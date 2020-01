Horoscop 27 IANUARIE 2020. Energia iubirii are ceva de spus in vietile noastre azi!

Traiesti iubire adevarata sau nu?

Combinatia de azi dintre Venus si Neptun este una din cele mai romantice posibile, deci fii atent ce vis de iubire se poate implini. Daca nu e de iubire, cel putin un alt tip de vis care are nevoie de energia iubirii universale te poate face fericit. Nu pierde ocazia de a te bucura de ceea ce este, chiar daca pentru cateva momente vei fi cu capul in nori. Nu are nimic. Avem nevoie si de asemenea clipe, mai ales dupa evenimentele astrale intense de la inceputul acestui an.

Luna este inca in Varsator astazi si stim ca Varsatorul este aproape imun la emotionalitati si sentimentalisme pe care nu le prefera catusi de putin.

In concluzie, orice s-ar intampla, intentia iti este sa nu te implici. Cel putin pana maine cand Luna ajunge in Pesti si brusc poti vedea lucrurile diferit. Azi insa, nu e timp si dispozitie sa fii prea sentimental pentru ca Varsatorul nu suporta asa ceva deci esti deconectat de la aceste emotii puse deoparte pentru alte zile. Totusi, energia iubirii se construieste in fundal si maine o vei privi altfel pentru ca va avea teren sa fie vazuta si simtita, gratie Lunii in Pesti. Deocamdata, ia in calcul ca cineva sau ceva te va incanta si vraji in totalitate. Dar poate ca inca nu stii despre ce e vorba... Petrece-ti ziua intr-o ignoranta incantatoare, meriti si asa ceva si fii pregatit daca avalansa sentimentala apare de maine incolo, cu toate condimentele sale speciale care sigur nu te vor mai lasa rece.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi pari ca ai un singur lucru in minte si anume sa te distrezi si sa te bucuri de prieteni si de cei dragi. Ai nevoie de compania lor acum. Trebuie sa iti uiti ingrijorarile si sa pasesti in afara in viata ta de zi cu zi. Dorinta ta de baza de a evada din realitatea curenta din cand in cand sta la baza abilitatii tale de a face fata stresului si anxietatii care deseori te bantuie. Fa-ti timp sa te relaxezi pe seara. Orice contact cu oamenii mai tineri va fi o gura de aer proaspat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti fi bantuit de incertitudine si stres iar aceasta tendinta te-a epuizat in ultimul timp. Reactionezi analizand oamenii si situatiile pana la cel mai mic detaliu incercand sa iti dai seama de cum merg lucrurile iar asta nu te ajuta cu nimic. Cel mai bine este sa iti opresti mintea din aceasta activitate frenetica si din aceasta anxietate despre fiecare aspect. Lucrurile vor incepe sa arate bine. Mintea va deveni clara si vei vedea adevarata lumina a situatiei. O veste buna poate veni azi la tine care pica excelent pentru situatia ta financiara.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Relatiile interpersonale sunt prioritatea ta numarul unu astazi. Exista un potential pentru noi dezvoltari care se vor dovedi foarte pozitive pentru tine, permitandu-ti sa culegi cele mai bune beneficii. Este o zi buna sa ceri ajutorul de la cei pe care stii ca te poti baza si sunt dispusi sa ajute. Vei avea si oportunitatea sa termini lucrurile nefinalizate azi, poate chiar o datorie, ceva ce iti va permite sa respiri mai bine cu usurare.

