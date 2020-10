Horoscop DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020. Ce simt ti se activeaza? Ce au hărăzit astrele, runele şi cărţile de tarot

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Controversele si diferentele circula peste tot si pot sa te cuprinda si pe tine. Desi in general esti o persoana vesela, azi ai putea avea o stare de energie scazuta si dispozitie schimbatoare. Nu iti ingreuna inima degeaba intrucat zilele ce vin iti aduc multe motive pentru zambet. Partenerul tau are un rol major in consolidarea starii tale de bine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai in plan sa faci o cumparatura importanta, o masina, o casa? Astazi este o zi favorabila pentru orice actiune in aceasta directie. Cu toate acestea, nu e momentul sa cumperi concret si nicidecum sa te arunci necugetat inainte, mai ales fiind vorba de multi bani. Iti este favorabila si schimbarea locuintei sau a jobului si iti va face placere intregul proces.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este dificil sa te mentii calm si sa ai autocontrol pe temperamentul tau in perioade de stres, dar azi iti vei dovedi ca te poti abandona in fata unor situatii adverse tie. Astfel, te poti descurca usor cu o problema pe care o poti depasi cu usurinta. Acasa, vei fi in liniste si pace iar asta se reflecta asupra muncii si starii tale, intarindu-ti eficienta.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020. Mesaj NOU de la ingerii iubirii !

Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche.

Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.

Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Simte vitalitatea in mersul tau. Vezi-ti ochii stralucind. Sinele tau radios este chiar aici. Afirma-l acum. Simte viata cum curge usor si sanatos prin toate celulele tale. Esti sanatos pentru ca faci parte cu gratie din fluxul divin al iubirii. Urmeaza calea indicata prin intuitia ta pentru orice tine de dragoste in viata ta, adu-ti contributia si primesti tot ce am nevoie.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cu propria ta minte poti contribui fie la distrugerea intregii tale vieti fie la vindecarea ei de tot ce nu a fost bun in trecut si construirea unei vieti noi traite in liniste, impacare si satisfactie. Atunci cand te ridici la vibratia iubirii, creierul tau este conectat la toata viata din jurul tau la modul pozitiv. In fiecare zi, alege sa trimiti constient iubire planetei si tuturor celor ce locuiesc in ea, cunoscuti sau nu. Ceea ce fac cu mintea mea CHIAR creaza o diferenta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Alege in mod constient sa incetezi sa te judeci sau sa te critici. Alege sa iubesti ceea ce esti. Esti liber sa vezi tot ce e mai bun si frumos in unicitatea ta pe acest Pamant. Este atat de bine sa traiesti in propria mea piele ! Traieste la nivelul iubirii de sine si vei avea parte de iubire.

Horoscop TAROT ZILNIC DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020. Energia zilei si inspiratie mistica pentru zodii

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Luna

Lucrurile merg bine, dar sunt sanse ca ceva sa te dezamageasca. Nu te lasa, insa, pacalit aparente. Fii mai obiectiv si mai pozitiv. Priveste situatie in profunzime. Fa lucrurile care iti plac.

Horoscop tarot zilnic TAUR

9 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza curajul, perseverenta, testarea credintei. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca trebuie sa fii atent la deciziile pe care urmeaza sa le iei. Ele iti pot periclita o pozitie daca nu esti atent. In conflicte, nu este indicat sa intri in defensiva, ci sa-ti sustii parerea cu argumente solide.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regina de spade (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza gandirea rapida, organizarea, independenta. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul sa ai grija la dorintele coplesitoare care nu pleaca dintr-o nevoie reala a sufletului, ci din ego.

Etalare zilnica RUNE mistice DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 25 OCTOMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Algiz : Ceea ce ai nevoie acum este de actiune si de un comportament potrivit si bine incadrat in timp ; activeaza tot ce ai mai bun din tine insa nu la o viteza foarte mare. Starea de siguranta iti este acum cea mai buna aparare. Sfatul este sa rezisti emotiilor si sa iti mentii mintea calma si cu o viziune clara pentru a te descurca cu orice situatie. Trebuie sa te concentrezi ca sa iei cele mai bune decizii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Viata este ca o calatorie. Poti sti incotro te indrepti dar nu stii ce vei vedea pe drum sau ce vei gasi in calatoria ta. Asigura-te ca ai harta corecta. Nu te teme sa abandonezi planuri care s-au facut deja ca sa lasi loc unui plan mai bun care sa te duca la succes. Fiecare om de succes iti poate spune ca uneori este nevoie sa faci un pas in spate ca sa permiti urmatoarea miscare si schimbare sa se intample pentru binele tau. Bucura-te de drum si nu fii prea mandru sa ceri ajutor la nevoie.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

