HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020. Schimbarile in programul de munca obisnuit va afecteaza MARŢI. Previziunile zilei

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Aveti nevoie de implicarea celor din jur pentru a va imbunatati viata profesionala. Ati fost atat de concentrat, incat ati uitat sa mai alimentati orice fel de relatie din viata dumneavoastra. Includeti-i pe cei din jur in planurile dumneavoastra.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Numerosii prietenii care va sunt aproape va sprijina in tot ceea ce faceti. Va dedicati mult timp vietii sociale si asta va aduce in situatia de a evalua greutatea pe care o au relatiile din viata dumneavoastra.

HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Veti cheltui bani pe reparatia unui obiect electrocasnic sau pe masina personala. Pe deasupra, sunteti solicitat de o persoana apropiata intr-o problema care va consuma timpul pretios.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Schimbarile in programul de munca obisnuit va afecteaza astazi. S-ar putea sa fiti luat prin suprindere de plecarea unui coleg din departament, asa ca mai bine nu va asumati din prima responsabilitati in plus.





HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Astazi trebuie sa alegeti intre a ridica miza sau a ramane pe pozitia actuala. Daca mentineti aceleasi standarde, nu va puteti astepta sa aveti mai mult succes. Daca totusi mariti miza, efectele benefice vor fi pe termen lung.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



O problema cunoscuta e mai buna decat una ascunsa, asa ca aveti grija. Un necunoscut va ofera senzatii straine, dar palpitante. Aveti grija, nu e o idee buna sa va lasati prins in mrejele lui!





HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Energia va cam paraseste si aveti nevoie sa va refaceti programul de lucru, pentru a nu ceda. Veti vedea lucrurile mai clar si veti lua deciziile corecte.





HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Energia si vitalitatea va faciliteaza negocierile astazi. Timpul petrecut cu o persoana draga va binedispune si mai mult, pentru ca lucrati impreuna la indeplinirea unor taskuri imediate. Ar fi bine sa evitati tendintele de a-i domina pe cei din jur.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Daca va ganditi sa va cumparati o casa noua, astrele va surad. Sunteti pe cale sa gasiti caminul viselor dumneavoastra. Pe deasupra, va asteapta un eveniment brusc, dar spectaculos astazi.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Astazi sunteti cam larg la mana, desi nu va sta in fire. Inainte de a epuiza toate resursele pe care le aveti, ar fi bine sa va platiti datoriile.





HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Un nou venit in viata dumneavoastra va entuziasmeaza. Eliberati-va programul pentru o intalnire care e pe cale sa fie stabilita. Intimitatea este cuvantul zilei.



HOROSCOP 25 FEBRUARIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Sunteti invadat de amenintari si hartuiri. Incercati totusi sa va pastrati calmul. Problemele din sfera domestica va sporesc anxietatea. Compania unor oameni calmi va readuce pe linia de plutire.