HOROSCOP CASSANDRA. Ce zodii vor avea un weekend de vis

BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va veti concentra pe probleme din trecut si in special pe cele legate de familie si casa. Multi dintre dumneavoastra va veti auzi cu cineva cu care nu ati mai luat legatura de ceva vreme.

TAUR 21.04-21.05: Ritmul zilelor dumneavoastra se va accelera in aceste zile, mai ales ca faceti cateva calatorii scurte, va petreceti timpul cu fratii, rudele si vecinii sau participati la tot felul de intalniri. Va ocupati timpul si cu cititul sau invatati ceva.

GEMENI 22.05-21.06: Accentul acestor zile se pune pe bani si pe castiguri suplimentare. Aveti destule idei despre cum sa va cresteti veniturile si pe unele le veti pune in aplicare. Este o saptamana ideala si pentru a schimba garderoba.

Horoscop Camelia Pătrăşcanu 13-19 iulie. Ce zodii au o săptămână fantastică

RAC 22.06-21.07: Soarele este in semnul dumneavoastra si va ofera sansa sa va reincarcati bateriile pentru tot restul anului. Tot datorita puterii Soarelui veti atrage oameni catre dumneavoastra si, de asemenea, multe situatii favorabile. Succes!

LEU 22.07-22.08: Venus va incurajeaza sa interactionati cu tot felul de oameni si cu prieteni. Sunt posibile si mici probleme legate de o asigurare, de o proprietate comuna, impozite sau datorii. Nu uitati ca este momentul propice pentru a obtine un loc de munca mai bun!

FECIOARA 23.08-22.09: Venus este acum in partea de sus a graficului dumneavoastra si asta va face sa aratati minunat in ochii celor din jur. Provocarea vine de la inflacaratul Marte, situat opus semnului Fecioara si care poate crea situatii usor enervante.

BALANTA 23.09-22.10: Este singura data din an cand Soarele se afla in varful graficului dumneavoastra, ceea ce inseamna ca veti arata fabulos in ochii celorlalti. Dar, acesta este si motivul pentru care vi se cer si responsabilitati sporite. Succes!

SCORPION 23.10-21.11: Va doriti sa intalniti oameni si sa vedeti locuri noi. Pofta de aventura este sporita si veti porni in scurte calatorii. Singura dificultate este pusa de Mercur retrograd, care ar putea provoca scurte intarzieri.

SAGETATOR 22.11-21.12: Va concentrati mult pe o proprietate comuna si pe averea partenerului. Puteti continua sa cautati modalitati de a va spori veniturile. Mercur retrograd este cel care va va ajuta sa inlaturati anumite detalii din trecut. Folositi aceasta oportunitate.

CAPRICORN 22.12-19.01: Sunteti vigurosi si dinamici in toate treburile zilnice, desi parca aveti nevoie de mai mult somn in aceasta perioada. Este un moment excelent pentru a relationa cu colegii, sa discutati finalizarea unor acorduri sau sa faceti ceva pentru a va imbunatati sanatatea.

VARSATOR 20.01-18.02: Rezolutia dumneavoastra pentru a va organiza mai bine este un lucru minunat. Marte va face sa munciti din greu pentru a castiga bani, pe care insa ii veti cheltui repede. Fermecatoarea Venus promite momente distractive si o buna socializare cu cei din jur.

PESTI 19.02-20.03: Sunteti liberi sa va exprimati, vreti sa faceti tot ce va place, sa va distrati si va ocupati de cei mici cu mai multa atentie. Va bucurati de rezultatele obtinute la redecorarea casei, la renovarea sau incheierea unor proiecte la care lucrati de mult timp.