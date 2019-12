HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019. Evită planurile financiare pe termen lung. Trăieşte clipa azi!

HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Debutul saptamanii iti aduce in atentie prietenii si proiectele comune pe care le desfasori cu altii. Sunt posibile discutii importante cu aceste persoane, discutii care pe de o parte iti vor aduce sfaturi bune, pe de alta parte te vor ajuta sa vezi adevarata fata a situatiilor cu care ai de-a face in zona profesionala. Chiar daca unele remarci te vor necăji pe moment, asta se petrece doar pe moment, pentru ca mai tarziu, te vei convinge de veridicitatea lor.



HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Se contureaza evenimente deosebite in zona profesionala. Energia zilei îți oferă efecte minunate la serviciu. Este posibil sa primesti o functie de răspundere sau daca deja ai una, acum este momentul sa culegi roadele si laurii muncii depuse. Astazi doar se va simti izul succesului, iar peste cateva zile se vor concretiza si faptele. Fii prudent si nu iti neglija viata personala, in special relatiile cu cei dragi.

HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Ziua anunță relatii fructuoase cu strainatatea, succes la studii pe termen lung, posibilitatea de a aborda un program de instruire personala si profesionala. Insă, este nevoie să-ți deschizi inima si mentalul către alte filozofii de viata și să accepți și teoriile altora. Minunat este ca membrii familiei te sustin neconditionat. De aceea, in acesta perioada, tine cont de aceste persoane chiar dacă pe alocuri te necăjesc remarcile lor.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Banii si bunurile comune cu altii vor lua o noua întorsătură. Pe de o parte, se deschid posibilitati noi de castig si folosinta de la si prin altii, iar pe de alta parte, vei incepe să culegi roadele materiale ale unei munci depuse intr-o colaborare profesionala mai veche. Evita planurile financiare de anvergura, creditele sau alte tipuri de datorii. Astazi ar fi bine să ai in vedere si achitarea unor facturi si taxe.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Te gandesti de ceva vreme la un alt mod de abordare a relatiilor parteneriale. Acum a sosit momentul sa te decizi vizavi de orice tip de relatie, fie ca este profesionala, fie ca este sentimentala. Intr-un anume fel exista contradictii intre ce iti doresti ca parteneri si ce iti ofera viata. Recomandabil este sa observi atent in ce directie bate vântul relational si sa te duci dupa el. Chiar daca pe moment esti nemultumit, ai incredere ca lucrurile se vor aranja minunat pentru tine.



HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Se anunta etape profesionale noi. Este mult de lucru la serviciu, colegii iti sunt alaturi, iar sefii chiar iti recunosc meritele si te sustin. In aparenta poti fi nemultumit, datorita unor situatii ivite pe neasteptate care iti încurcă putin treburile profesionale. Exista o contradictie importanta intre filozofia ta de viata si indatoririle profesionale pe care trebuie sa le duci la bun sfarsit. Detaseaza-te, lasa lucrurile sa isi urmeze cursul lor firesc, pentru ca de fapt totul se desfasoara in favoarea ta.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Minunat este aspectat sectorul amoros. Relatiile cu cei dragi vor lua o alta turnură. Este posibil să te desprinzi de o relatie sentimentala mai veche, însă se contureaza altele foarte deosebite. Dorinta de a iubi si de a fi iubit este la cote mari, iar acum sunt momente favorabile pentru a ti se îndeplini. Creativitatea îți este accentuata, iar daca te-ai pune la treaba ai reuși să realizezi adevărate opere de arta. Evita excesele și relațiile neprofitabile.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Debutul săptămânii îți aduce noutăți la capitolul domestic. Este rost de cumparaturi importante pentru înfrumusețarea spatiului in care locuiesti si chiar pot intra in discutie achizitionarea unei case sau a unui teren. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, fie pentru ca tu in ultima vreme esti mai mult alaturi de prieteni, fie pentru ca planurile tale casnice nu corespund cu cele ale celor dragi. Bine este sa tii cont si de parerea celorlalti.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Ziua este favorabila dialogurilor cu persoanele din anturajul apropiat. Ai sustinere energetica buna pentru a rezolva chestiuni profesionale sau care tin de studii. Chiar daca la serviciu exista nesiguranta si relatii dinamice, in special cu sefii, tu rezolva fiecare detaliu care intra in sfera ta de activitate sau de interes. Pune-ti in ordine documentele, actele si ocupa-te de corespondenta electronica. Calatoriile pe distante scurte pot fi frecvente.



HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Se contureaza castiguri importante din munca pe care o desfasori la un serviciu. Esti tentat să-ți cheltuiesti banii pe călătorii sau pe studii pe termen lung. In orice ai investi deocamdată, efectele vor fi pe termen lung. Fii prudent si drămuiește-țti fiecare șfanț. Este o perioada excelenta pentru a-ti schimba opiniile vizavi de bani si implcatiile lor. Dupa-amiaza se recomanda băi aromatice si o dieta usoara, de sezon.



HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Este o zi in care energia astrala te îndeamnă să-ți revizuiesti planurile de viata si atitudinea fata de ceilalti. Evenimentele in care esti implicat te solicita mult de câteva saptamani încoace, fapt pentru care acum poti trage concluzii bune si lua decizii importante. Totusi, emotivitatea si subiectivismul sunt la cote mari, asa incat, deocamdata gandeste-te, traseaza directii noi, dar lasa actiunea propriu-zisa pentru urmatoarele zile.





HOROSCOP 4 DECEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Ar fi bine sa fii cat mai discret si sa te ocupi de treburi usoare. Sanatatea este vulnerabila, insa evita pe cat posibil tratamentele alopate, analizele si consultatiile medicale. De asemenea, ziua iti poate aduce informații secrete, foarte importante legate de parteneriatele si colaborarile existente in viata ta. Deocamdata retine cele aflate, gandeste-te pe indelete si pregateste in taina un alt plan de abordare a evenimentelor. Dupa-amiaza, odihneste-te sau stai de vorba cu cineva drag.