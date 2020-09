Horoscop 30 septembrie 2020. Ce zodii îşi schimbă destinul, KARMA GREA în aceste zile

Berbec

Ar trebui sa invatati sa va delegati responsabilitatile sau sa invatati sa cereti ajutor celorlalti. La locul de munca sau in propriile proiecte, pot aparea dificultati cu care cu siguranta nu poti face fata singur, dar rudele si colegii tai te pot ajuta.

Taur

Taur, incearca sa urmaresti situatia actuala si sa nu-ti supraestimezi punctele forte si capacitatile. Mai mult decat atat, nu puteti permite altora sa va foloseasca abilitatile. In ciuda experientei dvs., puteti deveni doar un instrument pentru atingerea obiectivelor egoiste ale celorlalti, este momentul sa va dati seama de acest lucru.

Gemeni

Nu mai amanati lucrurile pe care nu vreti sa le faceti, nu faceti altceva decat sa duceti povara in spate. Mai bine terminati mai repede lucrurile care nu va fac placere. Acum este momentul in care puteti insufla obiceiuri bune, cum ar fi un stil de viata sanatos. Incercati sa va scufundati in munca, astfel incat sa nu existe timp pentru certuri cu cei dragi.

Rac

Raci, incercati sa ii ajutati pe ceilalti in aceasta perioada: fie ca este vorba de o paine donata unei persoane nevoiase, fie de un raport completat pentru un coleg. Luati o pauza de la afaceri pentru o vreme si ajutati oamenii din jurul vostru. Nu va supraincarcati cu o rutina, altfel exista riscul de a nu termina ceea ce ati inceput.

Leu

Ziua ii va prezenta Leului o surpriza neobisnuita, dar placuta in viata lor personala. Intalnirea cu o persoana noua va aduce succes in viata ta. Scrieti intr-un caiet planurile dvs. de viitor in domeniul profesional: creierul dvs. este pregatit pentru o munca intensa si un pic de noroc va va ajuta sa realizati ceea ce a fost planificat anterior.

Fecioara

Astazi, averea se va intoarce in fata Fecioarelor: totul va merge conform planului, dar fiti atenti la comunicarea cu cei dragi. In ceea ce priveste emotiile, puteti ofensa o persoana si nici macar nu observati acest lucru. Acceptati ajutorul care vi se ofera, nu trebuie sa va suprasolicitati.

