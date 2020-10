Horoscop 25 octombrie 2020. O veche cunoştinţă vă răscoleşte sentimentele. Ce zodii pierd bani

Berbec

Desprindeti-va de domeniul profesional si de casa pentru o perioada. Mergeti cateva zile la munte. Vei avea un sentiment in care casa ta este ca o cetate indestructibila. Daca sunteti inca singur, exista mari sanse ca totul sa se schimbe. Pentru succes, ar trebui sa comunicu mai mult cu oamenii din jurul tau.

Taur

Taur, fii atent la tine si la dorintele tale, este timpul sa iti indeplinesti cateva. Exista posibilitatea de a cumpara ceva ce iti doresti de mult – este timpul. Ati vrut sa va intalniti prietenii de mult timp? Acum este momentul cel mai favorabil. Si daca doriti sa va relaxati si sa va intindeti pe un scaun, atunci faceti acest lucru, nu trebuie sa va fie teama ca cineva o sa va faca observatii.

Gemeni

Dimineata, te asteapta certuri si resentimente, dupa-amiaza ar trebui sa te interesezi de sanatatea rudelor si a prietenilor. Aranjeaza-te dupa-amiaza, s-ar putea sa va intalniti sufletul pereche.

Rac

In aceasta perioada, Racii nu ar trebui sa se grabeasca sa spuna cu voce tare primul gand care le trece prin minte. Unele vorbe ii pot rani pe ceilalti, mai bine ar fi sa va masurati cuvintele inainte de a le spune. Dar pe calea iubirii trebuie sa intalnesti un moment minunat, poate te asteapta schimbari.

Leu

Leu, este timpul sa actionezi dupa cum crezi ca este mai bine, chiar daca esti de unul singur. Acest lucru va duce la succes. Este posibil sa va gasiti sufletul pereche in cel mai neasteptat loc. Nu va zgarciti la lucrurile necesare. Daca aveti ceva de zis, nu trebuie sa va fie frica sa va faceti auziti.

Fecioara

Astazi, Fecioara are o mare sansa de a obtine succes in cariera, o multime de oportunitati excelente pentru afacere va asteapta. Dar nu uitati de sanatatea dvs. luna aceasta, reduceti sau scapati de obiceiurile proaste. Orice obstacole din viata vor fi mai usoare atata timp cat sunteti in forma.

