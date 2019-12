HOROSCOP. Ce zodii vor avea un Crăciun magic, pentru cine urmează Sărbători de coşmar

Cele trei zodii care au un Craciun plin de magie

FECIOARA - Ai atat de multe motive pentru a fi entuziasmata de acest nou capitol al vietii tale pe care il incepi in aceasta perioada. Pregateste-te sa fii iubita si apreciata pentru creativitatea ta. Simti fluturasi in stomac si nimeni nu iti poate sta in cale.

CAPRICORN - Stii exact care sunt lucrurile pe care trebuie sa le schimbi la tine pentru a deveni persoana care iti doresti sa fii. In loc sa te simti coplesita si descurajata, te simti plina de energie si gata sa muti muntii din loc. Esti mai puternica si mai increzatoare ca niciodata.

VARSATOR - Te afli in mijlocul unei perioads benefice. Stralucesti de iubire, frumusete, magie si lux. Toata lumea se afla la picioarele tale. Iti place persoana in care te-ai transformat iar cei din jurul tau incep sa observe. Totul merge intotdeauna spre mai bine.

Cele trei zodii care au un Craciun de cosmar

GEMENI - Ti se spune intotdeauna sa nu renunti, insa, cateodata, aceasta poate fi cea mai buna solutie. Daca esti atasata de o relatie sau de un contract care nu duce nicaieri, a venit momentul sa renunti. Aminteste-ti ca tu esti singura ta prioritate, asa ca trebuie sa scapi de toti vampirii energetici.

RAC - Relatiile tale sunt o sursa de stres. Ai de facut alegeti importante si trebuie sa decizi ce valorezi cel mai mult la oamenii din jurul tau. Primesti respectul pe care il meriti? Sunteti pe aceeasi pagina? Te ajuta sa te dezvolti ca persoana?

BALANTA - Este mult mai usor sa asculti mizeria sub pres, insa nu poti fugi de ea la infinit. Trebuie sa iti confrunti fricile si durerea pentru a reusi sa mergi mai departe. Viata ta personala merita mult mai multa atentie din partea ta.