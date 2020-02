Horoscop DRAGOSTE saptamanal 17-23 februarie 2020. Incepe primul retrograd al anului. Cum iti influenteaza viata romantica?

Marte a intrat in Capricorn de duminica si de acolo va creste energia zodiilor de pamant – Taur, Fecioara si Capricorn.

Soarele va intra in Pesti si va creste energia zodiilor de apa – Rac, Scorpion si Pesti. Oricum, Marte si Soarele impreuna cu Mercur retrograd va genera schimbare si impact pentru toata lumea. O intrebare de baza ce va rasari sub noile energii este : "Iti petreci timpul pentru lucrurile potrivite tie ? Pentru ca timpul este tot ceea ce ai."

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Saptamana aceasta isi debuteaza intr-o maniera dinamica si pasionala. Simti nevoia sa-ti exprimi sexualitatea si vei gasi modalitati inteligente de a o face. Dispozitia pozitiva te ajuta sa comunici mai usor cu partenerul. Esti mult mai conciliant, esti dispus sa iei privesti lucrurile si din perspectiva jumatatii tale fara sa exagerezi. Daca esti singur, saptamana aceasta este sansa ta sa abrordezi persoana pe care ai pus ochii.

Horoscopul dragostei Taur

Relatia de cuplu se afla pe drumul cel bun, iar comunicarea cu persoana iubita imbunatateste si mai mult lucrurile. Asigura-te ca iti faci timp pentru a-l petrece impreuna. Foloseste ziua libera pentru a va simti bine. Ai nevoie sa te relaxezi si sa-ti incarci bateriile, iar acest lucru se va intampla numai daca te bucuri de timp de calitate alaturi de jumatatea ta. Esti singur? Petrece timp cu prietenii. Nu stii niciodata ce-ti poate aduce buna dispozitie.

Horoscop dragoste Gemeni

In aceasta saptamana se poate imbunatati viata ta sentimentala in general si relatia de cuplu in special. Iti doresti sa schimbi lucrurile si exact asta vei face. Ai abilitati excelente de comunicare care te vor ajuta sa rezolvi orice problema sau grija. Scopul tau principal este sa aduci echilibru in viata personala. Daca iti cauti jumatatea, esti pe cale sa fii martorul unor schimbari spectaculoase.

