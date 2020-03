Horoscop Cassandra 16-22 martie. Karma pozitivă, toate vin servite pe platou. Cine va avea conturile pline, cine va avea noroc în amor

BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile este usor sa fiti diplomati si fermecatori. Este vremea prielnica pentru noi cumparaturi. Poate va veti reinnoi garderoba sau poate va schimbati pieptanatura.

TAUR 21.04-21.05: Luati legatura cu prieteni vechi, ceea ce ar putea fi distractiv. Pentru unii dintre dumneavoastra incepe o noua relatie romantica. In weekend munciti din greu si orice ati face va iese bine. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Mentineti relatiile bune cu ceilalti si in special cu oamenii creativi si cu simt artistic. Pe la jumatatea saptamanii se iveste o disputa legata de o proprietate comuna, o mostenire sau despre resursele altora. Fiti rabdatori!

RAC 22.06-21.07: Parca cineva va indeamna sa calatoriti si sa explorati locuri noi, sa faceti ceva pentru a oferi vietii dumneavoastra mai multe emotii. Multi va veti gandi sa incepeti un nou curs sau sa va intoarceti la scoala.

LEU 22.07-22.08: Va simtiti ravasiti din pricina problemelor financiare, in special mostenirile, proprietati comune, impozite si datorii. Trebuie insa sa faceti tot ce va sta in putere pentru a reveni la normal. Atata timp cat lucrurile sunt confuze, psihic sunteti trasi in jos.

FECIOARA 23.08-22.09: Atentia este indreptata spre prietenii si parteneriatele apropiate. Exista posibilitatea sa atrageti din trecut fosti parteneri de pe urma carora puteti beneficia financiar. Oamenii din jur va vor oferi lucruri sau va vor face favoruri. Succes!

BALANTA 23.09-22.10: Este declansata o activitate si un haos sporit legat de casa dumneavoastra, ceea ce ar putea sa va deranjeze pentru ca va place armonia. Primiti o singura binecuvantare care face cat toate: relatiile vor functiona excelent!

SCORPION 23.10-21.11: Este o perioada minunata pentru romantism, socializare, activitati distractive legate de copii sau o evadare in vacanta. Din fericire, problemele de la locul de munca se rezolva si va vor ajuta mult si colegii.

SAGETATOR 22.11-21.12: Va concentrati pe casa, familie, parinti si viata privata. Totusi, veti reusi sa impachetati si sa rezolvati o multime de detalii legate de probleme vechi de casa sau de familie. Veti reusi, daca va organizati, sa scapati de ceea ce nu mai aveti nevoie.

CAPRICORN 22.12-19.01: Va irita un pic situatia provocata de cateva intarzieri in transport, probleme cu masina, confuzii legate de telefoane sau computer, ori programari ratate. Din fericire, dispuneti de suficienta energie pozitiva pentru a va stimula sa duceti lucrurile la bun sfarsit.

VARSATOR 20.01-18.02: In aceste zile veti aprecia frumusetea imprejurimilor si veti vedea cata dragoste exista in viata dumneavoastra. Fiti vigilenti insa. Se pare ca nu toata lumea din jur va priveste cu ochi buni.

PESTI 19.02-20.03: Sentimentul ca sunteti dezorganizati va crea mici obstacole in calea dumneavoastra. Aveti grija sa nu eliminati frustrarile pe seama prietenilor cei mai buni. Nu toata lumea va suporta toanele!