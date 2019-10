Articol publicat in: Life

HOROSCOP CASSANDRA. Tensiune în relaţia cu familia şi iubita, pagubă în portofel, dar nu pentru toate zodiile

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP CASSANDRA. celebrul astrolog a realizat previziunile pentru săptămâna viitoare. BERBEC 21.03-20.04: Doriti sa va revarsati toata iubirea asupra copiilor, a celor din familie si vor primi mai incantati atentia dumneavoastra. Nu mai considerati timpul petrecut alaturi de ei un lux. Apropiati-va mai mult, glumiti si traiti normal. TAUR 21.04-21.05: Simtiti o tensiune sacaitoare in relatiile cu familia si lucrurile s-ar putea sa nu se calmeze pana la sfarsitul saptamanii. Nu uitati insa ca dispuneti de o disciplina interioara uimitoare si trebuie sa va folositi de ea ca sa depasiti perioada dificila. GEMENI 22.05-21.06: Lucrul de care ar fi bine sa tineti cont este ca toate interactiunile cu ceilalti va vor fi de folos. Nu numai ca vor fi distractive si placute, dar oamenii va vor ajuta, asa ca fiti prietenosi. RAC 22.06-21.07: In aceste zile va veti retrage in spatiul propriu. Ati putea sa-i impacati pe cei care se cearta in jurul dumneavoastra. Fiti atenti insa la ton si mai ales la critici. Nu mai judecati pe toti dupa propriul punct de vedere. LEU 22.07-22.08: Va hotarati sa adoptati un nou stil de viata. Poate veti fi mai atenti la ce mancati si va stapaniti pofta de a consuma prea multe condimente. In weekend, un prieten va tine companie si asta va va relaxa. FECIOARA 23.08-22.09: Va ocupati timpul cu preocupari creative, artistice sau cu cele care implica si miscarea. Cei din jur se bucura sa va vada asa, plini de viata. Puteti chiar sa profitati de momentele benefice ca sa intariti relatiile de prietenie. BALANTA 23.09-22.10: Nu sunteti prea hotarati si nici nu prea stiti pentru ce sa optati. Masura si cumpatarea nu trebuie sa le ocoliti. Nu treceti cu vederea toate problemele care vi se par dumneavoastra neimportante. SCORPION 23.10-21.11: Incepeti saptamana cu un castig ce va va ridica moralul. Nerabdarea va impinge spre gesturi necugetate. Pastrati-va calmul si nu iscati certuri la locul de munca sau acasa. Un pic de diplomatie nu strica! SAGETATOR 22.11-21.12: Doriti sa va puneti ordine in gandurile si in viata dumneavoastra si, daca tot va apucati de treaba, o faceti temeinic. Intocmiti o lista cu prioritati, va concentrati pe munca si va ambitionati sa rezolvati problemele lasate de prea multa vreme deoparte. CAPRICORN 22.12-19.01: Cheltuieli neasteptate va golesc rapid buzunarele si va puneti problema daca nu cumva sunteti prea risipitori. Va preocupa chiar sa adoptati un nou regim de viata care sa va dea mai multa libertate, dar aveti grija sa nu va oboseasca prea tare. VARSATOR 20.01-18.02: Preocuparile legate de casa, familie si persoana iubita va domina gandurile. O frustrare legata de conflictele cu rudele, prietenii sau colegii de serviciu apare pentru ca, pur si simplu, acestia nu pot tine pasul cu dumneavoastra. PESTI 19.02-20.03: Saptamana debuteaza multumitor de benefic si va veti incarca bateriile. In weekend s-ar putea sa mergeti intr-o excursie pentru promovarea afacerilor, insa mai multa relaxare nu strica niciodata. Profitati! loading...

