Horoscop 27 Noiembrie 2019. O zi cu suişuri şi coborâşuri, ce zodii au ghinioane, cine are noroc

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Este nevoie sa achiti facturi, taxe sau alte tipuri de datorii. Disputele pe tema banilor si bunurilor adminsitrate in comun cu partenerul de viata sau de afaceri vor fi frecvente zilele acestea. Poate ca cei din prejama ta cheltuiesc prea mult, pe lucruri inutile din punctul tau de vedere. Planurile tale de afaceri si investitii au mai mult tenta profesionala si de aici cei dragi se pot necaji. Sfatuieste-te cu un prieten specialist in finante vizavi de capitolul financiar.





HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



In prima parte a zilei esti ocupat cu treburile de la serviciu. Fii prudent, deoarece starea sanatatii tale este precară. Evita eforturile fizice si intelectuale prea mari. La orele pranzului intervin chestiuni parteneriale. Sunt posibile altercatii atat cu partenerul de viata, cat si cu cei de afaceri. Neintelegerile pornesc in primul rand de la viziunile diferite pe care le aveti fiecare, vizavi de activitatile profesionale pe care trebuie sa le desfasurati impreuna. Fii prudent si tine cont si de parerile celorlalti.

HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Daca in prima parte a zilei inca mai resimți ecourile distracțiilor din weekend, de la prânz se schimba situatia si trebuie sa fii prudent si prezent la serviciu. Avalanșa din sfera muncii care se declanșează astazi te antreneaza in activitati profesionale multiple. Colegii mai mult te incurca, iar sefii iti sustin doar moralul. Munca propriu-zisa va trebui sa o realizezi tu mult si bine. Te pot necaji unele afectiunile vechi. Evita consultatiile si analizele medicale, pentru ca pot apărea erori greu de remediat.





HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



O zi cu suisuri si coborasuri in sfera relatiilor sentimentale. Este posibil ca cei dragi sa iti ceara prea mult atat din punct de vedere material, cat si afectiv. Cu toate ca si nevoile tale sufletesti sunt greu de satisfacut, inca resușești să-i alini si pe altii. Ar fi bine sa discuti deschis, macar din cand in cand, dorintele persoanei iubite și ale copiilor. Astfel, vei reusi să-ți echilibrezi si tu sufletul, dar si sa aduci armonie si pace in relatiile tale sentimentale. Dupa-amiaza, o șuetă cu cei dragi este binevenită.





HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Contextul astral de astazi iti favorizeaza treburile gospodaresti si relatiile cu membrii familiei. Sunt momente bune pentru curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari interioare. Achizitionarea unor bunuri de patrimoniu sau planurile de investitii pe termen lung, in tot ce ține de spatiul locativ au succes. Sfatuieste-te si cu cei dragi vizavi de ideile tale domestice. Dorul de copilarie si de personajele ei te va insoti intrega zi. Rasfoieste un album cu fotografii si planifica o vizita in locurile natale sau la rude.