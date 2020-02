HOROSCOP CASSANDRA. Se anunţă aventuri la serviciu, un sărut fugar şi o cină romantică. Nu pentru toate zodiile!

BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va va avantaja implicarea in relatiile cu ceilalti din jur. Implicarea acestora in viata dumneavoastra va va incuraja sa va stabiliti obiectivele viitoare si sa schimbati ceva planuri existente.

TAUR 21.04-21.05: Chiar daca nu faceti nimic special, veti arata stralucitor in ochii sefilor, parintilor, profesorilor sau ai autoritatilor. Aceasta este o binecuvantare a Universului si trebuie sa profitati de situatia creata. Este o perioada prielnica pentru o promovare.

GEMENI 22.05-21.06: Oriunde veti merge va veti simti diferiti si aventurieri, deoarece veti invata ceva nou si interesant. Scapati de rutina zilnica, vorbiti cu oameni noi si astfel va veti extinde orizonturile cunoasterii.

RAC 22.06-21.07: Atentia dumneavoastra se muta pe bani, bogatie, bunuri comune si pe relatia cu persoana iubita. Plasarea Soarelui va va intensifica emotiile si va va face sa simtiti totul mult mai intens. S-ar putea sa va aparati un interes comun pentru o proprietate.

LEU 22.07-22.08: Soarele se afla vizavi de semnul dumneavoastra si va va influenta foarte putin, scazand la minim energia, dar va va spori atentia spre parteneriate. Veti avea nevoie de mai mult somn. Acum veti vedea ce reprezinta persoana iubita pentru dumneavoastra.

FECIOARA 23.08-22.09: In aceste zile ies in evidenta toate detaliile ce tin de serviciu, sanatate sau chiar despre relatia cu animalele de companie proprii. Veti dori sa faceti o schimbare majora. Succes!

BALANTA 23.09-22.10: Soarele va fi in semnul dumneavoastra si va face sa va simtiti mai bine, mai liberi si sa faceti doar ce va place. Evident, este o fereastra perfecta pentru a lua o vacanta. Profitati de ocazie si distrati-va.

SCORPION 23.10-21.11: Acum va concentrati pe casa si familie, simtindu-va relaxati in locuinta personala. S-ar putea sa va implicati mai mult ca de obicei in relatia cu unul dintre parinti. In weekend va distrati acasa, in special cu copiii.

SAGETATOR 22.11-21.12: Ritmul zilelor se accelereaza, urmand sa aveti o agenda incarcata de intalniri. Cu toate acestea, va va placea acest ritm aglomerat, deoarece veti invata ceva nou, iar energia va fi pompata de noi descoperiri.

CAPRICORN 22.12-19.01: Soarele este in Casa banilor si a posesiunilor dumneavoastra iar acest lucru va stimula tot ce faceti incercand sa va rezolvati problemele financiare. Ati putea lua in considerare o achizitie majora sau va veti gandi la ceea ce detineti si cum sa va sporiti averea.

VARSATOR 20.01-18.02: Aceasta saptamana este una norocoasa. Aveti sansa sa va incarcati bateriile pentru tot restul anului. Tot Soarele este cel care va atrage asupra dumneavoastra situatii si oameni favorabili.

PESTI 19.02-20.03: Acum este momentul ideal pentru odihna, introspectie si contemplare. Va veti gandi la ce va doriti de acum inainte. Va va avantaja daca va veti lasa suficient timp pentru a va indeplini visele. Succes!