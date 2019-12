Horoscop 5 DECEMBRIE 2019. Gata cu povestile, ce zodii au noroc în dragoste

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 5 DECEMBRIE 2019. Luna in Visatorul Pesti te-a facut sa crezi din nou in povestile cu zane. Ratiunea a fost pusa pe pauza. Dar toate acestea sunt aproape de final. Spre seara, Luna intra in Berbec si se cam termina cu basmele. In plus, cuadratura cu Jupiter in Capricorn si conjunctia cu Chiron aduc brutal adevarul la lumina.