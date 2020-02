HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020. Asigură-ţi un plan financiar de rezervă, vin vremuri grele

HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi este important sa nu te risipesti in discutii marunte, avand posibilitatea de a sonda in profunzimile fiintei tale si a identifica acele nazuinte pe care pana acum nici nu ai sperat ca le poti transforma in realitate, schimbandu-ti in mod substantial existenta. Planurile care iti incoltesc acum in minte se pot dovedi salvatoare, insa mai ai de trecut de bariera scepticismului.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Bazeaza-te doar pe resursele tale, eventual asigura-ti un plan financiar de rezerva, fiind posibile neconcordante intre ceea ce speri si situatia reala. Partea buna este ca esti ferm convins de planurile tale de viitor si dispus sa-ti sustii cu tarie modul tau de a vedea lucrurile, fara a te lasa descurajat de circumstante. Poti avea parte de intalniri providentiale pentru evolutia carierei tale.

HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Astazi, ai sansa de a fi suficient de versatil si flexibil pentru a recunoaste oportunitatea unor studii aprofundate sau contactul cu anumite persoane de peste hotare, acestea dovedindu-se favorabile pe viitor. Totusi, este important sa ai asteptari realiste de la partenerii tai dar, in acelasi timp, sa accesezi toate resursele ce-ti sunt la dispozitie pentru a ajunge acolo unde doresti.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Astazi, ajutat de un rastimp in care te retragi si iesi putin din rutina cotidiana, poti accesa cu usurinta nivelurile profunde ale conceptiilor tale de viata precum si motivatiile care stau la baza relatiei cu partenerul de cuplu. Ti-ar fi benefic sa decelezi cat anume vrei sa te bucuri de partea frumoasa a vietii si cat esti dispus sa-ti asumi responsabilitati, indiferent de domeniu. Intuitia iti poate fi un ghid bun, mai ales ca esti receptiv si apt de a surprinde si cele mai mici nuante.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Astazi poti intrezari un potential parteneriat cu cineva din cercul tau social, cu totul original, insa deocamdata te vei rezuma la a accesa resursele pe care le ai la dispozitie si la demersuri din umbra, care in final sa reconfigureze mediul tau de lucru dupa dorintele personale. Subiectele intime, desi delicate, te pot aduce in situatia de a vedea ce e vis, ce e realitate si de ce anume te temi.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Sunt sanse de a purta o discutie de care sa depinda viitorul tau la locul de munca sau axata pe obtinerea unei pozitii superioare, insa nu te astepta la rezultate imediate. Acasa insa, in relatiile cu cei dragi, ti-ar fi de folos daca nu ai analiza cata atentie si afectiune oferi si cat primesti, ci mai degraba sa preiei initiativa pentru a modela tu aceste relatii, dupa dorintele personale.





HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Este important sa renunti la conceptii rigide, fiind increzator in gasirea unui mediu favorabil la locul de munca, facand si tu un pas in aceasta directie printr-o atitudine concilianta. Orice schimbare a stilului de viata sau a modului cum iti petreci timpul cu familia are acum mai mult spor, gasind o idee originala de a-ti face viata mai placuta, configurata pe propriul tau stil.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Astazi, anumite anxietati si sentimente de neincredere legate de sfera relationala dar si de propriile resurse interioare isi pot face simtita prezenta, insa daca iti doresti ceva cu adevarat, ar trebui sa-ti urmezi visul, cu riscurile asumate. Ar fi si pacat sa lasi neexprimate atatea emotii profunde. Sfatuieste-te cu cineva din familie, insa fii dispus sa renunti la subiectivism si la idei fixe.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Consolidarea mediului intim al propriului camin reprezinta o necesitate dar si o provocare careia ii poti face fata in final cu succes, gasind energia dar si resursele necesare. Totusi, vei simti ca acest lucru inseamna mai multa responsabilizare din partea ta, de aceea, dialogul cu cei din familie, dar mai ales cu partenerul de viata, va avea o importanta aparte daca vrei sa fii inteles si sustinut.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Capitolul comunicarii este esential in aceasta perioada si ar fi indicat sa te folosesti de toate semnalele din mediu dar si de puterea de a identifica motivatiile ce stau in spatele oricaror declaratii sau actiuni. Si, poate mai important, nu te teme sa-ti exprimi trairile, fiind acum cea mai potrivita cale de detensionare. Flerul financiar functioneza, deci retine ideile cu potential profitabil.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Chiar daca esti captat astazi de activitati stimulative dar si placute din punct de vedere intelectual, fara a avea vreo constanta pentru ceva anume, ziua este potrivita mai degraba lucrului profund cu propria persoana pentru a accesa sursa de siguranta emotionala si calea de recapatare a increderii de sine. Orice idee este acum demna de luat in calcul, cu conditia de a nu iti face planuri fara acoperire.



HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Daca ai un vis, profita de energia momentului si mobilizeaza-ti resursele pentru a concepe o strategie si a-l transpune in realitate. Si, mai ales, ai incredere in tine, fara a te teme de rigorile societatii sau de esec. Pana la urma, daca incerci si-ti asumi misiunea, ai numai de castigat. Intuitia se afla la cote inalte, asa ca tine cont de orice vis sau idee ce iti revine puternic in minte.