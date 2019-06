HOROSCOP de weekend 21-23 iunie 2019. O zodie descoperă marea dragoste în aceste zile, o alta o pierde

HOROSCOP. Brusc, incepand de Vineri 21 iunie, ne simtim ca si cum ne-am mutat intr-un cu totul alt teritoriu fata de tot ce a fost pana acum in ultimele doua saptamani, schimbare puternica adusa de cele trei evenimente mari astrologice si astronomice: solstitiul de vara 2019, Soarele intra in zodia Rac si Neptun intra in miscare retrograda.

Acest weekend se afla sub energia sensibila si visatoare a Lunii in Pesti care este compatibila cu energia proaspata atat a Soarelui in emotionalul Rac incepand din 21 iunie timp de o luna dar si cu cea adusa de Neptun, planeta viselor si imaginatiei, intrat in stationare retrograda timp de cinci luni, tot din 21 iunie.

HOROSCOP. In sezonul Racului energia este una gentila, noi vom fi mai sensibili si mult mai conectati cu emotiile noastre decat in orice alta luna si zodie din an. Este timpul sa ne oprim din a fi in miscare mereu si sa ne privim mai mult in noi la ce simtim. Afla ce schimba in viata ta sezonul Soarelui in Rac o luna de zile in functie de zodie AICI !

HOROSCOP. Cum ne este cu Luna in Pesti? Luna in Pesti este statia finala a calatoriei Lunii prin cele 12 zodii. Aceste 2-3 zile cu Luna in Pesti sunt mult mai sentimentale, nostalgice, visatoare si meditative, bune pentru orice arta si munca cu imaginatia. Muza inspiratiei ne este foarte aproape cu Luna in Pesti. Ne este bine sa ne odihnim mai mult, sa dormim pana tarziu in zori, sa visam cu ochii deschisi si sa ne scufundam in taramul iluzoriu dar asa de plin de inspiratie al imaginatiei. Se spune ca ingrijorarea este imaginatia prost folosita. Sa ne folosim sub Luna in Pesti, asadar, puterea mintii de a-si imagina tot ce vrea mai frumos pentru viitor !

HOROSCOP. Pestii sunt un semn mutabil, deci dispozitia ni se poate schimba de la un moment la altul. De aceea e intelept sa avem programul deschis si flexibil. Sunt zile care refac si hranesc sufletul si inima. Simtim iubirea in mod acut chiar iar granitele dintre noi se dizolva cand Luna trece prin Pesti.

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste sub romantica Luna pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In acest weekend este posibil sa ai parte de o trezire emotionala in legatura cu dinamica din relatia de cuplu si cu gradul tau de satisfactie in actuala relatie. Ai fost cumva excesiv de idealist cu privire la o persoana speciala a inimii tale, refuzand sa vezi realitatea ? Asa cu Maya Angelou spunea : "Cand cineva iti arata cine este, sa il/o crezi prima data.". Daca ai incercat sa te convingi ca persoana iubita este cineva ce ai dori tu sa fie, atunci aceste zile pot fi mai dure pentru tine. Daca totusi ti-ai mentinut o abordare realista tot timpul in relatia voastra si ai acceptat partenerul fix asa cum este, atunci totul va fi bine.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cuvintele tale pot suna cam aspru, deci fii tare atent cum le folosesti. Este posibil ca fara sa vrei neaparat asta, sa iti instigi persoana iubita intr-un mod defensiv, caz in care nu ar trebui sa te mire sau supere reactia sa daca ii apesi anumite butoane sensibile. Foloseste ocazia acestor zile ca doar sa fii, sa privesti cu atentie in liniste persoana iubita si vezi daca iti este bine sau daca regreti ca esti in aceasta relatie. Inainte sa iti pierzi cumpatul si sa spui ceva ce vei dori sa retractezi, intreaba-te mai bine : Este de folos ? Este necesar ? Este amabil si respectuos ? Daca raspunsurile sunt NU, mai bine taci. Gaseste alt mod de a-ti rezolva indoielile sau de a obtine schimbarile dorite.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt zile care iti pot aduce o iluminare in ceea ce priveste relatia ta. Daca lucrurile merg bine, vei simti mai mult ca sigur un nivel extraordinar de legatura si dedicare cu partenerul tau. Va puteti exprima usor si firesc gandurile dar mai ales emotiile unul fata de celalalt si vei avea totodata sentimentul clar ca aceasta relatie este menita sa iti expandeze orizonturile vietii. Si chiar asa si este daca simti asa. Insa daca constientizezi ca nu e ce ar trebui sa fie, nu vei mai putea ignora ce nu e in regula. Cea mai mare realizare pe care o poti avea este ca ai pus cheia fericirii tale in buzunarul altcuiva. Poate ca este momentul sa indrepti asta.

