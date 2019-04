Horoscop 28 aprilie 2019. O zodie îşi cunoaşte marea dragoste chiar în ziua de Paşte

Horoscop Berbec. E o plăcere să stai de vorbă cu cărţile pe masă cu cei dragi, pentru că atmosfera tihnită a acestei zile vă inspiră pe toţi la mărturisiri ce calmează spiritele în familie. Fiecare spune ce are pe suflet şi vă arătaţi deschişi să iertaţi mult mai uşor ceva ce altădată ar fi creat mari animozităţi acasă. Stai şi asculţi cu inima, mai presus decât cu mintea, căci aşa reuşeşti să restabileşti o stare de lucruri echilibrată şi plăcută pentru toată lumea. Nu judeca pe nimeni azi, chiar dacă ai avea motive, ci încearcă să priveşti relaţia dintre voi cu imensă toleranţă.

Horoscop Taur. Ascultă ce-ţi transmite inima, pentru că de acolo vin azi unele semnale care cer atenţie. Fie că e vorba de presentimente negative care te trag de mânecă la timp, fie că e vorba de un impuls pozitiv de a duce mai departe, deşi te încearcă frica, starea ta emoţională este şi cel mai bun îndrumător. Fă totul precum îţi transmite sufletul, fie că te îndeamnă spre ceva, fie că te reţine să nu mai continui. Ascultându-ţi semnalele pe care intuiţia, inima, subconştientul ţi le transmit, vei reuşi să eviţi la timp o situaţie care ar fi putut avea efecte şi mai profunde asupra psihicului tău. Ceva în interior îţi spune stop şi e bine să ţii cont de aceste avertismente!

Horoscop Gemeni. Ai mare noroc de persoana care îţi apare astăzi în cale cu îndrumări înţelepte, cu sfaturi utile, cu lecţii excelente de viaţă. Ai enorm de învăţat de la el, deci stai cu urechile pâlnie la tot ce-ţi poate transmite, pentru că joacă rol de mentor pentru tine. El îţi poate da răspuns la zeci de întrebări, îţi transmite exact informaţia de care aveai nevoie, te poate ajuta să faci lumină în mintea ta un pic dezordonată, deci ascultă-i poveţele cu respect şi încredere, fără a te încăpăţâna degeaba şi fără a lăsa orgoliile să te conducă. Ştie ce spune şi-ţi vrea numai binele!

Horoscop Rac. Primul pas pentru a porni cu succes într-o direcţie nouă e să fii tu sută la sută convins că e calea cea bună pentru tine. După un astfel de proces de auto-convingere, vei descoperi în tine toate resursele necesare unui progres rapid către scopul pe care ţi l-ai propus. Nu-ţi mai găsi defecte şi lipsuri, nu te mai privi în oglindă cu ochi critic, ca pe cel mai mare inamic al tău, ci începe să te apreciezi mai mult, să-ţi scoţi în lumină calităţile, pentru că sunt net superioare şi merită valorificate din plin. Acceptă-te aşa cum eşti, şi fă un pas în faţă, cu încredere deplină în ceea ce eşti, crezând cu tărie că eşti cel mai bun, cel mai frumos, cel mai grozav! Da, eşti!

Horoscop Leu. Învaţă, nu te opri niciodată să întrebi, să citeşti şi să studiezi, pentru că tot ce afli, de acum şi până la adânci bătrâneţi, e şcoala vieţii! Azi ai ocazia de a întâlni o persoană a cărei maturitate şi înţelepciune o apreciezi la superlativ. Îi asculţi sfaturile cu aviditate, convins că el e profesorul tău de încredere. Ai atâtea de aflat de la un astfel de om, încât ai vrea să fii un burete care să absoarbă tot ce spune. Pur şi simplu, vezi în el un exemplu sau un mentor demn de urmat, şi simţi că tot ce afli de la el te face mai puternic. Nu ştii clar ce simţi pentru această persoană, dar e o iubire ciudată, o combinaţie de respect, admiraţie şi încântare că te poţi afla în preajma sa.

Horoscop Fecioara. Spune da schimbărilor, oricât de drastice, ba chiar riscante par! Tu eşti un curajos din fire, nu te sperii atât de uşor când vezi că se dărâmă sub ochii tăi tot edificiul, deci e chiar indicat să razi totul şi s-o iei de la capăt. Eşti în faţa unei mari provocări, aşa e, dar ţie îţi place. O accepţi cu încredere că va aduce apoi ceva mult mai bun. Eşti conştient că uneori, ca să creezi o lume mai bună trebuie mai întâi s-o dărâmi pe cea veche, şi într-un astfel de moment decisiv eşti şi tu. Nu te temi de schimbare, ci o accepţi cu braţele deschise, asumându-ţi toate riscurile.

Horoscop Balanța. Nu ştii ce să faci în situaţia în care te afli: să-i pui punct definitiv şi să te apuci de altceva, sau doar s-o treci pe o linie moartă o vreme ca să te mai ocupi altădată de ea? Decizia e dificilă, pentru că ştii că renunţarea ar însemna să nu te mai întorci niciodată acolo, or, mintea ta îţi transmite că s-ar putea să nu fie chiar un capitol încheiat complet, ci ar mai putea avea şi o urmare, cândva, în viitor N-ar fi rău să ţii cont de presimţirile tale – cum că ai mai putea relua vreodată acest capitol după ce va sta o vreme în stand-by – deci lasă loc de întoarcere: nu spune încă, de tot, adio!

Horoscop Scorpion. Ai o zi întreagă la dispoziţie pentru a te gândi pe îndelete la strategia pe care să o adopţi în perioada următoare. Discuţiile pe care le ai cu prietenii sau cu familia se vor dovedi a fi folositoare, deoarece primeşti opinii diferite de ale tale care pot completa imaginea pe care deja ţi-ai făcut-o despre direcţia spre care te îndrepţi. Mai mult decât atât, sfaturile lor devin şi un stimulent pentru tine, deoarece te impulsionează să treci la etapele următoare cu mai mult curaj şi elan, convins că ceea ce doreşti să construieşti este realizabil.

Horoscop Săgetător. Stai puţin şi gândeşte-te la planurile tale cele mai importante din acest moment şi ai să descoperi cât de multe resurse ai la dispoziţie. Prima dintre ele este, cu siguranţă, creativitatea ta debordantă, ca atare ascultă ce-ţi transmite geniul tău creator care naşte idei pe bandă rulantă. Merită puse în aplicare imediat, pentru că sunt soluţii excelente pentru a duce mai departe ceea ce clădeşti. E un demers de durată, nu trebuie să te aştepţi la rezultate imediate, dar e şi mai motivant să vezi că ideile tale nasc alte idei, că un succes îl generează pe altul şi aşa înaintezi pas cu pas spre finalizarea unui proiect de toată frumuseţea. Caută modul care te reprezintă cel mai bine pentru a materializa ideile tale de succes!

Horoscop Capricorn. Eşti preocupat de o direcţie nouă spre care vrei să porneşti în perioada următoare şi nu poţi sta degeaba nici azi. Vrei să mai adaugi o cărămidă cât de mică la edificiul pe care îl vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate să schimbe cumva sensul spre care ai pornit iniţial. Ascultă de cei cu mai multă experienţă, întreabă, citeşte, informează-te, cere sfaturi autorizate, pentru că din toate direcţiile vor veni tot felul de detalii ce se vor dovedi a fi importante în ceea ce vrei să faci de acum înainte.

Horoscop Vărsător. Uneori, unele lucruri nu se întâmplă pentru că nu ai curaj să vorbeşti despre dorinţele tale! Acum ai ocazia de a vorbi la un nivel mai larg despre dorinţele tale actuale, deci fă-o cu încredere, fără să te temi de judecată, de ironii sau de critici. Ai şansa de a atrage alături de tine oameni care au şi ei aceleaşi dorinţe şi veţi găsi o reală bucuria în a vă împărtăşi unii altora visele, ba poate chiar a le uni într-o direcţie comună. Ai putea atrage alături de tine un grup de persoane cu aceleaşi interese şi, dacă v-aţi uni forţele, aţi putea ajunge mult mai repede spre acelaşi scop. Ai curaj să trimiţi spre cer, spre univers, spre divinitate, dorinţele tale imense: vor fi auzite!

Horoscop Pești. Primeşti mai multe invitaţii de a petrece ziua în împrejurări amuzante, încât nu ştii pe care s-o alegi. Capacitatea ta de a te împărţi între mai multe direcţii e proverbială, ca atare vei şti să onorezi şi o invitaţie şi alta pe parcursul aceleiaşi zile, astfel încât să fii şi tu mulţumit, dar şi cei de la care ai primit aceste oferte. Vei reuşi să faci atât de multe lucruri într-o singură zi, ceea ce o va transforma într-o zi de succes din care nu vor lipsi veselia, prietenia, distracţia, comunicarea, acele valori pe care le apreciezi tu cel mai mult.