Horoscop DRAGOSTE saptamanal 20-26 IULIE 2020. Se simte aroma schimbarii. Vezi pentru cine!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 20-26 iulie 2020. Aroma anului 2020 incepe sa se schimbe. Mercur si Venus revin la normal si tu esti tu. Intre timp Marte in Berbec incetineste si se pregateste sa intre in retrograd, in septembrie. A doua jumatate a anului 2020 va avea nevoie de multa energie. Orice ai face in aceasta saptamana, da tot ce ai mai bun.