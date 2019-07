Horoscop 3 iulie 2019. Zi grea pentru multe zodii

HOROSCOP 3 IULIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Sentimentul de siguranta dat de relatia cu cei dragi ar trebui sa fie astazi zona ta principala de interes. Este un moment bun sa-ti definesti asteptarile emotionale, propunandu-ti sa petreci mai mult timp alaturi de cei din familie. Iar daca ai in plan modificari ce tin de spatiul locativ sau chiar un schimb de locuinta, incepand de azi vei avea mai mult spor in aceste demersuri.





HOROSCOP 3 IULIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Rudele tale iti pot solicita ajutorul si n-ar fi exclus sa iti doresti sa acorzi o mai mare atentie relatiei cu fratii sau cu verii. Aceasta apropiere iti va furniza un sentiment placut si –ti va da curaj sa te implici in proiecte comune alaturi de acestia. Daca vrei sa urmezi niste cursuri noi, este esential sa te familiarizezi putin cu acele domenii si sa fii sigur ca sunt ceea ce ai nevoie.

HOROSCOP 3 IULIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Confortul din punct de vedere financiar este un subiect caruia ii vei acorda din ce in ce mai multa importanta si poate a-ti stabili o mica strategie in zilele urmatoare ar fi un prim pas de facut. Inspiratia creativa pare sa abunde, deci defineste directia in care vrei sa te indrepti si apoi treci la actiune, astfel incat sa inceapa sa se vada roadele muncii tale depuse pana acum.



HOROSCOP 3 IULIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Luna Noua ce are loc tocmai in semnul tau reprezinta un mesaj pozitiv pentru a incerca sa-ti aduci visele mai aproape de realitate. Analizeaza-ti cu atentie toate emotiile si gandesteste-te ce anume iti poate face viata mai frumoasa si ce ti-ar aduce sentimentul de implinire sufleteasca. Este un moment bun sa trimiti sperantele tale in Univers, iar apoi sa te implici tu insuti.





HOROSCOP 3 IULIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Propune-ti cateva momente de liniste in care sa faci putina ordine in sufletul tau. Pentru orice sentimente si relatii care nu mai sunt functionale a venit momentul sa le lasi in urma, chiar daca ai investit mult. Ceea ce simti este acum cel mai important lucru, iar intuitia iti va fi un sfetnic bun daca ii acorzi atentia necesara si-ti creezi o ambianta confortabila, intr-un loc retras.





HOROSCOP 3 IULIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Familiarizarea cu medii sociale noi este un deziderat pentru aceste zile deoarece vei avea sansa sa-ti gasesti sustinatori pentru proiectele tale sau sa te angajezi in actiuni ale diverselor grupuri si organizatii alaturi de care ai un interes comun. Unii prietenii pot deveni un fel de a doua familie, deci vezi alaturi de cine te simti in largul tau si petreceti mai mult timp impreuna.







HOROSCOP 3 IULIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Fenomenul de Luna Noua se produce astazi in sectorul pozitiei sociale si al carierei, ceea ce-ti da sansa sa pornesti cu incredere proiectele pe care le ai in minte si sa te faci remarcat. Daca activezi in domeniul artistic, cu atat mai mult vei beneficia din punct de vedere creativ si poate te decizi sa te dezvolti in viitor mai mult in aceasta directie. Deci, lasa emotiile sa te inspire.







HOROSCOP 3 IULIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Evolutia din punct de vedere spiritual va fi o prioritate pentru tine si e recomandabil sa incepi sa cauti orice mijloace ai la dispozitie pentru a-ti potoli aceasta necesitate de ordin emotional. Studiaza domenii noi, calatoreste si intra in contact cu oameni care-ti pot schimba perspectiva. Este un moment la fel de bun sa te relaxezi intr-o vacanta, de preferat in apropierea apelor.









HOROSCOP 3 IULIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Odata cu Luna Noua te poti gandi sa demarezi obtinerea unui imprumut bancar, sa ceri o refinantare pentru un credit sau sa decizi sa-ti investesti economiile. Chiar daca nu va fi tocmai placut, momentul e benefic pentru a-ti sonda cele mai profunde sentimente si sa incerci sa te desprinzi de bagajul emotional care iti creeaza stari de anxietate si nesiguranta.





HOROSCOP 3 IULIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Zona parteneriatelor iti va concentra atentia odata cu fenomenul de Luna Noua, ceea ce va semnifica faptul ca daca ai clarificat necesitatile emotionale, atat ale tale cat si cele ale partenerului tau de cuplu, a cam venit timpul sa va asumati relatia, formand in mod oficial o familie. De asemenea, o colaborare asteptata ar putea prinde contur in perioada care va urma.





HOROSCOP 3 IULIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Dupa o perioada incarcata, sanatatea si confortul tau, nu numai fizic dar si cel sufletesc isi cer importanta cuvenita. De aceea, ai sansa sa te ocupi mai multe de tine, sa te odihnesti, eventual sa incepi un regim alimentar sau niste exercitii fizice. Vei avea nevoie de forte proaspete pentru a demara un proiect la locul de munca, asa ca fa tot posibilul si incarca-ti bateriile.



HOROSCOP 3 IULIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Persoana iubita si mai ales copiii ar trebui sa fie principalii beneficiari ai afectivitatii si instinctului tau protector. Nu lasa sa treaca pe langa tine ocazia de te bucura de ei si de atmosfera calda dintre voi. Poti trai momente pline de romantism, in care dragostea si dedicarea oferita celor apropiati pot atinge valente deosebite, deci petrece cat mai mult timp impreuna cu acestia.