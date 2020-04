Horoscop 6-12 aprilie 2020. SuperLuna plina roz si Mercur ajunge in Berbec - vin vesti mai bune sau din contra?

Vestea mare este ca avem SuperLuna plina roz in Balanta in aceasta saptamana, in zodia relatiilor.

Sa lucram impreuna este cheia ori de cate ori apare Balanta in peisaj si aceasta saptamana va pune lumina pe aceasta nevoie, de a fi in echilibru si armonie in special in parteneriatele noastre oricare ar fi ele – personale, profesionale, romantice, de afaceri, politice. Venus este in Gemeni si e extrem de importanta pentru aceasta prima Luna plina a noului an astrologic pentru ca ne ajuta sa mentinem toate canalele de comunicare deschise. Sunt probleme? Un dialog fructuos este tot ce avem nevoie ca sa putem lucra impreuna sau macar sa ne lamurim cum putem avea un teren de continuare. Nu sunt vremuri pe care sa le traim singuri. Conecteaza-te la oameni, oricare ar fi ei! De ce SuperLuna plina e roz si ce aduce ea fiecarei zodii? Citeste aici! Horoscop Superluna plina

Dar pana la Luna plina – care e SuperLuna, se mai numeste si roz si e cea mai stralucitoare si mai apropiata de Terra din toate cele 13 Luni pline ale acestui an – avem un debut exploziv al saptamanii datorita cuadraturii dintre Marte in Varsator si Uranus in Taur. Ceva se poate intampla care sa fie sau sa para ca un soc total, doar e vorba de Uranus.

Luni si Marti aduc o energie puternica de agitatie dar si potentialul pentru o realizare majora in special in tehnologie.

De Miercuri, SuperLuna plina in Balanta dar si sextilul frumos al lui Mercur cu Jupiter si Pluto inseamna ca este timpul sa ne punem capetele unite ca impreuna sa gasim solutii noi la probleme vechi. Este momentul sa gasim acele solutii la scara larga pentru binele tuturor.

Sambata 11 aprilie, Mercur intra in Berbec si aceasta este o veste buna. Ne pregatim sa ne ducem ideile si vorbele la un nou nivel, sa iesim din starea de confuzie adusa de lungul tranzit al lui Mercur in Pesti unde a fost si retrograd.

Marte si Venus vor fi in sextil cu Chiron, marele vindecator al astrologiei.

Venus oricum este in Gemeni si isi incetineste ritmul pentru ca in mai va intra in stationare retrograda, deci sa facem tot ce putem sa profitam cat inca e in puteri si sa stabilim si stabilizam conexiuni puternice care sa duca la vindecari masive. Chiron ne va ajuta sa rezolvam tot felul de slabiciuni ce au nevoie de atentia noastra : puncte vulnerabile in cuplu, agresiuni sau incapacitatea de a actiona, teste intre parteneri, rani din trecut, colaborari neclarificate suficient, orice este posibil. Scopul ? Sa facem tot ce stim mai bine ca sa ajungem la o intelegere.

Saptamana se incheie cu o veste importanta duminica 12 aprilie pentru ca Mercur va fi in cuadratura cu Nodurile Lunare karmice. Ce inseamna toate acestea pentru zodia ta?

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, este o saptamana relativ calma pentru tine, plina de intelegere, ce poate aduce o stare de spirit mai relaxata si o energie cu o influenta pozitiva per ansamblu. Vei putea actiona dinamic si hotarat in fiecare zona a vietii tale, iar relatiile si colaborarile sunt favorizate in special. Esti pe cale sa intri intr-o perioada de schimbari care te vor ajuta sa evoluezi si sa progresezi ca individ. Lucrurile nu par foarte dificile pentru tine mai ales ca este sezonul tau anual si gazduiesti Soarele toata saptamana, totusi este bine sa fii mai prudent decat de obicei tocmai din acest motiv care iti favorizeaza impulsivitatea caracteristica.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, in aceasta saptamana vei avea oportunitatea sa te misti chiar dinamic ocupandu-te de aspecte amanate, intrucat vei avea toata energia si vitalitatea de care ai nevoie. Incepe o noua perioada pentru relatia ta sau pentru casnicia ta ori intr-o colaborare pe care o ai la nivel profesional. Iti poti face planuri pentru viitor si sa le lansezi, stiind ca poti astepta schimbari care te vor face sa te simti mai bine. Te poti astepta si la o dezvoltare a unui parteneriat de munca sau personal in directii la care nu te-ai fi gandit vreodata.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana va curge calm, functionand ca o etapa preparatorie pentru schimbari mari ce vor aparea. Relatiile si colaborarile sunt pe cale sa se schimbe. O dorinta pe care o ai de mai mult timp, fie pe plan de sanatate, de colaborare, de afaceri va fi implinita, in sfarsit. Colaborarile iti sunt caracterizate de o stare de spirit calma, stabila si te simti satisfacut si sigur pe tine. Rezultatele muncii tale vor deveni evidente. Orienteaza-te si documenteaza-te despre activitati care sunt favorizate in aceasta perioada.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.