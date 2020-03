Horoscop DRAGOSTE 23-29 martie 2020. Încrucişări ale destinului

Horoscop dragoste. Iata horoscop saptamanal dragoste pentru 23-29 martie 2020. O saptamana intensa in care cuvantul cheie este precautia. Pare mai mult razboi decat pace in care scena cosmica este dominata de energia Berbecului si de coordonatorul sau Marte. Avem o Luna Noua provocatoare, dar puternica in Berbec, singura din aceasta zodie din tot anul. Aceasta se afla chiar la incrucisarile de drumuri ale destinului, exact in cuadratura cu punctele de eclipsa, adica cu Nodurile Lunare in Rac si Capricorn. Mai multe despre contextul astral al saptamanii, in Horoscopul general al saptamanii.