Horoscop dragoste săptămâna 6-12 mai 2019. Jupiter, retrograd în Săgetator. Salveaza ce e de salvat!

Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 6-12 mai 2019. Cea de-a doua saptamana a lunii mai incepe printr-o schimbare substantiala de energie in ceea ce gandim si rostim. Mercur schimba zodia gazda si ajunge pentru doua saptamani in Taur. Totodata, Venus, planeta iubirii, relatiilor, patroana zodiei Taur – acolo unde este si Soarele pana pe 21 mai – are toata saptamana multe interactiuni cu Pluto, cu Saturn si cu Nodurile Lunare.