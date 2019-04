HOROSCOP Cristina Demetrescu 2019. Saturn stă blocat în conjuncţie cu Nodul Sud Karmic şapte luni

HOROSCOP Cristina Demetrescu 2019: Sunt convinsa ca anul 2018 a fost plin de invataminte si sper ca ati citit si poate chiar ati salvat undeva in calculatorul vostru previziunile anului ce tocmai se incheie, scrie astrostar.ro. Diferenta intre cei doi ani, in care in continuare il aveti pe Saturn, Planeta Profesor pe post de antrenor, este ca in 2018 acest profesor de scoala veche si cam dintr-o bucata, v-a "altoit" cu nuiaua, in schimb in 2019 aveti de-a face cu acelasi profesor, mai evoluat, care nu mai "bate", dar care datorita blocajului pe acelasi grad cu Nodul Karmic, ce are loc intre aprilie si octombrie, va poate pica la examene sau poate sa va lase chiar si corijenti.

Si in 2020 zodia voastra va fi traversata de Saturn, insa profesorul se modernizeaza si impreuna cu Jupiter ce va intra in 2 decembrie tot in Capricorn, deja va lucra cu metode revolutionare, liberale, mai mult ajutandu-va decat speriindu-va, ca sa nu mai zic ca aveti si vacanta de primavara-vara intre 23 martie si 2 iulie, cand Saturn va elibereaza temporar, trecand in Varsator, urmarind ca evolutia voastra sa fie una sigura.

Insa, dragii mei, suntem in 2019 asa ca pregatiti-va temeinic sa invatati. Privind spre viitor, lucrurile par bune, dar depind multe lucruri si de acest an. Nu este bine, nici pe departe, sa transformati in drame situatiile prin care treceti, doar sa stiti ca maturizarea ce vine odata cu aceasta perioada si ma refer la maturizarea emotionala, sociala, profesionala, spirituala, reprezinta nu una, ci mai multe trepte solide pe scara evolutiei voastre.

Numai cine nu doreste sa evolueze se teme de Saturn si pe urma, voi nici nu ar trebui sa va plangeti, pentru ca Saturn este patronul vostru.



Trecerea dintre 2019 si 2020 se va face sub aspectul unei conjunctii extrem de rare, intre doua planete grele Saturn si Pluton in Capricorn, ceea ce eu cred ca reprezinta o borna esentiala in calea transformarii voastre. Sunteti conservatori si cand faceti bine si cand nu faceti bine, sunteti pietre tari, adevarate conglomerate muntoase, sunteti extrem de puternic ancorati in politicile voastre, insa atentioanez ca nici Capricornul nu este scutit de a vibra pe paliere diferite, uneori chiar underground si atunci cand traiti convinsi ca numai voi detineti adevarul versus restul lumii, sa stiti ca nu restul lumii sufera, ci voi insiva.

Nevoia voastra de integrare prin evolutie, fie ea flozofica, emotionala, spirituala, reeducarea, chiar de la zero, a unei coloane de sustinere a intregii mentalitati cu tendinte sarcastice la adresa a tot ce nu se ridica la propriile standard, vine anul acesta si printr-un dulce ajutor de la Jupiter, fiul lui Saturn, dar care ocupa pana pe 2 decembrie o pozitie subtila, pe casa subconstientului sau a ajutorului nevazut. Sunteti subiectii unei eliberari Karmice severe, in care daca nu reglati in timp util tot ceea ce ati ignorant pana acum, puteti intr-adevar pierde ceva, rata un moment esential, riscati sa va incadrati pe un segment lung de viata tragand dupa voi consecintele lui 2019 sau sa apara o forma de blazare, imbatranire, punct terminus, dupa care nu va mai doriti cum spun batranii, decat sanatate.

Saturn nu este doar Profesor, ci este si Planeta Timpului. Referitor la calitatea sa de profesor voi face o analiza in cele ce urmeaza. Va fi nevoie sa intelegem ce ar putea dori sa va invete si ce metode foloseste. Dat fiind ca Saturn sta blocat in conjunctie cu Nodul Sud Karmic sapte luni, Timpul este o notiune supusa unor distorsiuni. Timpul va juca feste. Cand crezi ca il ai, nu il ai, cand il vrei, nu e si cand nu ai nevoie, curge incet. Timpul nu este doar dusmanul vostru in 2019 ci si al tuturor celorlalte zodii, iar tonul se da de aici din cea de-a zecea zodie. Tot ce facem este sub cronometru sau suntem captivi intr-un Univers atemporal in care nu stiti cand incep si se termina etape.

Nu puteti lasati pe maine ce puteti face azi, nu aveti voie sa amanati, este mult de munca, iar atunci cand primiti o sarcina, trebuie sa actionati. Formarea unor Cruci Duble, prin tensiuni intre planete pe zodiile duble, poate crea acea senzatie de evenimente suprapuse si de imposibilitate de a va ocupa de toate in acelasi timp. Munciti, dar trebuie sa si invatati, munciti, dar trebuie sa va si mutati ori munciti, dar musai trebuie sa va ocupati de relatia voastra ori de sanatatea voastra.

Cati Capricorni nu ignora aspecte importante ale vietii lor, de dragul datoriei fata de munca? Timpul trebuie socotit si alocat corect. Nimic nu suporta amanare, insa intr-adevar exista in 2019 timpi morti si acestia vor trebui evaluati corect. Poate exista un sens in aceasta inghetare temporala, pentru a rezolva altceva.

Cand o zodie este traversata de Saturn, lectiile sunt extrem de variate si nu imi propun sa le enumar, caci ele vor diferi de la om la om. In schimb, acea senzatie de greutate, de apasare, de intepenire in situatii dificile sunt specific Saturniene si aveti doua posibilitati. Sa va lamentati si sa nu faceti nimic, de unde rezulta o pierdere sigura sau sa o luati ca pe un sport al mintii si sa raspundeti la provocari propunandu-va sa reusiti la orice proba sunteti supusi. Luati datele problemelor voastre, acum la inceput de an, analizati-le corect si va garantez ca toate au solutii, pentru ca stiu ca Saturn vine cu puzzle-uri extrem de dificile, dar nu imposibile. Va stiu ambitiosi, nu aveti motive sa nu reusiti!

Din 16 noiembrie 2018 pana in 5 iunie 2020, axa Destin/Karma a intrat si traverseaza axa Rac/Capricorn. Zodia voastra gazduieste Karma si acest lucru inseamna pentru toti indepartarea de unele rigori ce trec de linia rosie, ajungand pe terenul excesului de zel, de unele incrancenari, de traditii invechite, de ce a vrut "tata" de la voi.

Destinul in Rac, la polul opus, dar pozitiv al Karmei, presupune sa faceti ce simtiti, cum simtiti si cand simtiti, ghidandu-va atent, dar si mai relaxat in functie de fluxul energetic al vietii, nu impotriva lui.

Pentru voi, un an si jumatate inseamna mult mai multa atentie asupra relatiilor pe care le aveti, dar si pe care nu le aveti, dar care urmeaza sa vina. Relatiile existente se vor pastra sau se vor rupe in functie de felul in care gestionati lectiile Saturniene. Sunt persoane singure sau mai in varsta, care cititind acest Horoscop si intuind ca voi deschide un capitol important referitor la relatii, casatorie, parteneriate, colaborari, vor inchide plictisiti aceasta pagina, concluzionand ca nu-i mai intereseaza acest lucru. Va rog, totusi, sa lasati pagina deschisa, caci nu sunteti singur pe lume, chiar daca ati lucrat serios la autoizolarea voastra.

Karma in Capricorn ii vizeaza pe toti si evident ca se refera la reglari ale trecutului ce pot data dintotdeauna sau din ultimii 18 ani, de cand Nodul Sud Krmic nu a mai fost aici. Karma poate fi si pozitiva si negativa, insa cum de obicei oamenii nu stiu sa aprecieze lururile firesti, cum ar fi aerul, apa, somnul, sanatatea si simt mai degraba lipsa lor, asa si noi nu vorbim de karma pozitiva, ci doar despre ce risca sa va deranjeze, ca sa stiti de unde vine. Datoria oate veni de oricand, de oriunde. Cert este ca 2019 este special prin faptul ca si Saturn si Karma se intalnesc pe zodia voastra. Este un aspect rar ce se petrece la 10-12 ani distanta si evident ca isi are semnificatia sa profunda.

Asul vostru din maneca este evolutia spirituala sustinuta de Jupiter, Marele Benefic pe ultima casa astrologica. Daca veti face acest lucru, daca veti face ceva cu adevarat important, daca veti atinge o performanta sau veti deschide o usa care pana acum a fost inchisa, trecerea voastra de acest travaliu karmic ce se manifeste mai puternic intai in martie, cand Pluton face conjunctie cu Nodul Karmic si apoi din aprilie pana in octombrie, cand il inlocuieste Saturn, va fi spectaculoasa si satisfacatoare. Problema este ca trebuie sa munciti.

Cine lasa Destinul sa actionize de la sine, atunci este mai dificil, pentru ca Saturn si Karma pot aduce arderi aleatorii, temporizari astrale din oficiu(adica traiti intr-un an, cat ar fi trebuit sa traiti in 14) in care se considera ca nu ati executat o serie de teme la timp, iar timpul ramas se comprima. Veti plati o "taxa astrala" mult mai mare, ca un fel de amenda sau o supraimpozitare, pentru a fi ajutati sa treceti acel prag, dar pe care voi o veti resimti ca o pierdere poate definitiva. Va reamintesc. Totul depinde de voi. E greu, dar este omeneste posibil.

Karma si Saturn se aseaza pe prima casa a personalitatii, a vietii personale, dar si a persoaneI propriu-zise, exprimata fizic, comportamental, comunicational. Nu mai puteti trece de 2019 cu aceleasi conduite rigide, pretentioase, elitiste, pozitionate pe standarde foarte greu de atins pentru cei din jurul vostru, puternic ancorate in ego sau dorinta de a controla singur tot ce se intampla in viata voastra, fara o smerita raportare la spiritual.

Poate v-ati atras dusmani, poate sanatatea voastra a avut de suferit, poate sunteti singuri, poate v-ati izolat prea mult, poate, de ce nu, v-ati sacrificat prea mult in detrimentul propriei cunoasteri, poate v-ati identificat in mod eronat cu o profesie si ati uitat cine sunteti voi ori ati amanat la infinit sa faceti ceva pentru voi sau sa va faceti timp sa intelegeti conexiunea voastra cu Universul si cu lumea inconjuratoare. Tocmai de aceea orice rezultat, reusita profesionala, in principiu, trebuie sa fie insotita si de bucurie, iar daca asta nu se intampla, inseamna ca ati dat prea mult din voi, construind ceva, pana cand ati golit acea energie esentiala propriei protectii.

Sunteti utili, dar cumva reci si prin intrarea Destinului in Rac urmeaza o realimentare cu energie, caldura, coborand standardele, slabind tensiunile, ascultandu-I pe ceilalti, identificandu-va tiparele comportamentale defectuoase ce pot proveni din familie si care reapar distructiv atunci cand ceva nu functioneaza bine.

Axa Rac/Capricorn suprapusa peste axa relatiilor implica foarte mult atasamentele fata de obiceiurile de acasa, tiparele parentale. Poate deveni imperativ necesara o departajare sanatoasa intre relatia voastra de casatorie sau nu, dar in special de casatorie si legatura cu socrii mici sau mari. Ideile, ajutorul, lipsa de ajutor, intruziunile, vizitele, influentele, nevoile, bolile socrilor mici si mari, cordoanele ombilicale nerupte dintre voi, partenerii vostri, parintii vostri si parintii lor, devin subiecte de discutie in 2019.

Mie intotdeauna mi s-a parut bizar, atunci cand cineva imi spunea ca divorteaza din cauza partintilor sau socrilor. Imi pare rau s-o spun, dar nu exista asa ceva. Cand iubirea este suficient de mare si cand stiti ce aveti de spus, de facut si de rezolvat, totul poate ajunge in punctul bun. Dar cand faceti compromisuri inca de la inceput, vedeti, dar inchideti ochii, ii obisnuiti pe altii niste ani intr-un fel, dupa care atunci cand ajunge cutitul la os reactionati agresiv, atunci se poate intampla si asa ceva.

Nu toate pot fi controlate, insa nu intotdeauna vorbim despre ceea ce vrem. Axa Destinului pe relatii si casatorie poate vorbi despre mariaj, evident, insa in conexiune cu parintii. Avem de-a face cu Karma de familie, insa raportat si la ereditate sau boli mostenite ce pot fi critice pentru cuplu si copiii care urmeaza sa vina. Poate ar fi bine sa tineti cont de aceasta precizare a mea si desi nu este prea etic, este totusi sanatos sa stiti ce poate risca copilul vostru, daca in familia viitoarei consoarte exista elemente de sanatate fizica sau psihica ce se pot transmite. Este la fel de important sa cunoasteti gradul de fertilitate sau infertilitate al pertenerilor vostri, dar si al vostru atunci cand va angajati intr-o relatiie de la care se asteapta copii. Acestea insa sunt cazuri particulare, dar totusi am gasit de cuviinta sa pomenesc si asta.

Revenind la "ce ti-e scris", Regele Mihai, care nu este Capricorn, a intalnit-o pe Regina Ana cand Destinul sau era pe casa casatoriei. Destinul este Destin si o data cu intrarea pentru urmatorii 7 ani ai lui Uranus in Taur pe casa iubirii si a copiilor, intram in povestea lucrurile care se intampla pentru ca trebuie sa se intample. Puteti fi la capete opuse de lume, insa daca soarta voastra este hotarata sau un spirit din astral a hotarat ca v-a ales sa-i fiti parinti, nu mai ramane decat ca ingerii sa traseze o linie de lumina ce va va conecta sufletele.

Saturn prizonier al Nodului Sud Karmic nu este doar BauBau, ci poate reactiva relatii karmice deosebite, intr-o maniera uluitoare, ca va poate face sa va simtiti luati pe sus fara puterea de a reactiona. Aici cred ca intervine acea inghetare temporala. 2019 nu este un an profesional, aproape de loc. Va mira? Detasarea de obligatii va sperie si va deruteaza. Insa acest lucru se petrece pentru ca exista o bucata de timp din acest an ce pare sa nu se potriveasca in timpul prezent, aproape ca un fenomen de "time travelling".

Jupiter pe ultima casa astrologica amplifica in acest sens trairile interioare puternice, chestiuni ce nu pot fi spuse oricui, dar care atunci cand nu presupun calatorii fizice, presupun, calatorii cu gandul sau in timp, ce va detaseaza complet de lumea inconjuratoare.

Daca ma intrebati pe mine, 2019 este mai prost pentu casatorii, decat 2020. Anul acesta avem 5 eclipse pe axa relatiilor in perioadele amintite mai sus. Anul viitor va fi Jupiter in Capricorn, asa ca nu vad de ce v-ati grabi. Take your time! 2019 vine cu lectii care, nefacute sau neintelese suficient de bine, pot determina asezarea unui mariaj pe un teren inca nebatatorit suficient.

Mai atenti trebuie sa fie cei deja casatoriti, pentru ca atunci cand axa Vietii se intoarce dupa atata timp pe relatila lor, inseamna ca a facut-o cu un scop anume. Tinand cont si de prezenta lui Saturn in Capricorn, pentru unii din voi asta inseamna ca in anumite situatii trebuie sa va sacrificati timpul pentru ca partenerul de viata sa reuseasca ceva ce si-a propus.

Este greu ca doi oameni intr-o relatie sa construiasca in acelasi timp, decat daca o fac impreuna pentru un scop comun. De obicei evolutia unuia, se datoreaza sacrificiului celuilalt, doar sunt atatea alte lucruri de care trebuie sa va ocupati impreuna. Anul acesta a venit randul vostru sa va ajutati consoarta si sa recunoasteti ca nu scie nicaieri ca doar voi sunteti stalpul familiei.

In alte situatii Capricornii isi evalueaza pierderile si nereusitele personale si cum Destinul este pe casa casatoriei vor arata cu degetul spre sot sau sotie. Un alt exemplu este ca momente dificile sau examene mai grele din viata voastra sa fie trecute cu ajutorul partenerilor de viata. Schimbari apar datorita deciziilor partenerilor. Este valabil si intr-o afacere, nu numai in casatorie. De la o posta se vede ca acele planete grele din Capricorn pe voi va fac ma dificili, mai greu de inteles chiar si pentru voi insiva. Ascultati-I pe cei de langa voi. Poate uneori ei spun cuvinte nu prea accentuate, ce trec pe langa urechile voastre "Ia-o mai incet!", dar poate veni un moment in care sa va spuna clar si raspicat si cu repros, ca paharul a dat pe afara.

Pot fi cupluri care divorteaza si atunci Saturn pe Nodul Karmic creeaza senzatia de nimic, de pauza, de rupere, de pierdere. De obicei, femeile sunt mai degraba victime. Barbatii Capricorni se detaseaza brusc si mai mult ei dau lovitura de gratie. Nu este insa o regula. Pe langa perioada de eclipse, jumatatea lui iunie aduce conflicte.

Ar mai fi cineva despre care nu am vorbit. Despre Scrooge cel morocanos. Singuraticul, burlacul, sarcasticul Capricorn, ajunge la concluzia ca are o coarda sensibila si este dispus sa renunte la singuratate, incet, incet.

Chiar si 2019 debuteaza la 4 dimineata pe 1 ianuarie cu intrarea lui Marte in Berbec, care pentru voi este casa casei sau a familiei.

Tot acolo Uranus, ce mai ramane pana pe 7 martie, poate genera impreuna cu Marte si in tensiune cu axa Destinului, in special la jumatatea lui februarie, adevarate perturbatii acasa. Cei care sunt in "mutari" sau incearca sa se adapteze in case noi sau isi propun aceste schimbari, probabil ca vor lua firesc acest tranzit sau putini vor fi luati prin surprindere de decizia partenerului de viata de a se muta in curand. Nu veti avea mut timp de digestie a acestei idei. Probleme ridica doar plecarea unuia dintre parteneri din domiciliu, ca urmare a unor neintelegeri. Acest fapt poate duce spre un posibil divort.

Atentie la cheltuieli si bani pana la 3 mai.

Nu va dati demisia, daca nu aveti un alt angajament. Sunteti puternic ispitit de a cheltui, iar cumparaturile online devin o ispita. Atentie unde platiti cu cardul. Poate fi clonat. Pana in mai nu este o perioada prea buna pentru investitii, decat pentru cheltuielile obligatorii si urgente. Nu va luati masina anul acesta, daca nu arde.

Atentie la accidente, incidente si amenzi. Daca doriti sa va inscrieti la scoala de soferi dupa 3 mai cred ca veti avea putin ghinon si nu veti gasi instructorul potrivit. Ce trebuie sa faceti? Sa-l schimbati. Atentie mare si la comunicare de orice gen, verbal sau scrisa. Spuneti lucruri regretabile sau scrieti mesaje compromitatoare. Elevii au un an dificil, se imprastie sau fac greseli. Evitati cursuri de orice gen din 3 mai incolo. Posibil va veti pierde vremea. Se pare ca evolutia voastra spirituala consta in ce descoperiti singuri mai intai. Contractele de vanzare, cumparare, activitatile comerciale pot suferi dupa luna mai, de aceea este nevoie de atentie suplimentara.

Cu sanatatea ar trebui sa stati mult mai bine, din moment ce Jupiter, Marele Benefic va vindeca pana in 2 decembrie. Jupiter este ingerul din spate, chiar daca anul este mai dificil. Va da acel sentiment, ca indiferent prin ce treceti, va fi bine. Mai sensibile sunt dantura, oasele, stomacul, atentie cu Saturn pe prima casa, sunt interzise cu desavarsire interventiile chirurgicale estetice. Luati-va anii, asa cum vin. Este posibil sa scoateti o ungie, o alunita, sa ramaneti cu o cicatrice, dar nu este momentul sa va micsorati sanii sau sa micsorati nasul, pentru ca exista riscul unor erori ireversibile. Oasele pot fi o problema, dar ca de obicei. Unii Capricorni mai pierd din mobilitate si din potentialul de a face sport.

Sentimental sunt multe lucruri care se pot desfasura in spatele cortinei si acest lucru se coreleaza destul de mult cu problemele generate de axa Vietii pe casa casatoriei. In ianuarie si noiembrie Venus il intalneste pe Jupiter pe ultima casa si pare ca aveti o bucurie interioara extrm de puternica, dar inca imposibil de adus in plan real. Asa cum spuneam, Uranus trecand pe casa iubirii coloreaza extrem de variat Universul vostru relativ conservator.

Atentie doar in jur de 24, 25 martie sa nu faceti greseala de a amesteca iubirea cu banii. 2019 poate fi anul iubirilor imposibile, a iubirilor la distanta, dar si a promisiunilor de viitor, a planurilor de casatoriei, facute cu rabdare si cu sentimente asezate.

Veti incheia anul cu bine, pentru ca sunteti urmatorii la rand pentru a-l gazdui pe Jupiter cel norocos. Din 2 decembrie deveniti mai increzatori in fortele voastre si poate datorita faptului ca mare parte din sarcini se vor incheia.