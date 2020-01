HOROSCOP 23 IANUARIE 2020. Ziua în care se fac planuri de minivacanţă. Tensiuni în relaţie

HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



S-ar putea sa descoperi brusc si neasteptat ceva ce iti este ascuns de multa vreme. In acelasi timp, astazi ai sansa de a de a patrunde instinctiv in esenta unor lucruri care pana acum pareau banale. Pe de alta parte, poate ca vrei sa evadezi intr-o lume de vis, intr-o lume perfecta, insa vei fi readus la realitate de modul in care cei din jur aleg sa isi expuna preocuparile.





HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Pe cat de mult iti doresti sa faci echipa cu cei cu care lucrezi, pe atat de complicat este sa ai incredere in aceste persoane, cel putin astazi. Nici mediul in care te afli nu iti este de ajutor, tu negasind sustinere in jurul tau. Insa, deocamdata, succesul tau depinde de cei din jur; de aici si sfatul de face tot ceea ce poti pentru a pastra armonia.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Desi te-a interesat prea mult parerea celor din jurul tau pana acum, astazi ai sansa de a observa de unul singur cum stau lucrurile si ce ai de facut pentru a evolua. Mai ales in ceea ce priveste munca propriu-zisa si cuantumul castigurilor aferente acesteia. Incearca sa te lasi condus de intuitie, lasand in urma ideile preconcepute si pe cele care par valoroase, dar care sunt dovada unui soi de extravaganta care nu te caracterizeaza.





HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Pe cat posibil, evita sa te auto-sabotezi, astazi. Mai ales ca pleci la drum cu mult entuziasm si dorinta de face lucruri marete, ceva ce altii nu au reusit pana acum sa intreprinda. Nu incerca sa impresionezi pe nimeni astazi, ci, mai degraba, ocupa-te de imaginea pe care o ai despre tine insuti. Si, pentru ca totul sa fie bine la sfarsitul zilei, nu lasa lucrurile pe care le-ai inceput neterminate.





HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



A trece de niste limite impuse fie de bun simt, fie de cutume, reprezinta o extravaganta pe care astazi nu ti-o poti permite, mai ales daca miza este reprezentata de persoana pe care tu o iubesti cel mai mult pe aceasta lume. Ai putea face progrese din ce in ce mai mari, atunci cand renunti la asteptari.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Nevoia de control iti pune mintea la contributie, insa nu orice notiune despre care crezi ca este "potrivita" pentru contextul actual este si favorabila unui mod onorabil de rezolvare a problemelor. Cu toate acestea, analizezi situatiile dintr-o cu totul alta perspectiva decat pana acum, iar fortele superioare se pare ca iti sustin eforturile, fiindu-ti aproape si pazindu-ti interesele.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Cel mai interesant ar fi daca ai permite celor de langa tine sa te schimbe. Sau macar sa incerci sa te privesti prin ochii acestora. Vei fi uimit sa afli detalii noi despre tine, amanunte la care nici nu te asteptai. S-ar putea sa fie timpul pentru a aprofunda studiile intr-un domeniu care te preocupa de ceva timp. Este timpul fii mai preocupat de modul in care te poti schimba si de felul in care iti poti imbogati existenta.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Nici ca se putea un moment mai bun pentru o asociere sau pentru a petrece timp de calitate alaturi de o persoana draga tie. Grija pentru cei din jurul tau, intelepciunea de care dai dovada si sfaturile potrivite pe care le oferi celor care au nevoie de acestea, nu pot decat sa te indrepte si mai mult catre a deveni indispensabil celor carora le esti drag. Dar, mai presus de toate, astazi asculta-ti sufletul.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



O zi in care iti este recomandat sa ramai rezervat, cercetand cu atentie amanuntele situatiilor in care te gasesti implicat. Seara va fi - intr-adevar - un sfetnic excelent, in ceea ce te priveste, ori pana atunci poate ca ar fi mai bine daca nu te-ai pronunta sau daca nu ai da verdicte. Asteptarea va da cele mai bune roade pentru tine, de aceasta data...



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Graba strica treaba. Cu atat mai mult cu cat abundenta de idei neconventionale de care ai parte si faptul ca nu multe dintre acestea pot depasi stadiul de utopie iti vor consuma toata energia pe care o ai la dispozitie. Daca faci un pas inapoi, de aceasta data, nu inseamna ca ai fost invins; poate ca ai nevoie de o pauza, de un moment in care sa-ti poti trage sufletul. Rezerva-ti ziua de astazi pentru acest lucru.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Decat sa incerci sa reinventezi roata, mai bine ai acorda atentie caminului si familiei tale. De fapt, dupa un sfarsit de saptamana in care mai mult ai fost aerian decat prezent in realitate, ai putea acum sa imbunatatesti sfera casnica si ambientul in care iti traiesti viata. Noteaza-ti toate ideile pe care le consideri geniale, va veni un moment cand le vei putea pune in aplicare.



HOROSCOP 23 IANUARIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Imaginatia ta este mai bogata si mai ampla decat oricand; usurinta cu care atingi plafonul de idei ii poate face pana si pe Zei invidiosi. Insa, atunci cand ti se da mai multe decat poti duce, se poate spune ca esti pe punctul de a cadea intr-o capcana. Evita aceasta capcana si invata din experientele altora, mai ales stiind ca nimic nu este nou, sub soare...