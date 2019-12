Horoscop 31 decembrie 2019. Punct şi de la capăt pentru toate zodiile

Horoscop 31 decembrie 2019. Zodia Berbec

Principiul zilei: adevarul va iesi la suprafata! Care sunt acele aspecte pe care eviti sa le vezi? Care lucruri iti scapa din vedere… intentionat? Ce nu-ti doresti sa scoti la iveala? Acestea sunt intrebarile zilei, la care ar trebui sa raspunzi, spun astrele, abia apoi sa te indrepti catre noi etape, proiecte, sa deschizi noi capitole.

Horoscop 31 decembrie 2019. Zodia Taur

Astazi va fi despre grupuri, echipa, comunitate, iar intrebarile la care te indeamna astrele sa raspunzi sunt: cum sunt relatiile tale de prietenie? Oferi din plin? Primesti ceea ce oferi? Grupurile din care faci parte se aliniaza cu ideile si valorile tale sau ar fi mai bine daca ai iesi o perioada din acestea?

Horoscop 31 decembrie 2019. Zodia Gemeni

Care sunt obiectivele tale in ceea ce priveste cariera? Acestea iti bucura si sufletul sau doar ego-ul? Acestea sunt intrebarile asupra carora ar trebui sa te gandesti astazi, pana ajungi la concluzia „Da, exact acestea sunt lucrurile pe care le doresc cu adevarat!”

Horoscop 31 decembrie 2019. Zodia Rac

Semnul tau zodiacal se afla in sfera sinelui. Care sunt planurile tale pe termen lung? Aceasta este intrebarea la care ar fi bine sa-ti raspunzi, fiindca in ultima perioada ai trait mai mult pe pilot automat si nu ai fost cu adevarat prezent in ceea ce faci si nici constient de ceea ce iti doresti.

Horoscop 31 decembrie 2019. Zodia Leu

A sosit momentul in care trebuie sa renunti la toate acele lucruri care te tin pe loc, sa lasi deoparte convingerile care iti limiteaza zborul, sa eviti oamenii care iti aduc toxicitate in viata si sa renunti la ideile care nu-ti mai sunt de folos!

Horoscop 31 decembrie 2019 Fecioară

Azi ar putea să fie una dintre zilele tale preferate din an, dar la fel de bine şi cea mai puţin preferată. Totul depinde de modul în care alegi să priveşti această zi. Nu eşti întotdeauna un sentimental, dar dacă te afli ăn mediu potrivit şi te simţi în siguranţă să îţi exprimi sentimentele, asta se va vedea. E indicat să îţi petreci timpul, astăzi, cu un grup de prieteni foarte apropiaţi. Nici nu va fi nevoie de prea multe cuvinte pentru un timp de calitate împreună cu ei.

Horoscop 31 decembrie 2019 Balanţă

Revelionul înseamnă că a venit timpul să petreci. Indiferent dacă va trebui să şi munceşti astăzi, singurul lucru la care te poţi gândi e cu ce te îmbraci diseară. Şi cu cine urmează să petreci. A fost un an lung pentru tine şi simţi acut nevoia să se termine cu o petrecere de neuitat. Aşa că nu ar strica să fii alături de cât mai mulţi prieteni ca să spuneţi la revedere anului. Şi ai voie ca mâine de dimineaţă sp te simţi mahmur.

Horoscop 31 decembrie 2019 Scorpion

Mai ales într-o zi ca aceasta îţi vine natural să organizezi petrecerea. Şi după ce te vei asigura cp totul e pus la punct, o să fii primul care sărbătoreşte. Atât realizările anului care se încheie, cât şi surprizele din cel care vine. Nu contează cum a fost anul care se termină, astăzi ai o zi perfectă.

Horoscop 31 decembrie 2019 Săgetător

În ultima zi din 2019, dragostea plutește în aer pentru nativii din zodia Săgetător. Vă veți bucura de armonie alături de persoana iubită și de clipe minunate împreună. Și pentru cei care nu și-au găsit jumătatea pot apărea astăzi oportunități romantice, mai ales dacă, în relația cu cei din jur, veți fi voi înșivă. Energia care vă caracterizează astăzi va fi molipsitoare și pentru prieteni, și pentru familie.