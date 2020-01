Horoscop DRAGOSTE 27 ianuarie - 2 februarie 2020. Fara frane, opriri sau revizuiri

In aceasta saptamana, Soarele si Mercur sunt in detasatul, relaxatul si futuristul Varsator; Venus si Neptun sunt in visatorul Pesti, Marte planeta actiunii si energiei este in optimistul Sagetator si avem un trio de Jupiter, Saturn si Pluto in Capricorn.

In plus, toate planetele sunt in miscare directa, fapt ce ne da vant in pupa si energie din belsug spre viitor, fara frane, opriri sau revizuiri. In jur de 8 februarie, Mercur incepe sa isi incetineasca miscarea inainte de a intra in retrograd pe 16 februarie pana pe 9 martie. Va reveni la viteza de acum abia la final de martie.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Daca esti intr-o relatie, trebuie sa iti faci mai mult timp pentru partenerul de cuplu. Concentraza-te pe lucrurile pozitive, relaxeaza-te, distreaza-te alaturi de persoana iubita. Aceste lucruri te vor ajuta sa fii mai putin conflictual. DAca esti singur, trebuie sa intelegi ca nu vei schimba prea multe in viata ta daca te insingurezi. Iesi in oras, fii mai abordabil si vei atrage si oamenii pe care ii doresti in preajma ta.

Horoscopul dragostei Taur

Viata amoroasa poate fi tensionata si conflictuala, mai ales daca nu realizezi ca ti-ai cam neglijat partenerul. Incearca sa nu-i aduci acuzatii sis a nu arunci cu cuvinte pe care apoi sa le regreti. Risti sa va indepartati prea mult. Daca esti singur, iesi mai mult, distreaza-te cu prietenii. Chiar daca te simti singur, concentreaza-te pe partea plina a paharului: ai mai multa libertate si mai putine responsabilitati.

Horoscop dragoste Gemeni

O atmosfera destul de tensionata in viata ta amoroasa, mai ales daca nu incerci sa fii mai maleabil. Cuvintele pot fi arme cu doua taisuri, ai grija cum le folosesti. Orice vorba aruncata in vant poate ruina relatia. Fii mai diplomat. Daca esti singur, nu te astepta sa se intample miracole peste noapte. Atat timp cat nu iti schimbi atitudinea nu vei reusi sa obtii prea multe. Actioneaza daca vrei sa obtii ceva, nu astepta sat i se intample.

