HOROSCOP 27 IANUARIE 2020. Probleme la serviciu, scandal acasă, o vizită neaşteptată la medic. Lunea neagră pentru multe zodii

Berbec

Cei care așteaptă de mult curajul să ia o decizie, de astăzi o vor putea face. Iar ceilalți vor primi o nouă doză de energie. Dialogurile si situatiile in care esti implicat astazi au o nota de mister, greu de patruns. Este posibil sa te simti incomod, indiferent unde te afli sau ce faci. Sunt momente pasagere, cu o energie astrala aparte, care te predispune la fluctuatii sufletesti si emotionale. Evita ingrijorarile si ai incredere ca vei depasi totul cu bine. Dupa-amiaza te vei simti mai bine. Plimba-te in aer liber si odihneste-te suficient.

Taur

Este important să nu îți creezi singur dușmani la locul de muncă. Dacă vei fi certăreț și răutăcios, colegii tăi te vor izola sau îți vor pune bețe în roate. Tentatia de a te increde mai mult in prieteni, decat in membrii familiei sau in persoana iubita este mare si nerecomandabila astazi. Vorbele unora te pot necaji profund, insa retine numai ce iti este de folos. Se vehiculeaza multe informatii banale in preajma ta, iar tu ar trebui sa faci o selectie drastica, fara a sta prea mult pe ganduri. Acum poti avea incredere numai in persoanele deja verificate in ultima vreme.

Gemeni

Prietenii nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi, însă nici tu nu ești prietenul cel mai devotat și implicat. Ai mare grijă la oamenii pe care îi ții în viața ta!

Rac

Din persoana docilă vei deveni una căreia nimeni nu are voie să îi spună ce să facă sau să îi dea ordine. Vei reacționa tare neplăcut dacă va fi cazul.

Leu

Vei dori să călătorești în locuri exotice, să studiezi materii noncomformite sau să devii tu profesor. Pentru mulți va apărea și o curiozitate referitoare la spiritualitate.

Fecioară

Zgârcenia nu te-a ajutat la nimic și nici nu o va face în următoarele luni. Lilith te face să conștientizezi că trebuie să înveți să primești pentru a reuși să dăruiești.

Balanță

Lilith va dori să facă ordine în relațiile disfuncționale. Se va sparge bula în care trăiești de ceva timp încoace și vei fi nevoit să renunți la diplomație.

Scorpion

Colegii sau colaboratorii de la locul de muncă se schimbă pe nepusă masă și nu într-un mod pozitiv. Îți vor crea adevărate probleme și supărări.

Săgetător

Lilith va influența sectorul iubirii, al creativității, dar și al copiilor. Deci te vei confrunta cu evenimente ieșite din comun, menite să te scoată din zona de confort

Capricorn

Vrei să fii lăsat în pace de către familie. Te vei sătura de neînțelegerile rudelor apropiate și vei renunța la a te mai implica în vreun fel în acestea.

Vărsător

Relațiile cu frații și surorile vor trece prin multe transformări. Este posibilă și o depărtare, o răceală sufletească. Dacă nu vei fi diplomat, vei avea mult de pierdut.

Pești

Există riscul ca Lilith să te îmbie la nenumărate cheltuieli, pe care le vei face fără motive întemeiate. Pur și simplu îți va plăcea să mergi la cumpărături.