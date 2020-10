Horoscop Camelia Patrascanu 26 octombrie - 1 noiembrie 2020. Care sunt zilele norocoase pentru fiecare zodie

Berbec

Pentru Berbeci, zilele de luni si marti se anunta foarte lucrative. Trebuie sa fie harnici si sa rezolve lucrurile fara sa se planga pentru ca altii nu isi fac treaba. Pentru miercuri si joi, zilele sunt destul de tensionate. Lucreaza contracronometru. Au un ritm foarte bun, insa nu toata lumea il sustine si este posibil sa isi bata capul si cu ceva dificultati din partea sefilor. Mai ales joi. Pentru weekend, bine ar fi sa se relaxeze cat mai mult, insa si atunci vor gasi ceva de lucru.

Taur

Taurii incep saptamana sub aspecte sociale minunate. Multe intalniri luni si marti, prietenoase si cu multe deschideri de posibilitati. Raspunsuri bune, toata lumea este deschisa fata de ei. Pentru miercuri si joi, atentie la sanatate. Poate nu a lor, ci a altcuiva. Dar si la serviciu lucrurile sunt destul de incurcate, mai ales daca intarzie un act si depind de el pentru a putea desfasura activitatea mai departe. Gasesc insa o solutie creativa joi, mai ales joi dupa-amiaza, ca dupa aceea, zilele urmatoare, sa fie mult mai bune.

Gemeni

Pentru Gemeni, saptamana incepe in forta. Sunt sefi luni si marti, insa trebuie sa actioneze cu blandete si cu foarte mult tact, astfel incat sa scoata, chiar si din aspectele neplacute, un avantaj. Si numai ei pot face asta, pot fi atat de adaptabili. Pentru miercuri si joi sunt tensiuni legate de relatia cu un prieten, care e posibil sa ii dezamageasca sau sa ii nemultumeasca. In plus, nici viitorul nu se contureaza foarte limpede, dar nu e nimic. Pas cu pas, reusesc sa defriseze in hatisul de situatii. Pentru weekend, incarcarea bateriilor si activitati mai putine.

Rac

Racii incep saptamana cu multe sperante si cu perspective de viitor, in special luni si marti cand pot veni si raspunsuri bune, mult asteptate de la persoane fie la distanta, in strainatate, fie sus in ierarhie sau specialisti care le pot da niste chei. Tensiuni insa, miercuri si mai ales joi, fie ca se ciocnesc cu autoritatile, fie pentru ca au o piedica destul de serioasa administrativa, juridica, birocratica si trebuie sa aiba rabdare sa o descurce. Lucrul acesta se poate rezolva pe vineri, vineri dupa-amiaza, cand aspectele sunt mai bune. In weekend, cu prietenii.

Leu

Leii incep saptamana foarte bine. Luni si marti sunt foarte perspicaci si speculativi si de aceea pot gasi solutii sau surse de bani acolo unde nimeni nu se gandeste. Valorifica la maximum un atuu pe care il au ei, un talent, o capacitate sau a altor oameni cu care colaboreaza si de care se servesc. Fac orice numai pentru ca persoana cu care colaboreaza sa avanseze. Joi, tensiuni care pot fi legate de o lipsa de sincronizare. O intalnire care nu se produce, una care nu vine. Si asta ii poate supara, mai ales daca bat pasul pe loc. Dar, spre final de saptamana, chiar sambata, lucrurile pot gasi o rezolvare.

Fecioara

Pentru Fecioare, saptamana incepe bine, cu mult elan, mult entuziasm, dar si multe vise. Dar asta este foarte bine pentru ca aspiratiile le tin inima sus si le dau chef de lucru. Si intalnirile sunt foarte frumoase la inceput de saptamana. Zilele de miercuri si joi sunt legate de bani, dar numai oamenii geniali stiu sa se descurce fara resurse financiare si trebuie sa gaseasca aceste resurse. Atentie si la sanatate. E cazul sa renunte la un viciu sau la un tic, o obisnuinta care nu le face foarte bine, e toxia pentru ei. Pentru vineri si sambata, vesti bune sau calatorii foarte placute.

