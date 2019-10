Articol publicat in: Life

HOROSCOP CAMELIA PĂTRĂŞCANU 21-27 OCTOMBRIE. Ce zodii sunt prinse pe picior greşit

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP pentru săptămâna 21-27 octombrie, cu Camelia Pătrășcanu. Taurii își arată talentele, Gemenii au parte în sfârșit de bani, ce se întâmplă cu cele HOROSCOP BERBEC - Au o săptămână foarte bună, sunt foarte mobilizați. Au și zile un picmai tensionate, sunt foarte orgolioși, mai ales marți și miercuri. Joi și vineri au rezultate, chiar și rezultate financiare. HOROSCOP TAUR - Taurii au și ei o săptămână bună și își arată toate talentele. Sunt foarte intuitivi, foarte imaginativi, originali. Li se recomandă, mai ales joi și vineri, când au zilele cele mai bune, să meargă pe intuiție, să facă lucrurile în stilul lor și chiar să fie originali și să creeze lucruri noi. Atenție, în weekend, există o subliniere astrală privin sănătatea. HOROSCOP GEMENI - Săptămâna le aduce aspecte legate de bani, în special luni. Marți și miercuri, aspecte legate de acte pe care trebuie să le rezolve. Joi și vineri își consolidează poziția în familie sau la locul de muncă. HOROSCOP RAC - Sunt și ei preocupați de bani marți și miercuri. Sunt foarte hotărâți să-i facă pe cont propriu. Și joi și vineri sunt zile minunate, însă rezultatele financiare și profesionare trec prin acte, depind de niște contracte. HOROSCOP LEU - Săptămâna le aduce energie și avânt, sunt foarte motivați, orgolioși - țin cont doar de opiniile lor. Pot să deranjeze unele persoane, așa că ar trebui să evite conflictele. Joi și vineri sunt minunate din punct de vedere financiar. HOROSCOP FECIOARĂ - Sunt foarte concentrate marți și miercuri să nu fie prinse pe picior greșit să nu li se reproșeze o greșeală. Joi și vineri sunt inspirate, au energie, au încredere în ele și chiar au rezultate. HOROSCOP BALANȚĂ - Balanțele sunt preocupate de întâlniri sociale, de colectivitate. Marți și miercuri întâlniri cu prietenii sau se inspiră de la cineva și vor copia o idee. Au și planete bune în zona banilor. Citeşte mai multe aici loading...

