Horoscop DUMINICA 10 MAI 2020. Vesti bune inainte de saptamana retrogradelor!

Dans Mercur-Jupiter-Soare

Parca iti vine sa zambesti, nu?! E de la Mercur care face trigon cu Jupiter si aduce vesti bune. O conversatie placuta, o intalnire fericire sau poate, in sfarsit, primesti vestea pe care o astepti de ceva vreme... Daca ai ceva de marturisit, acum este momentul. Mercur si Jupiter iti dau curaj.

Soarele face sextil cu Neptun si aduce romantism si stralucire in viata ta. Lumea pare mai roz si simti nevoia unui strop de magie in viata ta. Ce mai astepti?! Straluceste! Nu poti da gres azi!

Luna face sextil cu Marte si conjuntie cu Nodul Sud in Sagetator. Este timpul sa revizitezi trecutul si sa lasi acolo ce e de lasat. Cineva iti aduce aminte de o parte din trecutul tau pe care este nevoie sa o clarifici si sa renunti la ea, pentru a putea merge inainte. Pe masura ce Luna intra in Capricorn, incepi sa devii mai serios. Insa trigonul pe care il face cu Uranus "energizeaza" seara de duminica!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar putea fi o cadere in starea de chef azi, in special dimineata. Ti se pare ca toata lumea se distreaza mai putin tu. Sa stii ca a te simti bine si distra este mai mult o stare de fapt a mintii, mai presus de orice activitate s-ar face. Incearca sa nu ramai captiv mintii si gandurilor negative. Dupa-amiaza este o ocazie buna sa iti clarifici ci elimini emotiile care nu iti fac bine. Constientizeaza-le si apoi decide-te sa functionezi mai departe dintr-o stare de stabilitate si incredere de sine, in loc de nesiguranta si gelozie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Oamenii te pot vedea drept personificarea dramei, in special dimineata. Este un timp bun sa iti exprimi emotiile si sa lasi lucrurile sa iasa din sistemul tau intern prin verbalizare. Asigura-te ca eliberezi orice emotie tii captiva in tine. Pe dupa-amiaza, ar fi o idee buna sa te asezi si sa te odihnesti pe cinste. Indreapta-ti energia spre interiorul tau, centreaza-te si planifica ce trebuie facut mai departe.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti simti frustrat astazi, in special dimineata cand egourile altor oameni par asa de puternice. Ar putea sa fie dificil sa te relationezi la oamenii care pur si simplu refuza sa accepte alte opinii in afara de ale lor. Lucrurile se vor mai inmuia pe dupa-amiaza. Vei vedea ca oamenii incep sa vada lucrurile din perspectiva ta. Ramai increzator in pozitia ta, indiferent de ce spun altii.

