Horoscop DUMINICA 26 IULIE 2020. Trigon Luna-Venus. Legături puternice în amor! Vezi pentru cine!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi iti propui sa fii eficient si organizat, tot emotiile sunt cele care iti dau neclaritate. Daca esti o persoana grijulie si calculata, vei descoperi bucuria emotiilor si caldura ce le insoteste. Iti vei face timp sa simti lucrurile in loc sa le gandesti iar aceasta schimbare de comportament va cauza amuzament sau ingrijorare celor din jur.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, DUMINICA 26 IULIE 2020

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stii ca urmeaza o saptamana ocupata la munca si esti probabil implicat in unele proiecte de munca ce stagneaza si sunt in derulare. Este de preferat sa nu te complaci in aceasta stare. Stai cu ochii pe tot ce se intampla in jurul tau si la concurenta. Colegii si familia te sustin.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti spiritual si intelept. Cu viziunea ta extraordinara si inteligenta ta, vei ajuta pe altii si gratie tie vor fi pe drumul bun cu scopurile lor. Atunci cand apar nori negri ai realitatii deasupra capului tau, tu stii cum sa iesi din problema si sa gasesti lumina. Daca ai in mana un proiect, il vei duce la bun sfarsit cu bine.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 26 IULIE 2020. Mesaj NOU de la ingerii iubirii

Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 26 IULIE 2020. Ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.

Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

MA IUBESC PE DEPLIN IN MOMENTUL PREZENT

Mesajul : Sunt tandru, bun si incurajator cu copilul meu interior, pe masura ce descoperim si ne eliberam de mesajele vechi si negative din noi. Ne desprindem de tot ce am mostenit ca mod de gandire, de tot ce am acceptat de la altii ca fiind adevarat desi nu este si adevarul nostru. Ne construim un nou mod de a gandi care sa ne calauzeasca spre noi rezultate pline de bucurie si satisfactie.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

IMI PLACE SA FIU EU

Mesajul : Aleg in mod constient sa incetez sa ma judec sau sa ma critic. Aleg sa iubesc ceea ce sunt eu. Sunt liber sa vad tot ce e mai bun si frumos in unicitatea mea pe acest Pamant. Este atat de bine sa traiesc in propria mea piele !

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

SUNT CONECTAT CU INTREAGA VIATA

Mesajul : Cu propria mea minte, pot contribui fie la distrugerea intregii mele vieti fie la vindecarea ei de tot ce nu a fost bun in trecut si construirea unei vieti noi traite in liniste, impacare si satisfactie. Atunci cand ma ridic la vibratia iubirii, creierul meu este conectat la toata viata din jurul meu la modul pozitiv. In fiecare zi, aleg sa trimit constient iubire planetei si tuturor celor ce locuiesc in ea, cunoscuti sau nu. Ceea ce fac cu mintea mea CHIAR creaza o diferenta.

Horoscop TAROT ZILNIC DUMINICA 26 IULIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de DUMINICA 26 IULIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

3 de spade

Poate ca cineva iti tradeaza increderea sau poate ca ceva se rupe. Emotiile pot fi foarte puternice ai poti avea nevoie de o perioada sa te recuperezi. Dar acest eveniment iti schimba viata total. Un nou tu se naste. O inima puternica (desi strapunsa de trei spade) se va reface rapid, chiar daca acum situatia nu ti se pare deloc roz.

Horoscop tarot zilnic TAUR

9 de spade

Esti macinat de cosmaruri si frici imaginare. Ai grija la anxietate si la semnele de paranoia. Ce anume te tine treaz? Chiar ai aceste probleme sau doar iti imaginezi sau tesi scenarii care n-au legatura cu realitatea? Daca treci printr-o perioada mai stresanta, poate ca este timpul sa iei in calcul schimbarea locului de munca sau renuntarea la anumite proiecte care nu a generat vreun venit spectaculos. De asemenea, cartea poate aduce mesajul ca iti faci niste griji in relatia de cuplu. Vezi peste tot conspiratii si tradari. Nici nu te intereseaza daca sunt reale sau imaginare. Depaseste aceste frici si vorbeste cu cineva ce incredere despre aceste trairi.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

7 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza fantezia, iluzia, imaginatia, alegerile, gandirea inteleapta. Daca iti apare aceasta carte inversata, mesajul este ca ar fi timpul sa renunti la fanteziile tale si sa fii mai realist. Accepta ca ai responsabilitati si ca e nevoie sa fii cu picioarele pe pamant. Poti cere ajutorul prietenilor adevarati.

