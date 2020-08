HOROSCOP 7 AUGUST 2020. Unele cheltuieli neprevăzute ar putea crea un oarecare disconfort astăzi

Horoscop 7 august 2020 Berbec

Astazi ai tendinta de a te retrage in plan secund, undeva departe de ochii celorlalti pentru a te concentra asupra unei chestiuni de ordin profesional. De altfel, Luna in tranzit prin casa a 12-a te poate face mult prea visator, idealist si uneori chiar nesigur pe alegerile facute. De aceea, sfatul meu este ca eviti o atitudine subiectiva in cazul in care esti pus in situatia de a face o alegere importanta.

Horoscop 7 august 2020 Taur

Luna prezenta in Pesti iti poate aduce o serie de schimbari in relatia cu un amic. Poate fi vorba de o schimbare de perceptie sau de o relatie mult mai profunda decat cea de pana acum. In plan profesional, poti intampina schimbari, vizat fiind un proiect sau relatia cu un sponsor. Fii deschis la posibilitati noi si ramai flexibil in fata schimbarilor.

Horoscop 7 august 2020 Gemeni

Gemenii trebuie să fie mai calmi, mai puțin înverșunați. Privește lucrurile cu detașare, doar așa vei putea vedea lucrurile clar. Nu uita că persoanele care te iubesc îți vor fi întotdeauna aproape. Cei care nu țin la tine își vor demonstra, mai devreme sau mai târziu, nepăsarea. Doar cu detașare vei reuși să vezi întreaga perspectivă și doar așa vei reuși să te distanțezi de cei care aduc energie negativă în viața ta.

Horoscop 7 august 2020 Rac

Luna in Pesti activeaza zona calatoriilor, deplasarilor, contactului cu strainatatea si studiului. De altfel, te bucuri de multa creativitate si intuitie, iar aspectul fluent pe care Luna il face cu Soarele tau natal iti poate aduce o serie de satisfactii in domeniile mentionate mai sus. Sunt avantajate examenele, lucrarile, conferintele si in general activitatile de ordin intelectual.

Horoscop 7 august 2020 Leu

Ai putea primi o invitație, dar nu vei știi imediat dacă vrei să o accepți sau nu. Ar putea fi distractiv sau ar putea fi plictisitor. Cu siguranță poți amâna luarea unei decizii, dar nu lăsa persoana care te-a invitat să creadă că ești nemulțumit să te afli pe lista de invitați. Arată-ți entuziasmul și asigură-i că ești fericit să fi luat în considerare. Câștigă niște timp spunându-le că trebuie să îți verifici calendarul. Lasă timpul să treacă și vei afla răspunsul curând.

Horoscop 7 august 2020 Fecioară

Ambițiile privind sănătatea încep să aducă rezultate mult mai repede, iar colegii tăi încep să observe. Iar partea amuzantă este că oamenii care credeai că vor fi geloși vor deveni cei mai mari susținători ai tăi, iar cei de la care așteptai felicitări vor fi încântați. Acum este o perioadă bună să construiești relații și să te conectezi cu cât mai multă lume. Oamenilor le place stilul tău și sunt pregătiți să îți fie alături când ai nevoie de ei.

Horoscop 7 august 2020 Balanță

De fiecare dată când o persoană din trecutul tău revine în viața ta, poate stârni tot felul de emoții derutante. Dar acum ceva din trecut te poate încânta. Au trecut prin schimbări majore, iar persoana care îți apare acum în față nu mai seamănă deloc cu cea de odinioară. Fă-ți timp de discuții. Îți va face plăcere să vă redescoperiți. Arată-le cât de mult te-ai schimbat și minunați-vă că sunteți de fapt aceiași.

Horoscop 7 august 2020 Scorpion

Ambițiile tale devin mai mari decât îți permite programul actual. Ți s-ar putea părea dificil să strecori noi proiecte. Menținerea îți va ocupa mai mult timp din zi decât noile idei, dar vei găsi confort în asta. Va fi o schimbare bună de ritm de la toată nebunia prin care ai trecut. Concentrează-te pe finalizarea lucrurilor. Îți va plăcea foarte mult să bifezi lucrurile făcute pe lista ta.

Horoscop 7 august 2020 Săgetător

Setea de acţiune, dar şi energia ar putea fi benefice pentru relaţie în cazul Săgetătorilor. În unele iniţiative pe care le aveţi puteţi implica şi persoana iubită şi aţi putea descoperi că e pregătită şi încântată să vi se alăture. Lucrurile făcute împreună ar putea avea rezultate peste aşteptări, spune horoscopul.

Horoscop 7 august 2020 Capricorn

Unele cheltuieli neprevăzute ar putea crea un oarecare disconfort astăzi, pentru nativii din Capricorn. Vestea bună e că situaţia se poate schimba şi să aveţi parte de o uşurare a poverilor în plan financiar. Însă ar fi important să nu consideraţi că această perioadă va fi permanentă, spune horoscopul. Cu disciplină şi cumpătare v-aţi putea ţine sub control bugetul.

Horoscop 7 august 2020 Vărsător

Astăzi, întâlnirea cu o persoană ar putea să aducă Vărsătorilor o stare de nemulţumire. Ar fi bine să nu luaţi lucrurile personal, poate fi vorba despre o situaţie căreia să îi găsiţi uşor rezolvare, spune horoscopul. În plus, în compensaţie, o veste bună venită din partea unui prieten sau a unei rude apropiate v-ar putea alunga problemele.

Horoscop 7 august 2020 Peşti

O reuniune sau o şedinţă poate fi astăzi provocarea pentru nativii din zodia Peşti. Ar putea fi o bună ocazie să vă spuneţi punctul de vedere şi să luptaţi pentru opiniile voastre. Ideile pe care le susţineţi ar putea fi soluţiile la multe probleme şi aţi putea avea, astfel, de câştigat.