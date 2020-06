HOROSCOP 4 IUNIE 2020. Luna activeaza zona iubirii, dar sunt probleme în casa banilor

HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi ai capacitatea sa te mobilizezi intr-un mod admirabil, in sensul indeplinirii scopurilor personale. Iar cu o Luna frumos plasata in Scorpion, as spune ca te gandesti la modalitati care tin mai mult de folosirea resurselor altora. Spre exemplu, te poti folosi de calitatile, timpul, banii sau talentul cuiva. O zi buna si pentru a inventa o strategie noua la locul de munca sau un program mai eficient.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Ziua de astazi poate fi potrivita pentru clarificari, lamuriri si detensionarea unor conflicte, prin punerea pe tapet a unor nemultumiri si judecarea la rece a unor aspecte relationale. Pe de alta parte, poate fi vorba despre luarea unor decizii importante, pe termen lung, impreuna cu partenerul de viata. Aceste decizii pot viza oficializarea relatiei sau chiar conceperea unui copil.

HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Luna este in continuare in Scorpion, pe zona muncii, conferindu-ti ambitie, tenacitate si talent organizatoric. Astazi, nu numai ca esti tu insuti organizat si orientat catre scopuri precise, dar ai tendinta sa-i organizezi si pe cei din jur la locul de munca, trasandu-le tot felul de sarcini. In final, metodele aplicate dau rezultate foarte bune, chiar daca e nevoie sa muncesti mai mult decat de obicei.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



In cazul tau, Luna activeaza zona iubirii, asa ca astazi ar fi bine sa-i dedici mai mult timp persoanei dragi.. Altfel, s-ar putea sa primesti reprosuri legate de atitudinea rece si distanta din ultima vreme, sau sa ti se faca o scena de gelozie spre seara. Pe de alta parte, este posibil sa te ocupi de un eveniment, in sensul ca ai de pus niste lucruri in ordine si de stabilit detalii importante.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Te afli intr-o perioada tumultuoasa sub aspect profesional, insa desi evenimentele te solicita foarte mult, sunt cu siguranta foarte importante pe termen lung. Este practic un moment de reasezare, dar si de constructie a unei pozitii socio-profesionale mai solide. Astazi vei fi pus din nou, in postura de a face niste alegeri si s-ar putea chiar sa faci niste presiuni la locul de munca, pentru a obtine ceva ce ti se cuvine.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



In prima parte a zilei, comunicarea cu cei din jur este foarte eficienta si clara. Te axezi doar pe lucrurile importante, fara sa pierzi vremea cu nimicuri si reusesti sa clarifici o situatie tensionata de la serviciu, care mocneste de o vreme. Pe de alta parte, astazi iti sunt stimulate ambitia in ce priveste pregatirea profesionala, prin urmare nu este exclusa decizia de a te inscrie la un curs sau a incepe niste studii.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Luna plasata in zona banilor castigati din munca proprie si acumularii materiale, te face sa-ti schimbi optica in privinta gestionarii finantelor. Ceva te nemultumeste in domeniul finantelor. Poate ca nu castigi atat cat ti-ai dori, poate nu te mai simti confortabil cu ceea ce faci acum, sau poate nu ai bani suficienti pentru niste planuri pe care ti le-ai facut.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Astazi, relatiile sociale si cele cu prietenii, devin foarte importante. Este posibil sa inveti o lectie valoroasa cu ajutorul unui prieten, sau sa te aliezi cu cineva in vederea unui proiect curajos si de anvergura. Spre seara, poti trece prin stari emotionale schimbatoare, insa tocmai aceste stari te ajuta sa realizezi ceva ce e cu adevarat important pentru tine. Poate fi vorba despre sentimentele pe care le ai pentru cineva si pe care le-ai reprimat pana acum.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Probabil ca astazi te simti foarte obosit sau pur si simplu nu esti in forma necesara pentru a munci sau a-ti asuma responsabilitati. De aceea, tinzi sa te eschivezi , ori de cate ori ti se paseaza o responsabilitate sau o sarcina noua, la locul de munca. De fapt, este o zi in care ai face foarte bine daca te-ai ocupa de tine, adica de sufletul tau. Relaxeaza-te, odihneste-te si fa-ti planuri.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



O zi in care zona iubirii este foarte intens activata, ceea ce inseamna ca atitudinea ta fata de persoana iubita va suferi oaresce schimbari. De exemplu, poti fi mult mai sensibil si mai romantic decat de obicei si simti sa faci gesturi de iubire pe care nu le-ai mai facut inainte. Numai ca, spre seara, ti-e greu sa alegi intre ce-ti spune mintea (si anume sa fii rezervat) si ce-ti spune inima (respectiv sa te lasi in voia sentimentelor).



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



O zi a carierei si imaginii socio-profesionale. S-ar putea sa te intalnesti cu o oportunitate extrem de provocatoare, care te poate conduce spre implinirea unui obiectiv maret, in viitor. Numai ca ai tendinta sa te indoiesti de tine, sa despici firul in patru, sa analizezi si sa cantaresti, pana cand gasesti suficiente argumente sa renunti la aceasta sansa. Ar fi de preferat sa-ti asculti intuitia, in loc sa te lasi oprit de temeri si inhibitii.



HOROSCOP 4 IUNIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Pentru tine, poate fi o zi destul de agitata, pentru ca se pot da peste cap niste planuri de calatorie sau apar incurcaturi in privinta unor documente. Totusi, nu e cazul sa-ti pierzi cumpatul, pentru ca spre seara apar solutii nesperate si chiar surprize placute, venite de la cineva de departe sau de la o institutie publica. De asemenea, este foarte important sa ai incredere in propunerile partenerului de viata si sa cooperezi cat mai bine cu acesta.