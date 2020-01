HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2020. Pluto, Saturn, Jupiter aduc belşug şi noroc pentru această zodie. Veşti din Casa Străinătăţii

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2020. Regăsim o întreagă armată de planete importante pe această casă astrologică care pentru voi înseamnă relația cu străinătatea, în scop personal sau profesional, avantajele, drepturile, documentele ce le obțineți dincolo de granițele țării și care vă recunosc munca, cetățenia sau șederea în statele respective. Tot aici regăsim studiile pe care doriți să le urmați și aici m-aș referi mai mult la studiile superioare, dar și de a continua după absolvire studii post universitare ce se refera la Master, Doctorat, tot felul de grade, formări, afilieri la foruri ce vă acreditează munca, licențieri, obținerea unor drepturi de muncă independentă, dar și examene și concursuri importante ce vă pot ajuta să ocupați poziții atât în țară, cât și în străinătate, echivalare a unor studii finalizate în țară. Nu în ultimul rând aș pomeni de dorința voastră de a sparge bariere, de a evolua spiritual, de a restabili, în cazuri excepționale, niște recorduri, de a va ridica deasupra unor condiționări ce țin de vârstă, rasă, etnie sau handicap, de a pune mai mult acentul pe credința și pe voința amplificată de protecția pe care v-o oferă credința. Este perfect normal că atunci când vă propuneți obiective importante să vă raportați și la energiile superioare vouă.

Sunteți una dintre zodiile cele mai norocoase în 2020, deoarece Pluton, Saturn, Jupiter, sunt culminante și în semn de pământ compatibil cu voi, exact acolo unde se deschid căile. Aceste planete la care se adaugă la început de an "cei mici" Mercur, Marte, dar și Soarele, formează împreună cu Uranus cel progresist aflat în zodia voastră, aspectele cele mai bune, reușind astfel să transforme și pe cei mai comozi Tauri, în adevărați exploratori. Nu îmi închipui cum ar fi ca în 2020 să nu vrei nimic, să nu faci nimic, pentru că tipul ăsta de energie poate aduce și incercări cu vibrație inferioară, în cazul în care irosiți ce vă oferă Universul generos. Va urma un capitol în care voi discuta despre anumite probleme medicale ce pot apărea în 2020 și pomenesc acum despre asta pentru a va transmite, că dacă aveți idei, îndrăzniți să le puneți în aplicare, oricât efort ar trebui să faceți. Altfel veți avea un an la fel de puternic, însă voința se va testa pe vindecare și găsirea unor soluții medicale atât pentru voi, cât și pentru cei apropiați. Deschideți o pagină în calculator, scrieți-vă pe ea planurile sau dorințele și urmăriți atent realizarea lor. La sfârșit de an, veți fi surprinși.



Avem Jupiter până pe 20 decembrie în Capricorn pe casa străinătății, a studiilor superioare, a justiției, a celei de-a doua căsătorii, a idealurilor și a publicării sau lansării unor creații, precum și a dimensiunii spirituale. Jupiter este bun, norocos, o data lă 12 ani aveți parte de el pe un sector astrologic și este bine să profitați. Jupiter în Capricorn nu este la fel de darnic cum a fost cel de anul trecut din Săgetător, dar vine să vindece un sector cu probleme, vă pune la treabă, însă cu rezultate sigure. Cu Jupiter în Capricorn nu există pierderi dacă munciți și dacă urmați o cale de evoluție sănătoasă, serioasă și bazată pe cunoaștere. Nu există pagubă, decât dacă va mințiți singuri. Este excelent pentru cei care urmează să intre la facultate sau care încep a doua facultate. Jupiter are efecte 12 ani de acum înainte dacă începi ceva nou în prezența lui pe un anumit sector. Este foarte bun pentru cei care vor să călătorească departe și este la fel de bun pentru cei care caută domenii noi atât în țară cât și în afara țării. Munca și studiile în străinătate, ca și căsătoriile cu parteneri străini ori stabilirea definitivă pe alte meleaguri sunt favorizate.



Saturn este cel care adaugă o notă de dificultate acestui sector. Poți face o facultate, dar nu una ușoară. Te poți aventura într-o călătorie, dar este una de răspundere și poate fi avantajos celor care devin ghizi atât pe plan intern, cât și extern, profesori, profesori universitari sau cei care semnează contracte pentru a lucra la manuale sau cărți de specialitate care se publică în cadrul universitar. Pot exista Tauri care doresc să urmeze studii de teologie sau să își urmeze calea într-un domeniu ce se leagă de un talent al lor. Responsabilitatea vine din faptul că aceste căi nu sunt pentru oricine. Să devii preot cere sacrificii. Nu alegeți însă căi grele din ambiție. Pluton este cel care vă pune la teste de rezistență dificile și poate genera schimbări de orientare exact în miezul unei perioade de învățare mai dificilă. Este greu să accepți după ce te chinui cu o facultate 2 ani că nu îți mai place și parcă nici nu mai ai putere să o duci la capăt. Așadar, nu faceți lucrurile doar de dragul de-a le face, ci corelați-le cu misiunea pe care doriți să v-o asumați și mai ales să vă placă pentru a profesa în viitor cu seriozitate. Politica, arhitectura, matematica pot sta printre opțiunile Taurilor.

Sensul vieții stă până la 5 iunie pe casa studiilor medii și ne amintește că nu tot ce vrei să faci în viață se studiază la facultăți. Pentru unii opțiunile țin de o recalificare sau pur și simplu învață să își exercite profesional anumite abilități. Eclipsa de Lună din 10-11 ianuarie vă ajută să clarificați drumul pe care vreți să mergeți.

În același timp, fenomenul anului 2020 are loc tot în ianuarie, tot pe această casă a cercetării în spațiu, minte și spirit ce vă stabilește standarde uriașe, se întinde pe toată luna, dar are grad maxim pe 12 ianuarie. Este vorba despre conjuncția istorică dintre doi monștri astrali, Saturn și Pluton în zodia Capricorn, ce determină schimbări uriașe de direcție omenirii la nivel politic, geografic, terestru, referitor la resursele pământului, geopolitic, dar și multe domenii profesionale, economice, ca efect al unor decizii luate de foruri înalte. În ceea ce vă privește suferiți schimăari radicale de interes pentru un anumit domeniu, cu efecte interesante în următorii ani. Vor exista situații ce declanșează evoluția voastră.

Între 23 martie și 2 iulie, Saturn, planeta profesor intră în zodia Vărsătorului, tot o casa culminantă, cea a carierei. Nu știu dacă va avea timp 3 luni să vă creeze sentimentul de evoluție profesională, mai ales că la început de aprilie tensiunile dintre Marte/ Saturn și Uranus aflat pe zodia voastră, creează o puternică stare de disconfort o dată cu primele semne ale nevoii de detașare de tiparele vechi. La acel moment puteți fi puși în situația să vă dați demisia sau să rupeți o legătură profesională mai veche. Dar, cu siguranță, încet, încet, veți înțelege spre ce orizonturi va îndreptați și din decembrie 2020 pentru următorii doi ani și jumătate, cei care vă visați pe cai mari, nu trebuie să vă mai achiziționați decat șaua. Calul vă așteaptă.

Saturn nu intră singur în decembrie pe casa carierei, a numelui și a renumelui, ci împreună cu Jupiter, Marele Benefic și în plus cu o fanfară. Cei care vă doriți afirmare, numele vostru poate deveni cunoscut într-un anumit domeniu. De aceea Saturn se reîntoarce în 2 iulie în Capricorn, pentru a definitiva o pregătire sau poate să identificați locul sau țara unde vă puteți desfășura în viitor activitatea. Eu recomand România, dar este alegerea fiecăruia unde pleacă. Dacă plecați, ca român puteți fi mai apreciat decăt toți localnicii și vi se duce vestea. Trebuie doar să vă doriți, să învățați și să munciți și nimeni nu va lua ce este al vostru de drept.

O problemă a anului 2020 vine de la faptul că din 27 ianuarie până în 21 octombrie, ultima casă astrologică - unde la voi se află zodia Berbec - va fi tranzitată de Luna Neagră sau Lilith, ca mai apoi, tot acest sector denumit casa sănătății, a încercărilor, dușmanilor și a penitenței să fie tranzitat mult și bine de planeta Marte ce intră în 29 iunie în Berbec și mai iese în ianuarie 2021, totul din pricina retrogradării, evident. Lilith aduce acea perioadă de 9 luni de eliberare karmică și fiecare se curăță de greșelile și păcatele ultimilor 9 ani. Așa cum ați înțeles, nu este ceva ce vi se întâmplă din exterior, cu toate că așa pare, ci se manifestă în interiorul Universului vostru. Fiecare își știe trecutul și ar fi de ajutor să fiți mai smeriți, mai cuminți, mai credincioși, pentru că această casă astrologică se mai numește și casa iluminării și a eliberării spiritului. Acesta este scopul, de a va regăsi. Totuși având în vedere și intrarea lui Marte și retrogradarea lui, pot spune ca Lilith poate veni inițial cu erori medicale, în special în zona capului, ochilor, nasului, dar nu neaparat. Pot exista multe manifestări și fiind zodie de foc pot exista infecții, febră nejustificată, arsuri, probleme dentare, sinuzită, rinită, deviație de sept, congenitală sau în urma unor traumatisme. Marte aduce informația intervențiilor chirugicale, dar retrogradarea sa între 9 septembrie și 13 noiembrie poate determina o altă intervenție, a doua, în cazul în care prima nu a reușit. Atenție și la accidente! Așa cum am spus este și casa dușmanilor ascunși, iar un dușman ascuns poate fi cel de pe șosea. Apar riscuri de accidente și traumatisme la cap, cervicale, mai ales la motocicliști, dar nu numai. În sporturile unde casca de protecție este obligatorie, nu discutăm, trebuie purtată!! Totuși eu aș indica să stați departe de riscuri, de viteza excesivă, macar pe acestea să le evităm. Pe lângă casca de protecție recomand și ochelari de protecție acolo unde este necesar, pentru a vă feri de obiecte mici ce pot intra în ochi. Folosiți doar fardurile personale și dacă se pune problema unor intervenții la ochi, în afara celor de urgență, este bine de calculat o zi optimă pentru așa ceva. Apariția prematură a glaucomului este o altă problemă. Eroarea medicală face greu de înțeles că pacientul are nevoie de consult medical și sper să nu se ajungă la tratamente injectabile în mucoasa ochiului. Sper să treceți cu bine de această perioadă. Poate exista orice alt tip de problema medicală, iar dacă va trebui să faceți o operație, respectați indicațiile medicului la recuperare și după anestezie, pentru a nu rămâne cu ceva dureri de cap. Migrenele pot fi una dintre problemele lui 2020, dar trebuie găsită cauza.

Marte aflat pe ultima casă astrologică, dar și împreună cu Lilith pot genera în cazul bărbaților iubiri imposibile și relații extraconjugale. Pentru Tauroaice, Lilith este suficient. Nu scapă nimeni de ispite, nici femeile, nici bărbații. Scapa doar cei a căror conduită morală, educație și caracter, nici măcar nu îi apropie de astfel de situații. Nu uitați că fiind în perioada de eliberare karmică există și ispitele care vor să vă țină prizonieri.

Dușmanii pot fi o altă problemă. Apucați să vă certați sau să intrați în conflict cu cineva și apoi o țineți așa până în ianuarie 2021. Dacă aveți dușmani, poate ați făcut ceva greșit, dar cei mai naivi trebuie să știe că această casă astrală se numește casa dușmanilor ascunși. Cineva vă face un rău irecuperabil dacă vă lăsați sedus în capcane ce creează dependența, generează afaceri păguboase, ilegale sau mergeți pe orice cale distructivă. Taurii sunt încăpățânați, fermi, siguri pe ei, dar se lasă ușor influențați de oamenii mieroși și lingușitori.



După 21 octombrie, după noua luni, Lilith finalizează un pacurs mai obscur pentru voi și din Berbec, intră în Taur. De aici înainte Lililh poate scoate ce-i mai rău din voi și cred că furiile sunt primele eliberate. Nu veți fi persoane comode, iar oamenii vor trebui să se poarte cu voi foarte atent ca să nu stârnească mici cutremure comportamentale. Acestea sunt mai accentuate între 15 și 31 decembrie când Lilith face conjuncție cu Uranus. Sunt multe neajunsuri pe care le poate crea o astfel de conjunctură, pentru că în primul rând aduce situații neprevăzute ce va pot bulversa și de aceea revin și spun, între 27 ianuarie și 21 octombrie faceți-vă corect igiena karmică, fiți cuminți, fiți smeriți, nu călcați pe linii interzise, nu mușcați din cașcavalul altuia, fiți mai iertători, mai puțin agresivi. Astfel, ce urmează după 21 octombrie este mai mult o eliberare, dar nu atât de periculoasă încat să atrageți alte situații nedorite. Pe lângă impulsivitate, alte rele pe care le elibereaza Lilith pot fi lăcomia la mâncare sau la bani, gelozia, posesivitatea, slăbiciunea pentru vicii, crește riscul adicțiilor, încăpățânarea.

Un aspect interesant al lui 2020 este retrogradarea planetei care vă guvernează și anume Venus. Venus va avea un tranzit mai lung anul acesta, din 4 aprilie până în 8 august în zodia Gemeni și va retrograda între 12 mai și 24 iunie. Este un sector care vă place, este casa banilor și cu sau fără retrogradare este o perioadă favorabilă câștigurilor atât din salarii, a unor prime, bani încasați din obiecte vândute, cadouri, reduceri, bonusuri. Totuși pe perioada retrogradării lui Venus se spune că nu este favorabil să investiți în artă, iar eu aș adăuga că nu sunt indicate intervențiile estetice chirugicale sau alte tipuri de tatuaje.

Cum Venus este planeta iubirii, aflată fiind în zodia Gemeni și pe a doua casă astrologică guvernată tot de Taur, sentimentele acestui an nu par foarte profunde, ci mai degrabă vă vedeți interesul sau vă rezolvați o problemă de singurătate. În luna aprilie Venus aflat pe casa banilor și Marte aflat pe casa carierei sunt într-un raport excelent și dacă nu faceți parte dintre cei care își dau demisia pentru că există situații incompatibile cu felul lor de a vedea lucrurile în plan profesional, există sansa sau neșansa, depinde din ce unghi priviți, ca unele femei, Taur, fie să se lase seduse de proprii șefi, cumva din nevoia de siguranță, fie să colaboreze cu iubiții sau soții în afacerile acestora, combinând astfel în mod nefericit iubirea și banii. Se creeaza astfel, în ambele cazuri, o legătura bolnavicioasă, de dependent, care vă poate impiedica pe viitor să luați deciziile potrivite cu ceea ce simțiți.

Anul trecut ar fi trebuit să fie profitabil, dacă ați făcut ce trebuie și ati intrat pe merit în raza benefică a lui Jupiter. Anul acesta din 5 iunie axa Destinului schimbă ruta și intră pe axa Gemeni-Săgetător, reprezentând pentru voi exact ce spuneam mai sus, banii voștri, banii altora, banii în comun cu cineva, bani din salarii, bani din alte venituri etc. Pe această axă vom avea 5 eclipse până la sfârșitul anului. În iunie pe 5-6 avem o eclipsă de Lună, apoi 21 iunie Eclipsă de Soare, 4-5 iulie Eclipsa de Lună, 30 noiembrie Eclipsa de Lună și 14 decembrie Eclipsa Totală de Soare. Eclipsele au puterea să genereze evenimente la aceste date pe sectoarele menționate. Cei care se știu dependenți de jocuri de noroc, vor avea un an extrem de greu din punct de vedere psihologic.

Fiind vorba despre axa Destinului, liberul arbitru se diminuează puțin. Unii se vor angaja pentru că a venit momentul, alții vor investi pentru ca așa trebuie. Eclipsele sunt precum pata oarbă, amplifică exponențial conexiunea între simț, gând și faptă, doar că o fac atât constructiv, cât și distructiv. Dacă aveți Karma negativă pe casa împrumuturilor și aveți ghinionul ca un dușman descris mai sus de prezența lui Lilith și a lui Marte tot anul, să vă ceară împrumut o sumă de bani pe care uită să o mai restituie, posibil ca așa trebuia să se întâmple. Fiți mai atenți în 2020 și mai vigilenți. Investițiile bune, cele proaste, deopotrivă sunt tema voastră în acest an. În altă ordine de idei, avem de-a face cu o axă dublă, așa încât din oameni hotărâți, deveniți oameni nehotărâți, cel puțin în materie de investiții. Să vă luați o casă mai mare să stați cu părinții sau două mai mici să stați separat? Să vă mutați la bloc sau la casă. Să investiți în dantură sau în călătorii? Veți baleia pe multe subiecte, nefiind siguri nici atunci când ați făcut pasul, că este cel mai bun.

Un aspect mai serios al acestui tranzit de un an și jumătate este legat de planetele puternice aflate în poziție culminantă și care fac referire la cariera voastră. Puteți hotărî să deveniți independent, deci banii voi îi veți face, voi îi veți cheltui. Nu va mai avea nimeni grijă, în acest caz, de leafa sigură care până acum intra în cont în mod regulat. Este o treaptă superioară pe care urmează să călcați, este în analogie cu ce am discutat mai sus referitor la aspectele puternice ale profesiei și este de bun augur. Un alt aspect este legat de faptul că prin Saturn pe casa carierei vi se poate da o funcție și o responsabilitate majoră de a administra banii cuiva. Puteți fi tutorele unui minor ce a moștenit o avere uriașă, puteți dobândi o funcție de director financiar, puteți fi un șef mare într-o firmă sau un minister și aveți de administrat bani mulți. În acest caz nu vorbim despre independență, dar vorbim despre a atinge o treaptă importantă a autorității voastre în calitate de Taur, zodia valorilor și a posesiunilor. Dacă pentru Berbec am spus că 2020 este anul provocărilor, pentru voi este anul evoluției, dar și al experiențelor.

