HOROSCOP CASSANDRA 14-20 octombrie 2019. Se anunţă zile pline de belşug, plouă cu noroc pentru multe zodii

BERBEC 21.03-20.04: Mercur este situat vizavi de Berbec, asa ca acum va va ajuta sa clarificati si sa explicati lucrurile cu unul dintre prieteni, cu un partener sau cu jumatatea dumneavoastra. Vremea este prielnica discutiilor despre dificultatile care apar in relatiile intime. TAUR 21.04-21.05: Aceste zile sunt prielnice pentru munca mentala, deoarece veti fi mult mai atenti la detalii decat de obicei. S-ar putea sa doriti sa perfectionati o anumita tehnica de care aveti nevoie pentru munca. GEMENI 22.05-21.06: Mercur va calatori prin cea mai distractiva parte a graficului dumneavoastra oferindu-va o multitudine de sanse ca sa va exprimati ideile creative celorlalti. S-ar putea sa descoperiti ca sunteti buni ascultatori si chiar sa-i ajutati pe cei care va solicita. RAC 22.06-21.07: Acum reflectati mai mult asupra propriului trecut, inclusiv asupra amintirilor din copilarie. Multi dintre dumneavoastra se vor ocupa de reparatii prin casa, de redecorari sau de implinirea unor proiecte amanate de ceva timp. LEU 22.07-22.08: Ritmul zilelor dumneavoastra se va accelera in urmatoarea perioada. Va veti implica in activitati intelectuale mai mult decat de obicei si cu siguranta acesta nu este momentul potrivit relaxarii. Dimpotriva! FECIOARA 23.08-22.09: Mercur va calatori prin una dintre casele dumneavoastra de bani, ceea ce inseamna ca va veti gandi mai mult la ce apreciati in viata. Desigur, va vor preocupa indeosebi afacerile, fluxul numerar, castigurile si cumparaturile. BALANTA 23.09-22.10: In aceasta saptamana aveti capacitatea de a va examina cu o mai mare obiectivitate. Veti avea priceperea necesara la negocierea si discutarea contractelor. Este posibil sa simtiti nevoia de a iesi, de a calatori, dar nu pe distante lungi. SCORPION 23.10-21.11: Sunteti unii dintre nativii cei mai retrasi ai zodiacului si zilele acestea veti simti nevoie chiar de izolare. Veti alege sa pastrati propriile pareri pentru dumneavoastra si sa nu le comunicati altora, chiar daca ar trebui. SAGETATOR 22.11-21.12: In aceste zile va veti gandi mult la propriile obiective si daca acestea sunt potrivite pentru dumneavoastra. Va faceti o lista, stabiliti prioritatile si taiati tot ce nu va convine. Ceea ce ramane este esentialul! CAPRICORN 22.12-19.01: Va faceti planuri ce tin de viata profesionala sau orice altceva are legatura cu cariera sau reputatia publica. Este un moment prielnic pentru a incepe noi studii care va vor ajuta in profesie. VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti dornici sa va largiti orizonturile si sa aflati cat mai multe despre locuri straine, lege, filozofie sau cunostinte superioare. S-ar putea chiar sa va intereseze un alt stil de viata, mai ales daca sunteti atras de acesta. PESTI 19.02-20.03: Veti avea ocazia sa va priviti spre interior si sa reflectati asupra adevarurilor profunde despre voi insiva. S-ar putea chiar sa descoperiti ca aveti o gandire sincronizata cu a celor cu care purtati discutii.

