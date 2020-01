HOROSCOP CASSANDRA 2020. Bani, dragoste, sănătate, carieră. Esste un an de răscruce pentru multe zodii

BERBEC 21.03-20.04: Viata personala. Accelerati si cuceriti lumea! Sunteti nativi apartinand elementului Foc, care sunt gata pentru orice provocare le aduce viata, iar anul acesta nu e diferit cu nimic. Va hraniti energia de la dinamica planeta Marte, iar 2020 incepe cu aceasta agresiva planeta in Sagetator, semnul aventurii si al cunoasterii. Pe la mijlocul lunii martie, Soarele va viziteaza semnul si ramane aici pana la jumatatea lunii aprilie, asa ca veti fi inspirati de ziua dumneavoastra de nastere. Oricine indrazneste sa va stea in cale acum, trebuie sa aiba grija, rabdarea este zero pentru cine se impotriveste.

Dragoste. - Exista o stabilitate pe tot parcursul anului. Cand vine vorba despre viata amoroasa, Venus este responsabila, ea guverneaza iubirea si placerea, care sunt esentiale pentru fericirea dumneavoastra. Anul acesta, cuplurile traiesc dragostea intr-un ritm molcom, ceea ce poate determina partenerul sa va gaseasca atat dezarmanti, cat si fermecatori. Zeita dragostei se muta in zodia dumneavoastra la inceputul lunii februarie, asa ca iubirea devine mai agresiva. Incercati sa nu va vedeti jumatatea ca pe cineva pe care doar sa-l cuceriti.

Persoanelor singure le iese in cale cel mai norocos tranzit spre sfarsitul lunii martie. Aceasta este definitia exacta a norocului in dragoste. Sfatul ar fi sa nu refuzati sa traiti acest sentiment fericit. Meritati sa va distrati de minune, sa cunoasteti oameni noi si poate asa va gasiti perechea.

Cariera si bani. - Tot anul nu faceti altceva decat sa munciti din greu. Guvernatoarea zodiei dumneavoastra, puternica Marte, incepe anul in Sagetator, asa ca ar trebui sa fiti capabili sa mergeti mai departe cu toate proiectele incepute. Cu toate acestea, abia de la mijlocul lunii februarie puteti incepe sa va faceti treaba. Marte intra in Capricorn, iar acest duo dinamic va da impulsul de a reusi dincolo de cele mai salbatice vise.

De la inceputul lunii martie, Venus se muta in Taur, semn care iubeste cel mai mult banii si va da permisiunea de a incepe acumularea de capital propriu. Acum faceti rost de multe oportunitati financiare si nu va va fi frica sa munciti din greu cand se va ivi sansa.

TAUR 21.04-21.05: Viata personala: - In acest an dragostea pentru confort va motiveaza sa realizati cateva lucruri grozave! Venus, zeita iubirii si a banilor este guvernatoarea dumneavoastra, iar pe masura ce inaintati in noul an, mintea vi se va deschide catre noi idei. Totusi va simtiti mai confortabil abia din martie si pana la inceputul lui aprilie, si apoi din nou in Balanta la sfarsitul lunii octombrie. Atunci placerea si pasiunea se vor combina si va veti bucura de cele mai fine lucruri in viata.

Dragoste. - Profitati de oportunitatile romantice din acest an! Asteptati cu nerabdare sa va bucurati de o legatura mai profunda si mai spirituala cu actualul partener, in timp ce va petreceti timpul relaxandu-va visand la zilele frumoase. Iubitoarea Venus intra in Rac la inceputul lunii august, cand energia dumneavoastra este concentrata pe casa si familie.

Taurii singuratici se vor concentra pe un posibil partener abia la inceputul lunii martie. Amintiri placute revin in perioada retrograda de la jumatatea lunii mai pana la sfarsitul lunii iunie si va ofera sansa de a face o pauza si sa reganditi lucrurile. Ar fi bine sa va orientati spre viitor.

Cariera si bani. - Doar obiectivele legate de cariera si rezultatele financiare bune va vor satisface marile asteptari in acest an!

Intr-o nota pozitiva, harnicul Saturn incepe noul an in Capricorn, ceea ce inseamna ca sansa de a va atinge obiectivele este excelenta. Catre sfarsitul lunii martie este posibil sa va orientati catre o schimbare a locului de munca intr-un domeniu cu totul diferit.

Financiar, anul va fi sub semnul marilor economii, induse de Uranus, cel care calatoreste in zodia dumneavoastra. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari provocari cu care va veti confrunta. Tineti cont: riscurile mari obtin recompense banesti la fel de mari!

GEMENI 22.05-21.06: Viata personala: - Anul acesta va conectati cu ceilalti la un nivel superior! Mercur este planeta care va guverneaza si este cea care are cea mai rapida miscare, cand schimba semnele. Se pare ca toata lumea urmareste temutele cicluri retrograde ale lui Mercur, iar dumneavoastra ar trebui sa-i acordati multa atentie. Anul acesta sunt trei perioade delicate: intre 6 februarie si 9 martie, 17 iunie si 11 iulie si 13 octombrie si 2 noiembrie. La sfarsitul lunii august este timpul potrivit sa fiti atenti la detalii. Acum sunt esentiale tot felul de probleme de sanatate pe care ar trebui sa le rezolvati rapid. Ascultati-va corpul si veti avea o sanatate de aur!

Dragoste. - Gasiti noi modalitati de a mentine pasiunea vie in 2020! Experimentati, si sa nu va fie frica sa schimbati lucrurile. Va intereseaza mult sa va indepliniti propriile nevoi, dar de cele ale partenerului tineti cont? Agresiv, Marte se transforma intr-unul dintre semnele pe care le stapaneste (Berbecu) la sfarsitul lunii iunie, asa ca va va arata care este dragostea adevarata in cuplu. Patru saptamani de la inceputul lunii octombrie, Venus va aduce mult romantism si veti descoperi ca dragostea nu este totusi rea.

Singuraticii Gemeni incep anul gandindu-se daca isi vor gasi in sfarsit dragostea sau vor ramane singuri. Totul tine de dumneavoastra! Tineti cont ca traiti o singura viata si trebuie sa dati frau liber sentimentelor. Cu siguranta va veti cauta partenerul ideal, dar poate fi greu sa gasiti pe cineva care sa se potriveasca cu sufletul pereche care este in imaginatia dumneavoastra.

Cariera si bani. - Incercati sa luati in serios cariera si finantele in acest an! Anul acesta va veti asuma responsabilitatile pentru propria cariera si va ganditi sa faceti cateva schimbari pentru a imbunatati starea pe termen lung. Fiti atenti la tranziturile lui Saturn. Moderatia si prudenta sunt legate de miscarile acestuia, asa ca aveti grija la ajustarile majore.

Abia la sfarsitul lunii august adoptati o abordare conservatoare si detaliata a finantelor. Puneti singuri deoparte niste bani sau angajati pe cineva priceput sa faca acest lucru. Analizati logic viitorul apropiat si deveniti extrem de seriosi.

RAC 22.06-21.07: Viata personala: - Stabiliti-va o prioritate inca de la inceputul anului! Luna, astrul care va guverneaza emotiile, ar trebui urmarita indeaproape ca sa va intelegeti mai bine starile prin care treceti. La mijlocul lunii ianuarie are loc o eclipsa de Luna, asa ca puteti simti efectul durabil al acesteia, fiind strans legata de relatiile de familie, in special relatia parinti-copii. O noua eclipsa de Luna are loc la sfarsitul lunii iunie si va ofera sansa de a reporni si incepe pe o alta cale. Sfarsitul lunii iunie si toata luna iulie este momentul perfect pentru a-i ingriji pe cei dragi, mai mult decat o faceti de obicei.

Dragoste. - Pentru o fericire completa, pastrati-va prioritatile in ordine! Sunteti adevarati romantici si va bucurati de dragostea in cuplu. Comunicarea este foarte importanta pentru dumnea-voastra, astfel ca ciclurile retrograde ale lui Mercur joaca un rol capital pentru capacitatea dumneavoastra de a va exprima sentimentele. Atentie la perioada 8 august – 6 septembrie cand puteti ramane usor insarcinata sau sa primiti vesti bune despre o adoptie ori ca veti fi bunici!

Nativii Rac care sunt singuri au tendinta de a deveni gelosi pe cei care au fost intotdeauna norocosi in dragoste. Puteti obtine ceea ce doriti daca va concentrati pe obiectivele romantice. Exceptia anului are loc la inceputul lunii septembrie, cand este posibil sa va indragostiti la prima vedere.

Cariera si bani. - Continuati sa lucrati din greu pentru recompense maxime! Pe langa dragoste, Venus controleaza si finantele, asa ca pe la inceputul lunii martie are loc un meci perfect. Acum, investitiile pe care le faceti ar trebui orientate pe termen lung. Fiti deschisi la noi oportunitati.

Ar trebui sa va preocupe sa strangeti ceva bani, fara a cheltui sume exorbitante. Jupiter, planeta norocului pentru dumneavoastra, petrece o mare parte din an in Capricorn, ceea ce inseamna ca va faceti singuri norocul prin munca si daruire.

LEU 22.07-22.08: Viata personala: - Fiti cei mai buni! Va place sa va concentrati pe proiecte, asa ca inca de la inceputul anului, Soarele, conducatorul dumneavoastra, este in Capricorn si veti face lucruri de pe urma carora va gasiti gloria. Totusi, situatia se schimba pana la sfarsitul lunii iulie, cand trece in zodia Leu si veti straluci. In urmatoarele patru saptamani veti petrece si veti adauga culoare in viata celor dragi. Noua eclipsa a Lunii de la sfarsitul lunii iunie este stralucitoare. Aceasta perioada aduce schimbari emotionale pe care nu le veti putea ascunde.

Dragoste. - Faceti din „distractie” cuvantul-cheie pentru dragoste in 2020! Va doriti ca partenerul si relatia de cuplu sa fie in concordanta cu ce aveti dumneavoastra in cap si veti fi profund dezamagiti daca nu se intampla acest lucru. La inceputul lunii iunie are loc o eclipsa de Luna in semnul Sagetator si va schimba modul de interactiune cu partenerul de viata. Daca in aceasta perioada calatoriti impreuna, lucrurile vor evolua interesant si plictiseala nu ar trebui sa fie o problema.

Pentru nativii singuratici inceputul anului le poate aduce pe cineva alaturi. Luna Noua de la mijlocul lunii august va lumineaza imaginatia, va ajuta sa va ganditi la noi modalitati de a va imbunatati viata si s-ar putea sa doriti sa traiti mereu alaturi de cineva.

Cariera si bani. - Puteti sa va construiti singuri succesul in acest an! Orele suplimentare de munca ar putea deveni o obisnuinta pe masura ce va indepliniti obiectivele in cariera. Cand locul de munca devine prioritatea dumneavoastra, atunci succesul e garantat.

Un mare tranzit care va poate afecta finantele in acest an este Uranus, care se deplaseaza in Taur de la mijlocul lunii august pana la sfarsitul anului. Si nu va ganditi ca ar putea avea loc modificari in rau. Ar putea aduce o schimbare in cariera sau un al doilea loc de munca pentru a-l suplimenta pe cel actual.

FECIOARA 23.08-22.09: Viata personala: - Aveti grija de mintea si de corpul dumneavoastra in acest an! Mercur, planeta care va guverneaza, va seteaza un ton optimist pentru tot anul. Exista trei perioade retrograde ale acestui astru in acest an: intre 6 februarie – 9 martie, 17 iunie – 11 iulie si 13 octombrie – 2 noiembrie. In acele zile lucrurile sunt puse intr-un anumit impas, iar actiunile dumneavoastra pozitive le pot anihila. Logica va evita obstacolele si va face fata dilemelor. Ultimele zile de vara sunt perfecte pentru a elimina excesele si a va organiza mai mult.

Dragoste. - Dragostea poate sa nu fie o prioritate, dar persoana iubita sigur da! S-ar putea sa nu fiti unul dintre cele mai romantice semne ale zodiacului, dar aveti momentele dumneavoastra. Minunata Venus este cea care va croieste drumul spre casa sensibilitatii si va face mai usor sa seduceti si sa fiti sedusi, precum si sa iertati si sa cereti iertare. Exista Luna Noua la sfarsitul lunii mai, care va face sa vorbiti mai mult si sa aveti o multime de idei mari pe care sa le discutati cu partenerul de cuplu.

Nativii Fecioara singuri vor arata ca sunt dispusi sa lupte daca persoana pentru care o fac este importanta. Luna Plina de la inceputul lunii martie va poate accelera partea critica, ceea ce nu este intotdeauna un lucru bun. Totusi, ar trebui sa va faceti timp pentru persoana iubita si aceasta va va demonstra ca merita efortul...

Cariera si bani. - Munciti din greu pentru ceea ce va doriti in 2020! Daca sunteti rabdatori si disciplinati, inceputul anului poate fi productiv. Vi se vor oferi responsabilitati suplimentare care pot duce spre o marire a veniturilor. La sfarsitul lunii aprilie se creeaza o oportunitate pentru a face bani in plus, mai ales cand vine vorba de utilizarea comunicatiilor sau a tehnologiei pentru a avansa in cariera.

Cu toate acestea, Uranus va fi ca un magnet in acest an si veti obtine cele mai bune recompense, daca insa va veti asuma anumite riscuri, in anumite momente. In perioada retrograda de la mijlocul lunii august pana la sfarsitul anului veti dori sa reflectati mai mult decat sa actionati.

BALANTA 23.09-22.10: Viata personala: - Sentimentul de corectitudine va conduce spre succes! Minunata planeta Venus va crea un flux romantic, de iubire visatoare, care va va ajuta sa fiti mai intelegatori, iertatori si afectuosi. Venus calatoreste in Balanta incepand cu sfarsitul lunii octombrie, punand relatiile apropiate in centrul atentiei. De la mijlocul lunii mai pana la sfarsitul lunii iunie, Venus are un ciclu retrograd si va va determina sa ganditi profund la propria viata si va veti putea gasi echilibrul si pacea pe care o apreciati atat de puternic.

Dragoste. - Ascensiunea si coborasurile dragostei vor merita efortul anul acesta! Chiar daca lucrurile uneori functioneaza prost in relatia de cuplu s-ar putea sa treceti cu vederea unele probleme vizibile. Luna Plina de la inceputul lunii aprilie va oferi partenerului dumneavoastra tot felul de beneficii. In aceste zile trebuie sa renuntati sa luati decizii in graba, in special cele pe termen lung.

Atunci cand intalnesc persoana potrivita, singuraticele Balante isi vor manifesta imediat sentimentele. Trecerea lui Venus spre Pluto de la sfarsitul lunii februarie va poate face mai nesiguri decat in mod normal, iar gelozia poate iesi la suprafata. Luna Noua de la mijlocul lunii octombrie va ofera optimism in viata amoroasa. Acum pot sa apara noi oportunitati de a cunoaste oameni noi.

Cariera si bani. - Obtineti ceea ce doriti daca lucrati din greu pentru asta! Majoritatea oamenilor vor sa aiba noroc la bani si nici dumneavoastra nu faceti exceptie. Daca aveti banii necesari, declansati noi proiecte, daca nu, nu renuntati la ispitele materialiste. La inceputul lunii septembrie este unul dintre cele mai bune tranzite solare, care va poate aduce oportunitati mari legate de bani.

Daca doriti sa investiti pentru prima oara sau sa diversificati ceea ce aveti deja, inceputul lunii martie este singura perioada cu potential pe termen lung. Acum nu este recomandata irosirea banilor.

SCORPION 23.10-21.11: Viata personala: - In acest an, nimeni si nimic nu va va zdruncina increderea! Contemplativul Pluto petrece anul in Capricorn, asa ca este important pentru dumneavoastra sa obtineti ceea ce doriti. S-ar putea sa parcurgeti distante mari pentru a va reinventa si acesta va fi anul dumneavoastra! Soarele trece prin Scorpion de la sfarsitul lunii octombrie si pana la sfarsitul lunii noiembrie, evidentiind calitatile dumneavoastra.

Dragoste. - Iubirea si surprizele placute va vor conduce anul acesta! Dupa ce in ianuarie va bucurati de o luna plina de romantism, in februarie starea cuplului dumneavoastra va evolua mult mai rapid. Pe la mijlocul lunii mai, cand Pluto este in Pesti, visele si fanteziile devin vii si va fi greu sa atingeti obiective pe termen lung atunci cand nu sunteti siguri pe detalii. De la inceputul lunii octombrie va faceti un plan logic care va va ajuta sa readuceti relatia de cuplu exact in locul in care doriti sa fie.

Singuraticii nativi Scorpion isi petrec mult timp in cautarea sufletului pereche. Este in regula sa visati la dragostea perfecta, dar nu trebuie sa va abandonati propriile obiective pentru a fi alaturi de aceasta. Ar trebui sa fiti constienti ca daca Jupiter calatoreste in Capricorn anul acesta, atunci s-ar putea sa faceti mari eforturi pentru a va gasi relatia pe care o cautati.

Cariera si bani. - Ambitia va duce departe! Harnicul Saturn se deplaseaza in semnul Capricornului la inceputul anului si asta este o veste buna pentru ambitiosii Scorpioni care au obiective legate de cariera si pe care le doresc sa le implineasca pana la sfarsitul anului. Incepand cu jumatatea lunii februarie veti dispune de suficienta energie pentru a duce la beneficii excelente. S-ar putea sa nu primiti imediat recompensele, dar le puteti configura frumos pentru viitor.

Castigurile de bani sunt strans legate de munca grea. La sfarsitul lunii iunie, cand Jupiter se alatura de Pluto, munca grea este determinata de ceea ce sunteti pasionati. Norocul este de partea dumneavoastra, acum ati putea transforma un hobby intr-o afacere.

SAGETATOR 22.11-21.12: Viata personala: - Visele pot deveni realitate! Norocul va fi direct legat de actiunile proprii in acest an, asigurandu-va ca veti avea realizari daca veti munci din greu si va veti modela activ viitorul. Perioada retrograda a planetei guvernatoare, Jupiter, de la mijlocul lunii mai pana la jumatatea lunii septembrie, va ofera sansa de a va revizui obiectivele. Ciclurile de 6 saptamani de la jumatatea lunii februarie, mijlocul lunii iunie si mijlocul lunii octombrie pot fi marcate de ingreunari de situatii, intarzieri din cauza influentei retrogradului Rac. Bazati-va pe instincte pentru a putea trece usor peste dificultati.

Dragoste. - Dragostea va poate duce pe culmi in acest an! Sunteti spirite libere, dar cand va aflati intr-o relatie, sunteti cele mai loiale semne. Sfarsitul lunii februarie este un moment bun pentru a realiza multe lucruri in comun cu persoana iubita. Daca aveti copii sau animale de companie, va trebui sa iesiti din aceasta stare visatoare si sa aveti grija mai mult de acestia.

Lasati trecutul pentru a putea trece in viitor! Asta ar fi insemnul pentru singuraticii Sagetatori. Luna Plina este in Sagetator la inceputul lunii iunie si acest lucru emana o atmosfera multumitoare. Nu veti regreta nimic din experientele acumulate, chiar daca acestea nu au fost ideale.

Cariera si bani. - Saltul peste problemele financiare va poate economisi timp si bani in viitor! Da, ati trecut prin tot felul de neplaceri, dar ar trebui sa fiti pregatiti sa primiti si recompensele. Sfarsitul lunii martie va permite sa amestecati lucrurile si sa va simtiti bine, pentru prima oara, in cariera. Perioada retrograda a lui Saturn de la mijlocul lunii mai pana la sfarsitul lunii septembrie va ofera timp pentru a intrerupe si a reflecta asupra miscarilor legate de serviciu din ultima perioada.

Uranus se muta in Taur in acest an, provocand tot felul de agitatii financiare, atat personal, cat si global. Majoritatea nativilor Sagetator nu isi planifica mult banii dar este singura data cand puteti beneficia de strategii financiare pe termen lung.

CAPRICORN 22.12-19.01: Viata personala: - Combinati vechiul cu noul pentru a avea mai mult succes! Va trebui sa va concentrati in special asupra obiectivelor dumneavoastra pentru a putea fi in concordanta cu propriul scop al vietii. Pentru a atinge potentialul maxim trebuie sa fiti dispusi sa faceti schimbari. Un Capricorn muncitor nu se teme niciodata sa faca tot ce trebuie pentru a urca in varf. Perioada retrograda a lui Saturn incepe la mijlocul lunii mai, iar acest ciclul va ofera un respiro si va incurajeaza sa priviti peste umar situatia.

Dragoste. - In 2020, sunteti dedicati iubirii! Aveti reputatia ca sunteti nativi cu inima rece, dar acest lucru nu este deloc adevarat. La inceputul lunii aprilie, este momentul ideal pentru a va asuma un angajament pe termen lung. Venus intra in Rac la inceputul lunii august, subliniind latura romantica si emotionala a cuplului dumneavoastra. Modul in care priviti relatia s-ar putea schimba si sa fie mai sentimental, mai afectuos.

Nativii singuri ai acestei zodii, daca isi asuma responsabilitatile atunci vor merge mai departe. Venus intra in Gemeni la inceputul lunii aprilie, iar dumneavoastra veti cauta o conexiune intelectuala solida cu cineva. Veti pune accentul pe o dragoste de lunga durata. Potrivirea perfecta poate fi cu o persoana mai in varsta decat dumneavoastra.

Cariera si bani. - Ecuatia nu s-a schimbat: munca grea + daruire = succes! Saturn, planeta care va conduce, va conduce motivatia si ambitia, calatorind constant in primele trei luni ale anului. Cu alte cuvinte, va trebui sa va concentrati si recompensele vor veni pana la urma. Abilitatile si experienta vor face mai mult decat efortul si disponibilitatile de a invata.

Jupiter este planeta care aduce norocul, iar in acest an calatoreste prin zodia dumneavoastra, asa ca intr-adevar veti castiga usor banii. Asteptati conjunctia Jupiter-Saturn de la sfarsitul anului, iar acest tranzit va va pune intr-o pozitie excelenta pentru a prinde marea oportunitate.

VARSATOR 20.01-18.02: Viata personala: - Noul an este plin de schimbari si provocari! Uranus este cea care experimenteaza, iar Taurului ii place sa adopte o atitudine conservatoare, iar amestecul dintre cele doua creeaza o energie cam nepotrivita. Perioada retrograda a astrului guvernator, Uranus, este de la mijlocul lunii august pana la sfarsitul anului, ceea ce ar trebui sa va ofere o usoara pauza de la nevoia de rebeliune din dumneavoastra. Fiti pregatiti pentru adevarate batalii interioare care va pot conduce spre stari nervoase si irascibilitate. Va place libertatea, dar nu trebuie sa prosperati prin haos.

Dragoste. - Nu trebuie sa va pierdeti pentru a fi indragostiti! Conversatiile cu partenerul de viata ar putea intra intr-un con neobisnuit pentru primele sase saptamani ale anului. Este usor sa spargeti gheata pe subiecte ciudate, precum tabuuri sau teorii ale conspiratiei. Atunci cand Luna Plina trece prin Varsator, la inceputul lunii august, daca va aflati intr-o relatie, situatia poate lua o turnura neobisnuita. Veti dori sa petreceti mult timp alaturi de partener.

Varsatorii singuri vor constata ca este greu sa reziste iubirii atunci cand vine persoana potrivita la intalnire. Acest moment se va petrece la inceputul lunii august, cand Venus intra in Rac. O Luna Noua in zodia dumneavoastra va indica la sfarsit de ianuarie ca viata amoroasa va lua o turnura buna in acest an.

Cariera si bani. - Fiti fidel cu dumneavoastra si banii vor veni! In primele trei luni ale anului veti lucra din greu si veti castiga bani, obtinand si recunoasterea care poate duce la promovarea in cariera. Cu toate acestea, la sfarsitul lunii martie veti dori sa va eliberati de restrictii si va veti schimba actuala ocupatie.

Generoasa Jupiter va poate ajuta sa va extindeti averea, iar succesul poate fi atins daca va mentineti atentia concentrata pe finalizarea lucrarilor incepute. Perioada retrograda de la mijlo-cul lunii mai pana la jumatatea lunii septembrie va va indemna sa va examinati moralitatea in raport cu finantele si daca nu este in regula cu ceea ce faceti, sa va opriti.

PESTI 19.02-20.03: Viata personala: - Un amestec de iluzie si realitate va va modela anul 2020! Planeta guvernatoare, Neptun, va va sustine abordarea idealista a vietii, mai ales ca subconstientul dumneavoastra este ca o fereastra deschisa si ceea ce doriti se va realiza. Perioada retrograda a Neptunului apare la sfarsitul lunii iunie si va dura pana la sfarsitul lunii noiembrie, ceea ce inseamna ca veti fugi de confruntarea cu realitatea. Soarele pluteste in Pesti de la sfarsitul lunii februarie pana la sfarsitul lunii martie. Pentru ca sunteti ultimul semn zodiacal si pentru ca acest tranzit are loc in timpul echinoctiului de primavara, este un moment ideal pentru un nou inceput.

Dragoste. - Optiunile dumneavoastra cresc o data cu inaintarea in an! La inceputul lunii veti mai trai cateva sentimente de neliniste care ar putea duce spre nesiguranta relatiei de cuplu. Considerati-va norocos daca veti trece usor prin aceasta tranzitie. Din fericire, inceputul lunii octombrie va ofera posibilitatea sa lasati in urma toata negativitatea. Incepeti capitole noi si veti inchide pe cele vechi, fara nicio remuscare.

Viata persoanelor singure din aceasta zodie va obtine un impuls la sfarsitul lunii februarie, cand este Luna Plina si va ajuta sa vedeti partea pozitiva a iubirii, precum si asemanarile care va leaga de cineva. Daca va simtiti gata sa va gasiti pe cineva cu care sa impartasiti viata in continuare, o puteti face la inceputul lunii august, cand Venus intra in Rac.

Cariera si bani. - Profitati de fiecare oportunitate care va iese in cale! Venus va ghideaza viata amoroasa, dar poate conduce si finantele. Acest lucru se intampla la inceputul lunii martie, cand intra in Taur. Daca ati avut norocul sa economisiti, acum este momentul ideal sa va investiti economiile. In caz ca va simtiti incorsetati din punct de vedere financiar, acesta este anul dumneavoastra pentru a renunta la reponsabilitatile financiare.

Succesul financiar va fi insa legat si de cat de greu sunteti dispusi sa munciti. Puternicul Marte va poate afecta succesul carierei, iar pozitia sa in Berbec de la sfarsitul lunii iunie este un moment excelent pentru a pasi mai departe ca lider.