. Totusi, incearca sa nu abuzezi de bunavointa celor din jur.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Imaginea sociala si relatiile sunt foarte importante astazi. Tocmai de aceea, e bine sa fii atent la atitudine, la cuvintele folosite si la gesturile facute, mai ales fata de persoane cu rang inalt. Este posibil chiar sa ai senzatia ca esti urmarit indeaproape si ca-ti sunt vanate greselile, de catre cei din jur. Cu toate acestea, nu e cazul sa te lasi intimidat, ci incearca sa faci totul cu integritate si responsabilitate.