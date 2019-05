Horoscop 31 mai 2019. Hotar între două luni, cerurile se deschid, provocări pentru toate zodiile

HOROSCOP 31 MAI 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Iubirea poate vindeca multe, ca atare cheamă-l pe Cupidon de partea ta să-ţi dea cele mai bune sfaturi în situaţia care te deranjează atât de mult. Cu cât reuşeşti să-ţi umpli inima cu mai multă afecţiune pură, cu atât vei rezolva mai bine şi mai frumos chiar şi cele mai tensionate planuri. Chiar şi acele planuri faţă de care resimţi o oarecare ostilitate sau frică merită să fie învăluite în sentimente calde de iubire, atât cât poţi oferi tu, pentru că se vor aşeza mult mai repede pe un teren normal. Fă un efort să laşi la o parte orice resentiment, orice stare de nervi, orice tensiune şi să priveşti situaţia în care te afli numai prin prisma iubirii. Vor apărea imediat şi miracolele!



HOROSCOP 31 MAI 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Discuţi la modul foarte serios cu o persoană care a trecut prin câteva probe majore de destin şi observi la el transformări uluitoare. Eşti curios să afli cum a reuşit să ajungă la fel, şi îi asculţi povestea cu urechile pâlnie, pentru că te regăseşti cumva în experienţa sa. Simţi că ai putea să-i urmezi exemplu şi să faci şi tu unele schimbări benefice în viaţa ta. Ascultă deci ce-ţi transmite cel din faţa ta, pentru că nu o face nici ca să se laude, nici ca să câştige admiraţia lumii, ci pentru că ştie că exemplul lui poate fi urmat şi de alţii pentru a-şi găsi calea potrivită. El poate fi mentorul tău într-un moment de căutare de sensuri.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Nu mai ţine în tine la nesfârşit frustrări şi nemulţumiri acumulate în timp, pentru că devii un fel de oală sub presiune care la un moment dat s-ar putea să explodeze. Începe de pe acum să dai drumul, puţin câte puţin, la supară, ca să te eliberezi de starea de nervozitate şi stres care devine periculoasă pentru unul ca tine. Tu tolerezi multe de obicei, dar acum simţi că nu mai rezişti mult şi vei răbufni. Caută o cale de a elibera aceste emoţii negative, dar nu în direcţia care te irită, ci în cu totul alt sens. Dacă eşti nervos la serviciu sau dacă lucrurile merg prost acasă, eliberează-te în altă parte, ca pe un sac de box, dar într-o direcţie care nu deranjează pe alţii. Nici nu-ţi reprima emoţiile negative, dar nici nu le elibera pe cine nu merită acest tratament.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Discuţia cu o persoană mai matură are efecte contradictorii asupra ta. Pe de o parte, te stimulează să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci planuri măreţe de perspectivă, dar, pe de altă parte, îţi taie un pic elanul, pentru că îţi atrage permanent atenţia că ceea ce visezi nu se ridică peste noapte, ci în timp îndelungat şi cu imense eforturi. Merită să visezi că totul e posibil şi că vei ajunge acolo cândva, dar trebuie să fii permanent conştient cât de mult ţi se cere ca să-ţi îndeplineşti visul pe care celălalt ţi-l alimentează cu argumente puternice.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Încearcă să te comporţi conform vârstei pe care o ai, pentru că azi îţi dă târcoale o atitudine care nu te pune în cea mai bună lumină. Te joci prea mult, dai senzaţia că eşti uşuratic şi superficial, te eschivezi de sarcini, deci nici vorbă de maturitate aici. Chiar dacă nu-ţi place s-o faci pe omul serios, sunt momente când a te purta infantil e în defavoarea ta, pentru că poate forma o impresie greşită asupra ta. Comportă-te de fiecare dată aşa cum îţi cer circumstanţele: amuzant între prieteni, serios în faţa unui superior sau a unor clienţi, tonic în familie ş.a.m.d. Te adaptezi situaţiei, nu ai încotro.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Te împarţi între prea multe direcţii şi, deşi ai face faţă chiar şi aşa, de data aceasta simţi că toate aceste sarcini te depăşesc. Stresul se acumulează, eşti nervos, obosit, încât va veni un moment când, dintre atâtea sarcini începute, va trebui să renunţi la toate ca să te concentrezi pe una singură. Totuşi, nu e imposibil ca, după ce te axezi pe o singură variantă, să rămâi cu gândul la cealaltă şi să te tot întrebi: oare ce-ar fi fost dacă alegeam altceva? Dacă poţi, amână astfel de decizii, pentru că eşti oscilant, te răzgândeşti repede, şi după ce crezi că ai ales, s-ar putea să regreţi alegerea făcută.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Eşti pus în faţa unui adevăr dureros care te dezarmează total… Nu se mai poate face nimic şi, chiar dacă nu îţi convine deloc situaţia în sine, trebuie să o accepţi ca pe un sacrificiu total. E o renunţare categorică, de parcă ţi-ai lua rămas bun pentru totdeauna de la o stare de lucruri. Chiar dacă, pe moment, şocul despărţirii e mare, după ce vei ieşi de sub influenţa nefastă a acestei zile, vei începe să descoperi alternative mai bune. Azi totul pare pierdut, fiind nevoit să o iei de la capăt în cu totul altă direcţie.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Afacerile tale ar trebui să cunoască azi o ameliorare, poate pentru că găseşti noi idei profitabile care îţi vor asigura un venit în creştere. Clienţii vor aprecia ceea ce le oferi, poţi primi felicitări şi laude sincere, ceea ce devine motivant să te implici şi mai mult în ceea ce faci. Eşti mândru de ceea ce iese din mâinile tale sau din mintea ta şi, cât timp apar şi aprecieri, dar şi bani deopotrivă, eşti capabil de reuşite şi mai grozave! Cum să nu lucrezi cu pasiune când vezi bucurie şi plăcere în ochii celor cărora le dedici munca ta?



HOROSCOP 31 MAI 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Nu te juca prea mult cu şansele care ţi se oferă, pentru că spiritul uşuratic ce te copleşeşte acum te poate face să ratezi ocazii rare! A doua oară nu ţi se vor oferi ca atare trebuie să te concentrezi serios la tot ce apare la orizont de unde nici nu te aştepţi. Ai tendinţa de a glumi pe seama norocului care iese în cale, ori pentru că nu crezi că e posibil ca tocmai tu să ai parte de aşa ceva, ori pentru că ai impresia că e doar o încercare. E pentru tine, nu te mai codi, deci pune mâna pe el imediat ce apare!



HOROSCOP 31 MAI 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Te afli într-un mediu ceva mai agitat, în care se spun cuvinte dure, unde certurile sunt gata să izbucnească de la orice, dar dai dovadă de o toleranţă atât de mare, încât te adaptezi cel mai uşor într-o astfel de atmosferă. Nu pui la suflet criticile, judecăţile nedrepte sau nervii celor cu care intri în contact, ceea ce-i va dezarma mult mai uşor pe cei care apelează la asemenea comportament. Când te vor vedea zâmbitor şi prietenos în continuare, îşi vor mai ajusta şi ei, pe ici, pe colo, modul mai agresiv de comunicare.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Eşti înconjurat de multă lume şi cu fiecare ai alt gen de relaţii, reuşind să te adaptezi perfect oricărei tipologii umane. Cu unii ai multe lucruri interesante de discutat şi comunicarea merge ca pe roate. Alţii îţi sunt apropiaţi sufleteşte ca prieteni intimi sau persoane dragi, şi vă bazaţi pe un schimb reciproc de gesturi sincere de afecţiune. E o plăcere să intri în contact cu atâta lume, folosindu-te de fiecare dată de trăsăturile cele mai potrivite pentru a avea cu toţi legături cât se poate de amiabile şi plăcute.



HOROSCOP 31 MAI 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Eşti foarte econom astăzi, de parcă te-ar fi copleşit o serie de griji materiale pentru că nu te afli pe cel mai sigur nivel din acest punct de vedere. Eşti mult mai preocupat de consumuri, de cheltuieli, de preţuri, şi faci în aşa fel încât să le ţii pe toate perfect sub control ca să nu dezechilibrezi bugetul. Unii chiar vor spune că ai devenit cam zgârcit, că exagerezi cu economia, dar numai tu îţi cunoşti interesele şi puterile materiale pentru a te comporta aşa! E mai bine să fii prudent şi cumpătat în cheltuieli într-un moment critic decât să arunci cu banii pe fereastră şi să regreţi mai târziu.