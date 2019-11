Horoscop Cassandra: Urmează o perioadă minunată, ce zodii au noroc săptămâna viitoare

BERBEC 21.03-20.04: Trebuie sa aveti rabdare cu prietenii apropiati si cu partenerii, in special la inceputul saptamânii, când aveti multe pe cap. Fiti toleranti si faceti bine cât puteti. In weekend se iveste o oportunitate de a calatori. Profitati din plin!

TAUR 21.04-21.05: Vechi prieteni sau fosti parteneri revin pe scena si acesta poate fi motivul pentru care sunteti in contradictie cu cineva. Oricând totul se poate transforma intr-o lupta pentru putere, iar dumneavoastra nu aveti nevoie acum de acest lucru. Tratati totul cu calm.

GEMENI 22.05-21.06: Urmeaza o saptamâna destul de dificila, când veti fi in contradictie cu toata lumea din jurul dumneavoastra. Lucrurile se vor remedia doar daca terminati ce ati inceput, fara a aduce tot timpul critici la adresa celorlalti. Succes!

RAC 22.06-21.07: Multi dintre dumneavoastra se vor ocupa de probleme vechi legate de propriii copii. Dificil va fi sa pastrati linistea acasa, deoarece ceva va va perturba rutina zilnica. Haosul si dificultatile vor necesita multa rabdare. Nu lasati lucrurile sa o ia razna.

LEU 22.07-22.08: Aceasta este saptamâna perfecta pentru a face fata proiectelor de reparatii, deoarece veti termina cu usurinta aceste sarcini. Provocarea va fi ca sunteti in contradictie cu cineva. Solutia este sa va canalizati energia pentru a schimba ce nu va place in jurul dumneavoastra.

FECIOARA 23.08-22.09: Desi aveti o agenda incarcata, trebuie sa va ocupati de intârzieri in transport, de facturi neplatite si de modul in care comunicati. Si finantele va creeaza mici dificultati, pe care insa le remediati rapid.

BALANTA 23.09-22.10: Se reactiveaza o problema financiara veche sau ceva referitor la o achizitie interioara. Gasiti solutia potrivita si veti rezolva situatia fara prea multa bataie de cap. Intre timp, ii fermecati pe cei din jur cu diplomatia personala.

SCORPION 23.10-21.11: Urmeaza o perioada minunata si asta va va stimula energia, atragând situatii si oameni favorabili de partea dumneavoastra. Veti câstiga destui bani ca sa puteti cumpara tot felul de lucruri frumoase pentru cei dragi.

SAGETATOR 22.11-21.12: Este momentul ideal ca sa lucrati singuri. Asezati-va undeva departe de nebunia aglomerata din jur si incepeti sa definiti noi obiective pentru viitorul an. Sunteti un semn orientat spre viitor, asa ca veti fi uimiti de ideile inedite.

CAPRICORN 22.12-19.01: Trebuie sa invatati când sa va retrageti si când sa actionati. Profitati la maxim de faptul ca veti intra in legatura cu niste prieteni mai vechi. Este posibil sa va implicati intr-o poveste de dragoste secreta.

VARSATOR 20.01-18.02: In aceste zile nu ar fi rau sa stati retrasi, fara sa va implicati in discutii aprinse. Totul poate degenera usor in adevarate lupte si finalul nu va fi in favoarea dumneavoastra. Vestea buna e ca va bucurati de caldura prietenilor.

PESTI 19.02-20.03: Sunteti dornici sa invatati si sa explorati noi cai. Creati o impresie fabuloasa celor din jur si mai ales sefilor, parintilor sau profesorilor. Evident, acum este momentul sa cereti o favoare sau sa faceti ce este necesar pentru a inainta in functie. Succes!