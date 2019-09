Horoscop DRAGOSTE săptămânal 23-29 septembrie 2019. Ce răni ai de vindecat în amor!

Cu o Luna Noua fabuloasa in actiune – ce va avea loc sambata 28 septembrie in zodia relatiilor – nu avem scuze. Este timpul sa impingem lucrurile mai departe pe toate fronturile, in special in relatii. Suntem ajutati in acest sens si de planeta iubirii Venus care e deja in Balanta, adica la ea acasa, deci e incredibil de activa, sustinandu-ne sa punem trecutul in spate si sa avansam spre o viata mai buna in amor, spre prietenii mai fructuoase si spre un viitor financiar mai bun.

Horoscop dragoste Berbec

Viata ta amoroasa se anunta in regula, atat timp cat nu iti lasi schimbarile de stare sa iti influenteze partenerul. Evita discutiile in contradictoriu, mai ales daca esti nervos. Daca esti singur, incearca sa gandesti un pic neconventional si nu te inchide in tine. Iesi mai des si poti intalni pe cineva cu adevarat interesant.

Horoscop dragoste Taur

Planetele se aliniaza astfel incat sa-ti poti rezolva anumite probleme care te tulbura de multa vreme. Asteapta-te la distractie alaturi de partenerul de cuplu, mai ales daca iti lasi latura erotica si romantica sa iasa la suprafata. Daca esti singur, se anunta vremuri bune. S-ar putea sa intalnesti cat de curand persoana la care visezi.

Horoscop dragoste Gemeni

O saptamana de bun augur pentru relatia romantica. Tu si partenerul va faceti planuri de viitor, discutati despre cum va vedeti viata impreuna peste cativa ani. Nu este exclusa nici o mica excursie care va va prinde foarte bine amandurora. Daca esti singur, nu renunta la visul tau. Fa miscarile necesare pentru a cuceri persoana de care esti indragostit.

